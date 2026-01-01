Why Slack? 導入事例紹介セッション 「Slack で実現する 社内外コラボレーション革命」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
このウェビナーでは、
「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」
「導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。
今回は、「コラボレーション」をキーワードに、Slack 導入企業ではどのように社内外コミュニケーションを充実させ、イノベーションや新規事業を加速しているのか、実際の事例を含めて明日から使えるヒントやテクニックを共有します。
（このウェビナーは、2020年10月6日に配信したものです）
注目のスピーカー :
株式会社サイバーエージェントマネージャー大倉 香織 様
日本電気株式会社（NEC）プラットフォームソリューション事業部泉川 皓介 様
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
