【管理者向け】はじめよう Slackシリーズ

管理者向け【入門編 /導入期】
-Slack 管理の基本
このコンテンツでは、オーナー / 管理者が抑えるべきポイントや実際の設定について、以下の内容を動画でご案内しています。
- はじめに
- 管理者の役割と権限
- ワークスペース設定とメンバー管理
- チャンネル管理の基本＆コツ
- まとめ
- [番外編] Enterprise Grid オーガナイゼーション管理画面
-Enterprise Grid デザイン
この動画では、Enterprise Gridの設計における、基本的な考え方、ベストプラクティスやサンプルを紹介します。組織のビジョン・ゴール実現のために、必要な設計を検討する際のヒントが詰まっています！
管理者向け【初級編 /定着期】
-Slack コネクトの基本設定をはじめる
社外の人と繋がりたい、そう思ったらまず最初の選択肢になるのが Slack コネクトです。ここでは、Slack コネクトの概要・ゲストとの違いや使い分け・接続の方法・セキュリティ性、など Slack コネクト全般についてご案内しています。すぐに実践できる手順書ですので、ぜひご自身の Slack 環境をご用意の上ご活用ください。
– Slackワークフロービルダーの管理機能
ワークフロービルダーはどのように変わるの？プレミアムとスタンダードワークフローの違いは？新ワークフロービルダーについて、管理者として知っておきたい情報をショート動画で分かりやすく解説します！
管理者向け【中級編 /活性期】
-新機能紹介セミナーに参加する
管理者として、最新の Slack の変更点と、その変更によりご自身のチームへどのような影響があるのか、情報を取り入れておくことが重要です。
このウェビナーに参加すると、直近でリリースされた新機能や、今後予定されている変更点を確認することができ、ライブで質問をすることも可能です。定期的に開催していますので、ぜひご参加の上、Slack に対する理解を深めましょう。
-Slack API の概要
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。