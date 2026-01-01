Why Slack? 導入事例セッション「情報の透明性はなぜ必要なのか」

このウェビナーの対象者 :

刻々と変わるビジネス状況においてリーダーが全てを管理することは非現実的です。

今ではオープンな情報に基づき、各メンバーがスピーディな判断・行動をすることが

重要で、コミュニケーションに壁をつくらず、組織全体で透明性を保つ事が必要とされます。

そうする事で社員の心理的安全性を維持でき、そして生産性を向上させる効果までが

期待できる環境が整います。

今回のWhy Slack?では、まさにこれからその様な組織を構築したいと考えている方に

向けて、組織内の透明性を保ち続けているユーザー企業様に、そのカルチャーと制度が

出来たプロセスや工夫したポイントについて伺っていきます！

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack でどのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :