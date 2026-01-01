梯子と雲_hero
Why Slack?導入事例セッション「成功するコミュニケーションツールの選び方」

新しいコミュニケーションツールを導入したいけど「色々あってどれを選べばいいか分からない」という方向けに、自社に合ったツールの選び方を実際の導入企業の事例を元にご紹介します。

成功するコミュニケーションツールの選び方

メールに代わる新しいやりとりの手段として、ビジネス向けコミュニケーションツールを
導入する企業が急速に増えています。
一方で最近ではツールの数も多く、また機能が多様化してきているため、
選定に悩む方も多いはず。

このウェビナーでは、新しいコミュニケーションツールを導入したいけど
「色々あってどれを選べばいいか分からない」という方向けに、
自社に合ったツールの選び方を実際の導入企業の事例を元にご紹介します。

コミュニケーションツールを比較検討する際のポイント：

  • 「使いやすさ」
  • 「外部アプリとの連携」
  • 「セキュリティ」
  • 「課題を解決できる機能があるか」
  • 「社外とのやりとりに対応できるか」

といった観点から、複数のツールを利用したことのある企業の事例をお届けします。

また、他社のチャットツールにはない、Slack にしかない機能についてもご紹介します。
（このウェビナーは、2021年12月15日に配信したものです）

注目のスピーカー :

株式会社アドウェイズ代表取締役社長山田　翔 氏
株式会社LIFULLテクノロジー本部 コーポレートエンジニアリングユニット エンタープライズアーキテクトグループ グループ長 兼 インフラアプリグループ グループ長飯塚　大仁 氏
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack エンタープライズ事業本部 部長田中　和也
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack ソリューションズエンジニアリング事業本部 リードソリューションエンジニア石田　真人

