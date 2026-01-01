JP building-first-slack-integration-webinar-2
Webinar

Why Slack? 導入事例セッション「情報の透明性はなぜ必要なのか」

組織を構築したいと考えている方に向けて、組織内の透明性を保ち続けているユーザー企業様に、そのカルチャーと制度が出来たプロセスや工夫したポイントについてお伝えします！

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

刻々と変わるビジネス状況においてリーダーが全てを管理することは非現実的です。

今ではオープンな情報に基づき、各メンバーがスピーディな判断・行動をすることが
重要で、コミュニケーションに壁をつくらず、組織全体で透明性を保つ事が必要とされます。

そうする事で社員の心理的安全性を維持でき、そして生産性を向上させる効果までが
期待できる環境が整います。

今回のWhy Slack?では、まさにこれからその様な組織を構築したいと考えている方に
向けて、組織内の透明性を保ち続けているユーザー企業様に、そのカルチャーと制度が
出来たプロセスや工夫したポイントについて伺っていきます！

注目のスピーカー :

株式会社ゆめみ代表取締役片岡　俊行 氏
Unipos株式会社執行役員 CPO斉藤　知明 氏
株式会社うるる取締役 CISO長屋　洋介 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括本部 エンタープライズ第二営業本部 第三営業部 アカウントエグゼクティブ下薗 雅大

このウェビナーは役に立ちましたか？

0/600

助かります！

ご意見ありがとうございました！

了解です！

ご意見ありがとうございました！

うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

Related Events

JP Why Slack 船

オンデマンド

Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

今すぐ見る