Why Slack? 導入事例セッション「Slack + Salesforce 連携」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
このウェビナーでは、
「Slack で何ができるのか何となく分かったけど実際の導入イメージが湧かない」
「導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack は触ってみたけれどもっと深く知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。
私たちの「はたらく場所」は日々変化しています。
分散型ワークの需要が高まる中、オフィスはもはや仕事の中心ではなくなり、
デジタルファーストな働き方へとシフトしています。
今回は「Slack と Salesforce 連携」をテーマとし、コミュニケーションや、
業務に関わる全ての情報共有をデジタル化している導入企業の事例をご紹介します。
Slack ユーザー、Salesforce ユーザー、まだどちらも活用していない方も、
2 つのサービス連携で実現するデジタルシフトへのヒントを見つけにきてください。
（このウェビナーは、2021年8月24日に配信したものです）
注目のスピーカー :
