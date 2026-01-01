【ユーザー向け】中級編/活性期

社外の人と繋がりたい、そう思ったらまず最初の選択肢になるのが Slack コネクトです。

ここでは、Slack コネクトの概要・ゲストとの違いや使い分け・接続の方法・セキュリティ性、など Slack コネクト全般についてご案内しています。すぐに実践できる手順書ですので、ぜひご自身の Slack 環境をご用意の上ご活用ください。

Slack ハドルミーティングは、思い立った時に、誰もがすぐに会話を立ち上げられる革新的な機能です。Slack ハドルミーティングって何？どんなことができる？ビデオ会議システムと何が違うの？といった方に、実際の使い方を含めてご案内します。

また、Slack クリップは、3 分間のオーディオクリップやビデオクリップを収録して共有することができる機能です。チーム全員が対面で集まれる時間を探す必要はなく、自分の好きな時間に録画 ・見る・聞くことができます。特に、部長職やチームをまとめている方にとても便利な機能ですので、ぜひこちらも活用ください。

【役員向け】中級編/活性期

Slack の iOS アプリや Android アプリを使えば、地球上のどこからでも（データと Wi-Fi がある限り😉）最新情報を送信できます。インストールが済めば、自分のチームと最新情報を常に共有して、作業をあらゆる面でよりスムーズに進めることができます。

【アンバサダー向け】中級編/活性期

アンバサダーの重要な役割の 1 つとして、自分のチームのチャンネルの考案があります。(アンバサダーの役割についてまだご覧頂いていない場合は、まずこの資料をご覧ください）

より良い Slack 環境を構築するために、自分の部署でどういうチャンネルを作ったらいいか？どう考案するか？についてこちらの資料でご紹介しています。このチャンネル考案ワークショップは、3 – 6 ヶ月スパンで実施するのがおすすめです。

【導入推進者向け】中級編/活性期

導入推進者として最新の Slack の変更点と、その変更によりご自身のチームへどのような影響があるのか、情報を取り入れておくことが重要です。

このウェビナーに参加すると、直近でリリースされた新機能や、今後予定されている変更点を確認することができ、ライブで質問をすることも可能です。定期的に開催していますので、ぜひご参加の上、Slack に対する理解を深めましょう。

【管理者向け】中級編/活性期

