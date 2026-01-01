Why Slack? 導入事例紹介セッション「デジタルファーストな働き方へのシフト」

このウェビナーの対象者 :

このウェビナーでは、

「Slack で何ができるのか何となく分かったけど実際の導入イメージが湧かない」

「導入までの具体的な道のりを知りたい」

「Slack は触ってみたけれどもっと深く知りたい」

といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

私たちの「はたらく場所」は日々変化しています。

分散型ワークの需要が高まる中、オフィスはもはや仕事の中心ではなくなり、

デジタルファーストな働き方へとシフトしています。

従業員が離れていても、業務やコミュニケーションをデジタル化できれば

場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実現できます。

Slack を活用して「デジタルファースト」な働き方を実現している導入企業の事例を

ご紹介します。

（このウェビナーは、2021年7月14日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 導入が決まった理由、どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack を活用し、どのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :