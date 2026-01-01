【管理者向け】はじめよう Slackシリーズ

管理者向け【入門編 /導入期】

このコンテンツでは、オーナー / 管理者が抑えるべきポイントや実際の設定について、以下の内容を動画でご案内しています。

はじめに

管理者の役割と権限

ワークスペース設定とメンバー管理

チャンネル管理の基本＆コツ

まとめ

[番外編] Enterprise Grid オーガナイゼーション管理画面

この動画では、Enterprise Gridの設計における、基本的な考え方、ベストプラクティスやサンプルを紹介します。組織のビジョン・ゴール実現のために、必要な設計を検討する際のヒントが詰まっています！

管理者向け【初級編 /定着期】

社外の人と繋がりたい、そう思ったらまず最初の選択肢になるのが Slack コネクトです。ここでは、Slack コネクトの概要・ゲストとの違いや使い分け・接続の方法・セキュリティ性、など Slack コネクト全般についてご案内しています。すぐに実践できる手順書ですので、ぜひご自身の Slack 環境をご用意の上ご活用ください。

ワークフロービルダーはどのように変わるの？プレミアムとスタンダードワークフローの違いは？新ワークフロービルダーについて、管理者として知っておきたい情報をショート動画で分かりやすく解説します！

管理者向け【中級編 /活性期】

管理者として、最新の Slack の変更点と、その変更によりご自身のチームへどのような影響があるのか、情報を取り入れておくことが重要です。

このウェビナーに参加すると、直近でリリースされた新機能や、今後予定されている変更点を確認することができ、ライブで質問をすることも可能です。定期的に開催していますので、ぜひご参加の上、Slack に対する理解を深めましょう。