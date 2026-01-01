Slack で仕事を自動化する 22 の方法

少ない労力で効率的に成果を上げたい方に、耳寄りな情報です。Slack を利用している企業が、限られたリソースで目標を達成するために、どのように自動化を利用しているかについて、ガイドブックにまとめました。

コーディング不要で使える Slack のワークフロービルダーを活用することで、業務プロセスを効率化し、手作業によるミスをなくして、ツールの頻繁な切り替えを減らせます。それにより、貴重な人的リソースの力を最大限に生かして、本当に重要なイノベーションと成長に集中できるようになります。

コードを 1 行も書くことなく誰でも自動化を実現できるこの機能により、100 万人近い Slack ユーザーが、ワークフローを作成して時間を節約しています。具体的には、以下のような成果がみられています。

Sony Interactive Entertainment のネットワーク運用チームは、ワークフロービルダーを利用することで年間 400 時間を節約

Credit Union 1 は、顧客の引き継ぎを自動化するワークフローによって、効率を 20% 向上

Canva の財務チームは、進捗確認ミーティングを非同期で実施することで、週に約 64 時間を節約

数回のクリックだけで自動化を導入できるワークフロービルダーは、技術的なバックグラウンドの有無にかかわらず誰もが使えるツールです。