Slack 導入事例集 2021

社会構造の変化や従業員体験の観点から、仕事の中心は今までのように物理的なオフィスに限定されなくなりつつあります。

そのような環境において「新しい働く場所」として Slack を選択する企業は順調に増えています。

このたび、そのなかから最新のお客様の声を集めた Slack 事例集をご用意いたしました。

Slack 導入によって実現したお客様のビフォーアフターをぜひご覧ください。皆さんの働き方を解決するヒントがきっと見つかります。

掲載企業様一覧 (アイウエオ順）