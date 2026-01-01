JP apps-integration-header-webinar@2x
Webinar

Why Slack? 導入事例セッション「なぜコミュニケーションツールとして Slack を選んだのか？」

さまざまな選択肢がある中でなぜ Slack を選んだか、また他ツールから Slack へ移行するにあたりどんな取り組みをしたか、という観点で Slack のユーザー企業にお話し頂きます。

70 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

社内外で昔から使っている電話とメールによるコミュニケーションや、
チーム毎に各々のツールを導入している現状を改善したい。

しかしどんなコミュニケーションツールを選べばいいか迷っている。
そんな方向けに、今回はさまざまな選択肢がある中でなぜ Slack を選んだか、
また他ツールから Slack へ移行するにあたりどんな取り組みをしたか、
という観点で Slack のユーザー企業にお話し頂きます。

導入にあたっての「使いやすさ」「外部アプリとの連携」「セキュリティ」
「社外とのやりとり」などの評価ポイントや、実際使ってみた結果見えてきた効果
についてディスカッションしていきます。

注目のスピーカー :

株式会社BuySell Technologies取締役CTO 兼 テクノロジー戦略本部 本部長今村　雅幸 氏
株式会社ビースタイルホールディングスグループ基盤・戦略推進本部 システム基盤ユニット ユニット長河村　喬樹 氏
株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズBPAソリューション部　グループリーダー浅野　友貴 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ビジネスグロース本部 第一営業部 アカウントエグゼクティブ高野　秋

