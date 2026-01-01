【ユーザー向け】はじめよう Slack シリーズ

Slack へようこそ！全Slackユーザー向けのセルフ学習資料をご案内します

2 分で読むことができます

こちらは、全Slackユーザー向けのセルフ学習資料です。

Slackの超基本的な操作方法🔰から、意外と知らない便利機能や、Slackをプラットフォームとして業務の自動化・生産性向上に役に立つ使い方💡を紹介しています。

この資料を社内に共有することで、社員がSlackに関する知識や利用方法を自主的に学ぶことができます💪

PDF資料ダウンロードはこちらから 

基本編（Slackの概要＆基本的な使い方

Slack を初めて使う方向けに、Slack の概要、基本的な使い方についてデモを交えながらご紹介します。

📹️動画視聴はこちらから！

応用編（Slackの便利機能や活用Tips)

Slack201

Slackの基本操作をクリアしたユーザ向けのステップアップコンテンツです。基本知識を復習しながら、より便利な裏技や機能を学び、Slackを活用した今まで以上にさらに効率的な働き方を学んでいきましょう！

📹️動画視聴はこちらから！

 

Slack canvas

canvas は聞いたことあるけど、自分で作成したことがない方向けに、canvas とは何か、どんな使い方ができるのかについて、デモ交えながら、canvasの基本的な使い方と活用例をご紹介します。

📹️動画視聴はこちらから！

 

Slack リスト 

これからSlack リストを触ってみたい方向けに、Slack リストとは何か、どういう使い方ができるのかについて、リストの基本的な使い方と活用例をご紹介します。

📹️動画視聴はこちらから！

 

上級編（プラットフォームとしての活用）

ワークフロービルダー

ワークフロービルダーをまだ使ったことがない方や、一般的な活用例を知りたい、といった方向けに、ワークフロービルダーの仕組みと作り方をご紹介します。

📹️動画視聴はこちらから！

 

Slack リストとワークフロービルダーの連携

Slack リストとワークフロービルダーを組み合わせることで、まったく新しい方法で仕事を進められます。この動画では、リストを少し触ったことがある方向けに、リストをより上手に使うためのコツと、リストとワークフロービルダー連携のやり方をご紹介します。

📹️動画視聴はこちらから！

今日から使いたい！ Slackの活用支援リソース3選

リソース名 概要
Slack ヘルプセンター

Slackの操作、機能、請求に関するご質問がある時、キーワード検索または、お客様のサポート専門窓口にヘルプリクエストを送信することができます。

※Slack利用者はどなたでも問合せ可能。いずれの問い合わせ方法でも回答はメールとなります。
Slack はじめてガイド

Slack 担当者（推進者/管理者）として知っておく情報が、全てまとまっているページです。

組織でSlackを利用開始するにあたり、ステップごとにやるべきことを確認できます。Slackのさらなる活用や困った時の各種活用支援リソースへもアクセスできます。

ユーザーコミュニティ

Slack Japan Champions Network(JCN)

JCN は Slack の有償プランユーザー対象の招待制コミュニティです。JCNに参加すると、JCN のメンバーは専用の ワークスペース で、ほかのユーザーに活用相談をしたり使い方のコツを聞けたりします。コミュニティ限定イベントも開催されています。

参加方法：https://slackjcn.splashthat.com/ の申し込みボタンから申請ください。

 

 

この情報はお役に立ちましたか？

0/600

助かります！

ご意見ありがとうございました！

了解です！

ご意見ありがとうございました！

うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

関連リソース