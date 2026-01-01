Why Slack? 導入事例セッション「情報の透明性はなぜ必要なのか」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
刻々と変わるビジネス状況においてリーダーが全てを管理することは非現実的です。
今ではオープンな情報に基づき、各メンバーがスピーディな判断・行動をすることが
重要で、コミュニケーションに壁をつくらず、組織全体で透明性を保つ事が必要とされます。
そうする事で社員の心理的安全性を維持でき、そして生産性を向上させる効果までが
期待できる環境が整います。
今回のWhy Slack?では、まさにこれからその様な組織を構築したいと考えている方に
向けて、組織内の透明性を保ち続けているユーザー企業様に、そのカルチャーと制度が
出来たプロセスや工夫したポイントについて伺っていきます！
注目のスピーカー :
株式会社ゆめみ代表取締役片岡 俊行 氏
Unipos株式会社執行役員 CPO斉藤 知明 氏
株式会社うるる取締役 CISO長屋 洋介 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括本部 エンタープライズ第二営業本部 第三営業部 アカウントエグゼクティブ下薗 雅大
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。