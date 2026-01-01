Why Slack? 導入事例紹介セッション 「Slack で実現する 社内外コラボレーション革命」

このウェビナーの対象者 :

このウェビナーでは、

「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」

「導入までの具体的な道のりを知りたい」

「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」

といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

今回は、「コラボレーション」をキーワードに、Slack 導入企業ではどのように社内外コミュニケーションを充実させ、イノベーションや新規事業を加速しているのか、実際の事例を含めて明日から使えるヒントやテクニックを共有します。

（このウェビナーは、2020年10月6日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 導入が決まった理由、どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：メール依存の働き方から脱却し、チャンネルベースのコミュニケーションでどのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

運用Phase：「Slack コネクト」を活用し、どのようにセキュリティの高いコミュニケーション環境で社内外問わずチャンネルベースのコミュニケーションを実現しているか

注目のスピーカー :