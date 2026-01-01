Why Slack? 導入事例セッション「なぜコミュニケーションツールとして Slack を選んだのか？」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
社内外で昔から使っている電話とメールによるコミュニケーションや、
チーム毎に各々のツールを導入している現状を改善したい。
しかしどんなコミュニケーションツールを選べばいいか迷っている。
そんな方向けに、今回はさまざまな選択肢がある中でなぜ Slack を選んだか、
また他ツールから Slack へ移行するにあたりどんな取り組みをしたか、
という観点で Slack のユーザー企業にお話し頂きます。
導入にあたっての「使いやすさ」「外部アプリとの連携」「セキュリティ」
「社外とのやりとり」などの評価ポイントや、実際使ってみた結果見えてきた効果
についてディスカッションしていきます。
注目のスピーカー :
株式会社BuySell Technologies取締役CTO 兼 テクノロジー戦略本部 本部長今村 雅幸 氏
株式会社ビースタイルホールディングスグループ基盤・戦略推進本部 システム基盤ユニット ユニット長河村 喬樹 氏
株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズBPAソリューション部 グループリーダー浅野 友貴 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ビジネスグロース本部 第一営業部 アカウントエグゼクティブ高野 秋
