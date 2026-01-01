スマートフォンとシルバーボール
Webinar

Why Slack? 導入事例紹介セッション「デジタルファーストな働き方へのシフト」

Slack を活用して「デジタルファースト」な働き方を実現している導入企業の事例をご紹介します。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

このウェビナーでは、
「Slack で何ができるのか何となく分かったけど実際の導入イメージが湧かない」
「導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack は触ってみたけれどもっと深く知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

私たちの「はたらく場所」は日々変化しています。
分散型ワークの需要が高まる中、オフィスはもはや仕事の中心ではなくなり、
デジタルファーストな働き方へとシフトしています。
従業員が離れていても、業務やコミュニケーションをデジタル化できれば
場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実現できます。

Slack を活用して「デジタルファースト」な働き方を実現している導入企業の事例を
ご紹介します。

 

（このウェビナーは、2021年7月14日に配信したものです）

注目のスピーカー :

クックパッド株式会社コーポレートエンジニアリング部 本部長星 北斗 様
Ridgelinez株式会社Corporate DX&IT シニアマネージャー林 航 様
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack ビジネスグロース事業本部　マネージャー越野 昌平

