Why Slack? 導入事例セッション「なぜコミュニケーションツールとして Slack を選んだのか？」

このウェビナーの対象者 :

社内外で昔から使っている電話とメールによるコミュニケーションや、

チーム毎に各々のツールを導入している現状を改善したい。

しかしどんなコミュニケーションツールを選べばいいか迷っている。

そんな方向けに、今回はさまざまな選択肢がある中でなぜ Slack を選んだか、

また他ツールから Slack へ移行するにあたりどんな取り組みをしたか、

という観点で Slack のユーザー企業にお話し頂きます。

導入にあたっての「使いやすさ」「外部アプリとの連携」「セキュリティ」

「社外とのやりとり」などの評価ポイントや、実際使ってみた結果見えてきた効果

についてディスカッションしていきます。

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

運用Phase：Slack でどのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :