Why Slack?導入事例セッション「成功するコミュニケーションツールの選び方」

このウェビナーの対象者 :

成功するコミュニケーションツールの選び方

メールに代わる新しいやりとりの手段として、ビジネス向けコミュニケーションツールを

導入する企業が急速に増えています。

一方で最近ではツールの数も多く、また機能が多様化してきているため、

選定に悩む方も多いはず。

このウェビナーでは、新しいコミュニケーションツールを導入したいけど

「色々あってどれを選べばいいか分からない」という方向けに、

自社に合ったツールの選び方を実際の導入企業の事例を元にご紹介します。

コミュニケーションツールを比較検討する際のポイント：

「使いやすさ」

「外部アプリとの連携」

「セキュリティ」

「課題を解決できる機能があるか」

「社外とのやりとりに対応できるか」

といった観点から、複数のツールを利用したことのある企業の事例をお届けします。

また、他社のチャットツールにはない、Slack にしかない機能についてもご紹介します。

（このウェビナーは、2021年12月15日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 導入が決まった理由、どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack でどのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :