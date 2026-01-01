Slack機能を使いこなそうシリーズ

過去に開催したウェブセミナーの録画を公開しています。Slackの機能・設定や、製品ロードマップなど、もっとSlackを使いこなしたい全ユーザ向けのコンテンツです。

今後開催予定のウェビナーはこちらへ

初めて Slack を使う方向けに、Slack の概要、基本的な使い方についてデモを交えながらご紹介します。※質問したり、手を動かしながら学びたい方は、ぜひライブトレーニングにご参加ください！事前登録はこちら

Slackの基本操作をクリアしたユーザ向けのステップアッププログラムです。基本知識を復習しながら、より便利な裏技や機能を学び、Slackを活用した今まで以上にさらに効率的な働き方をご紹介します。※ハンズオンで学びたい方は、ぜひライブトレーニングにご参加ください！事前登録はこちら

Slack リストに興味あるけど、利用イメージが浮かばない方や、これからSlack リストを触ってみたい方向けに、リストの基本的な使い方と活用例をご紹介します！

リストのより便利な使い方や、ワークフローと連携して活用する方法を知りたい方向けに、リストを使って、業務の自動化をノーコードで簡単に構築する方法をご紹介します！

ワークフロービルダーは聞いたことはあるけど、まだ使ったことがない方や、一般的な活用例を知りたい、といった方向けに、ワークフロービルダーの仕組みと簡単な実用例を紹介します！ ※ハンズオンで学びたい方は、ぜひライブトレーニングにご参加ください！事前登録はこちら

初級編で学んだ基本的なワークフローに、さらに工夫を加えて便利に使う方法を紹介します！ ※ハンズオンで学びたい方は、ぜひライブトレーニングにご参加ください！事前登録はこちら

Slack canvasは皆さんが日常的に使っているSlack内で、アプリを切り替えることなく使える情報集約ツールで、テキストや画像、動画などを1つのドキュメントとしてまとめ、より簡単に情報を整理・共有することができます。このウェビナーでは、canvas とはどんな機能なのか、どんな使い方ができるのかを、ご紹介します！

Slackで日々仕事している皆さんに、活用してもらいたい機能や便利なコツをショート動画でお届けします。さくっと見れるので、モーニングコーヒー☕️でも飲みながらご覧くださいね。

アプリやプロセスの自動化で生産性をあげるヒント！ Slack のプラットフォーム化を目指しているお客様に、自動化の種類やアプリ連携方法、WFB 活用法を伝授。すぐに実践できるようになります！