【役員向け】はじめよう Slackシリーズ

役員向け【入門編 / 導入初期】

Slack の概要、Slack で何ができる？これまでの働き方とどう変わる？についてポイントをまとめてお伝えします。

まずはこのビデオで新しい働き方の可能性を見つけてみましょう！

組織でのSlack 活用成功には、役員の積極的な活用が欠かせません。

なぜ役員の活用が重要なのか？ (重要性の理由)、どのように役員の活用を促進できるか？(方法論) 、実際に役員向けにどういう使い方ができるか？(実際の具体例) について、実例を交えてご案内します。

役員向け【初級編 / 定着期】

Slack 活用成功で最も重要な要素の 1 つが「ゴール / KPI の設定」です。

なぜビジョン・ゴールが大事なの？ビジョン・ゴールがある (ない) 場合どう違う？重要性はわかったけど、どう設定したらいいの？という方、必見です。これは必ずおさえるべきポイントなので、まず最初にご覧ください。

役員向け【中級編 / 活性期】

