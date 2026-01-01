【アンバサダー向け】はじめよう Slack シリーズ

アンバサダー向け【入門編 / 導入初期】
-Slack とは？
この動画で学べることは
- Slackでできること
- これまでのツールと違うところ
- Slackの使い方
-メールからSlackに切り替えよう
メールをメインのコミュニケーションツールにしている方向けに、メールを Slack に置き換えたら何が変わるのか？どういう働き方になるか？ “チャンネル” ベースのシンプルなコミュニケーションとはどういうものか？どうやって Slack に置き換えるのか？ について、実際の導入企業の活用例を元にご紹介します。
-Slack の基本の使い方
Slack の概要、基本的な使い方、Slack を用いたコミュニケーション例を学びましょう！それぞれショートビデオになっているので、ご自身のスタイルに合わせて効率的に学習を進められます。
-Slackのアンバサダープログラムとは
アンバサダープログラムって何？どう運営したらいい？活性化させるためのポイントは？など、Slackの導入・活用を成功させる必須要素の一つとして、アンバサダープログラムの基本をご紹介します。
-スマートな Slack 会話術 – チャンネルとダイレクトメッセージの使い分け
チャンネルとダイレクトメッセージを上手に使い分けて、より効率的な業務環境を作りましょう。それぞれの比較やメリット、効率的な会話方法など、コミュニケーションの基礎としておさえておくべきポイントをご案内します。
アンバサダー向け【初級編 / 定着期】
今後公開予定のコンテンツ
- 知っておくと便利な機能と Tips
- 基本のアプリケーション連携
アンバサダー向け【中級編 / 活性期】
Slack をフル活用するためのチャンネルを考案してみよう (実践型)
アンバサダーの重要な役割の 1 つとして、自分のチームのチャンネルの考案があります。(アンバサダーの役割についてまだご覧頂いていない場合は、まずこの資料をご覧ください)
より良い Slack 環境を構築するために、自分の部署でどういうチャンネルを作ったらいいか？どう考案するか？についてこちらの資料でご紹介しています。このチャンネル考案ワークショップは、3 – 6 ヶ月スパンで実施するのがおすすめです。
-Slack ハドルミーティング / Slack クリップについて学ぶ (マネージャー・部長活用編)
Slack ハドルミーティングは、思い立った時に、誰もがすぐに会話を立ち上げられる革新的な機能です。Slack ハドルミーティングって何？どんなことができる？ビデオ会議システムと何が違うの？といった方に、実際の使い方を含めてご案内します。
また、Slack クリップは、3 分間のオーディオクリップやビデオクリップを収録して共有することができる機能です。チーム全員が対面で集まれる時間を探す必要はなく、自分の好きな時間に録画 ・見る・聞くことができます。特に、部長職やチームをまとめている方にとても便利な機能ですので、ぜひこちらも活用ください。
今後公開予定のコンテンツ
- 部署別の活用例を学ぶ
アンバサダー向け【上級編 / 拡大期】
-ワークフロービルダーについて学ぶ (基礎編)
ワークフロービルダーの簡単な始め方！Slack のワークフロービルダーや Bot を活用すれば、申請・承認や、リマインド・アラート通知など、定型的なプロセスを自動化して Slack 上で完結できます。
視覚的でコーディング不要なツールわずか数分で、誰でも簡単にできるワークフロービルダーのはじめ方をお伝えします。また、これらを活用して「業務の自動化」を実現している企業様の実例もご覧いただけます。
-業界別の効率的な活用例を学ぶ
自分の組織の業務効率をもっと上げるには？皆が働きやすい環境を実現するには？ここでは、各業界での Slack 活用例をご紹介します。導入のポイントや、シチュエーション別の活用方法をここで学ぶことができます。ぜひご自身の組織の目標達成に向けて、参考にしてみましょう！
今後公開予定のコンテンツ
- ワークフロービルダーを使いこなす (応用編)
