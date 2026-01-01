導入推進者に聞く!! Slack 全社導入への道のり

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
市場変化の早い現代では、時々刻々と変わるビジネス環境に対応する力を身につけ、
柔軟でかつ素早い意思決定が重要です。
そのために、従来のメールや電話からチャットツールへとコミュニケーションのあり方を
見直す企業も増えています。
今回のウェビナーでは、
■ Slack 導入を考えているがどのように社内説明をすれば良いかわからない。
■ すでに一部部署では Slack を使っているがなかなか全社導入にまで進まない。
といった、お悩みを抱えている方に向けて、Slack 導入を推進してきた担当者の方にどのように
全社導入に至ったのか社内説得の方法や工夫したポイントについて伺っていきます！
注目のスピーカー :
コクヨ株式会社経営企画本部 DXデザイン室 室長三宅 健介 氏
株式会社オークネットDX部門 デジタルサービス開発部段 裕之 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ビジネスグロース本部 第五営業部 アカウントエグゼクティブ加藤 真友
