Why Slack?導入事例セッション「成功するコミュニケーションツールの選び方」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
成功するコミュニケーションツールの選び方
メールに代わる新しいやりとりの手段として、ビジネス向けコミュニケーションツールを
導入する企業が急速に増えています。
一方で最近ではツールの数も多く、また機能が多様化してきているため、
選定に悩む方も多いはず。
このウェビナーでは、新しいコミュニケーションツールを導入したいけど
「色々あってどれを選べばいいか分からない」という方向けに、
自社に合ったツールの選び方を実際の導入企業の事例を元にご紹介します。
コミュニケーションツールを比較検討する際のポイント：
- 「使いやすさ」
- 「外部アプリとの連携」
- 「セキュリティ」
- 「課題を解決できる機能があるか」
- 「社外とのやりとりに対応できるか」
といった観点から、複数のツールを利用したことのある企業の事例をお届けします。
また、他社のチャットツールにはない、Slack にしかない機能についてもご紹介します。
（このウェビナーは、2021年12月15日に配信したものです）
