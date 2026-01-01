【役員向け】はじめよう Slackシリーズ

役員向け【入門編 / 導入初期】
-Slack でのコミュニケーションの考え方
Slack の概要、Slack で何ができる？これまでの働き方とどう変わる？についてポイントをまとめてお伝えします。
まずはこのビデオで新しい働き方の可能性を見つけてみましょう！
-役員の活用事例を知る
組織でのSlack 活用成功には、役員の積極的な活用が欠かせません。
なぜ役員の活用が重要なのか？ (重要性の理由)、どのように役員の活用を促進できるか？(方法論) 、実際に役員向けにどういう使い方ができるか？(実際の具体例) について、実例を交えてご案内します。
今後公開予定のコンテンツ
- 役員による活用の基本を学ぶ
役員向け【初級編 / 定着期】
-定着化とビジョン/ ゴールの重要性
Slack 活用成功で最も重要な要素の 1 つが「ゴール / KPI の設定」です。
なぜビジョン・ゴールが大事なの？ビジョン・ゴールがある (ない) 場合どう違う？重要性はわかったけど、どう設定したらいいの？という方、必見です。これは必ずおさえるべきポイントなので、まず最初にご覧ください。
役員向け【中級編 / 活性期】
-モバイルでもっと効率的に働く
Slack の iOS アプリや Android アプリを使えば、地球上のどこからでも（データと Wi-Fi がある限り😉）最新情報を送信できます。インストールが済めば、自分のチームと最新情報を常に共有して、作業をあらゆる面でよりスムーズに進めることができます。
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。