【ユーザー向け】初級編/定着期
-スマートな Slack 会話術 – チャンネルとダイレクトメッセージの使い分け
チャンネルとダイレクトメッセージを上手に使い分けて、より効率的な業務環境を作りましょう。それぞれの比較やメリット、効率的な会話方法など、コミュニケーションの基礎としておさえておくべきポイントをご案内します。
今後公開予定のコンテンツ
- Slack をもっと効率的に使う
- 知っておくと便利な機能と Tips
- 基本のアプリケーション連携
【役員向け】初級編/定着期
-役員の活用事例を知る
組織での Slack 活用成功には、役員の積極的な活用が欠かせません。なぜ役員の活用が重要なのか？ (重要性の理由)、どのように役員の活用を促進できるか？(方法論) 、実際に役員向けにどういう使い方ができるか？(実際の具体例) について、実例を交えてご案内します。
-定着化とビジョン/ ゴールの重要性
Slack 活用成功で最も重要な要素の 1 つが「ゴール / KPI の設定」です。
なぜビジョン・ゴールが大事なの？ビジョン・ゴールがある (ない) 場合どう違う？重要性はわかったけど、どう設定したらいいの？という方、必見です。これは必ずおさえるべきポイントなので、まず最初にご覧ください。
【アンバサダー向け】初級編/定着期
今後公開予定のコンテンツ
- 知っておくと便利な機能と Tips
- 基本のアプリケーション連携
【管理者向け】初級編/定着期
-Slack コネクトの基本設定をはじめる
社外の人と繋がりたい、そう思ったらまず最初の選択肢になるのが Slack コネクトです。ここでは、Slack コネクトの概要・ゲストとの違いや使い分け・接続の方法・セキュリティ性、など Slack コネクト全般についてご案内しています。すぐに実践できる手順書ですので、ぜひご自身の Slack 環境をご用意の上ご活用ください。
今後公開予定のコンテンツ
- 知っておくと便利な Slack カスタムの Tips
【導入推進者向け】初級編/定着期
-ビジョン / ゴール / KPI の設定をはじめる
「定着化とゴール / ビジョンの重要性」の続編・実践編です。ビジョン・ゴール・KPI を実際に検討・作成するためのテンプレートです。もし可能であれば役員にも参加してもらい、Slack 活用で実現したいゴールを早速設定しましょう！
-Slack コネクトの基本設定をはじめる
