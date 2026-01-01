【ユーザー向け】初級編/定着期

チャンネルとダイレクトメッセージを上手に使い分けて、より効率的な業務環境を作りましょう。それぞれの比較やメリット、効率的な会話方法など、コミュニケーションの基礎としておさえておくべきポイントをご案内します。

今後公開予定のコンテンツ

Slack をもっと効率的に使う

知っておくと便利な機能と Tips

基本のアプリケーション連携

【役員向け】初級編/定着期

組織での Slack 活用成功には、役員の積極的な活用が欠かせません。なぜ役員の活用が重要なのか？ (重要性の理由)、どのように役員の活用を促進できるか？(方法論) 、実際に役員向けにどういう使い方ができるか？(実際の具体例) について、実例を交えてご案内します。

Slack 活用成功で最も重要な要素の 1 つが「ゴール / KPI の設定」です。

なぜビジョン・ゴールが大事なの？ビジョン・ゴールがある (ない) 場合どう違う？重要性はわかったけど、どう設定したらいいの？という方、必見です。これは必ずおさえるべきポイントなので、まず最初にご覧ください。

【アンバサダー向け】初級編/定着期

今後公開予定のコンテンツ

知っておくと便利な機能と Tips

基本のアプリケーション連携

【管理者向け】初級編/定着期

社外の人と繋がりたい、そう思ったらまず最初の選択肢になるのが Slack コネクトです。ここでは、Slack コネクトの概要・ゲストとの違いや使い分け・接続の方法・セキュリティ性、など Slack コネクト全般についてご案内しています。すぐに実践できる手順書ですので、ぜひご自身の Slack 環境をご用意の上ご活用ください。

今後公開予定のコンテンツ

知っておくと便利な Slack カスタムの Tips

【導入推進者向け】初級編/定着期

プロジェクト推進者の方は必聴です。

Slack 活用成功で最も重要な要素の 1 つが「ゴール / KPI の設定」です。なぜビジョン・ゴールが大事なの？ビジョン・ゴールがある (ない) 場合どう違う？重要性はわかったけど、どう設定したらいいの？という方、必見です。これは必ずおさえるべきポイントなので、まず最初にご覧ください。

「定着化とゴール / ビジョンの重要性」の続編・実践編です。ビジョン・ゴール・KPI を実際に検討・作成するためのテンプレートです。もし可能であれば役員にも参加してもらい、Slack 活用で実現したいゴールを早速設定しましょう！

社外の人と繋がりたい、そう思ったらまず最初の選択肢になるのが Slack コネクトです。ここでは、Slack コネクトの概要・ゲストとの違いや使い分け・接続の方法・セキュリティ性、など Slack コネクト全般についてご案内しています。すぐに実践できる手順書ですので、ぜひご自身の Slack 環境をご用意の上ご活用ください。