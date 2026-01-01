【ユーザー向け】はじめよう Slack シリーズ

こちらは、全Slackユーザー向けのセルフ学習資料です。

Slackの超基本的な操作方法🔰から、意外と知らない便利機能や、Slackをプラットフォームとして業務の自動化・生産性向上に役に立つ使い方💡を紹介しています。

この資料を社内に共有することで、社員がSlackに関する知識や利用方法を自主的に学ぶことができます💪

基本編（Slackの概要＆基本的な使い方）

Slack を初めて使う方向けに、Slack の概要、基本的な使い方についてデモを交えながらご紹介します。

応用編（Slackの便利機能や活用Tips)

Slack201

Slackの基本操作をクリアしたユーザ向けのステップアップコンテンツです。基本知識を復習しながら、より便利な裏技や機能を学び、Slackを活用した今まで以上にさらに効率的な働き方を学んでいきましょう！

Slack canvas

canvas は聞いたことあるけど、自分で作成したことがない方向けに、canvas とは何か、どんな使い方ができるのかについて、デモ交えながら、canvasの基本的な使い方と活用例をご紹介します。

Slack リスト

これからSlack リストを触ってみたい方向けに、Slack リストとは何か、どういう使い方ができるのかについて、リストの基本的な使い方と活用例をご紹介します。

上級編（プラットフォームとしての活用）

ワークフロービルダー

ワークフロービルダーをまだ使ったことがない方や、一般的な活用例を知りたい、といった方向けに、ワークフロービルダーの仕組みと作り方をご紹介します。

Slack リストとワークフロービルダーの連携

Slack リストとワークフロービルダーを組み合わせることで、まったく新しい方法で仕事を進められます。この動画では、リストを少し触ったことがある方向けに、リストをより上手に使うためのコツと、リストとワークフロービルダー連携のやり方をご紹介します。

