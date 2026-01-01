Slack 導入事例集 2021

社会構造の変化や従業員体験の観点から、仕事の中心は今までのように物理的なオフィスに限定されなくなりつつあります。
そのような環境において「新しい働く場所」として Slack を選択する企業は順調に増えています。
このたび、そのなかから最新のお客様の声を集めた Slack 事例集をご用意いたしました。
Slack 導入によって実現したお客様のビフォーアフターをぜひご覧ください。皆さんの働き方を解決するヒントがきっと見つかります。
掲載企業様一覧 (アイウエオ順）
- 旭鉄工株式会社 | Slack でのスピーディな情報共有が旭鉄工のカイゼン活動を加速
- アスクル株式会社 | Slack 活用でメール文化を変革し「最高速度のビジネス」を目指すアスクル
- 株式会社 NTT ドコモ | 厳格なセキュリティ要件を持つ NTT ドコモが Slack で組織文化を変革
- 株式会社資生堂 | 「Slack があったから無事に成功した！」資生堂新ブランド誕生の裏側
- ディップ株式会社 | 「顧客コミュニケーションも Slack で」ディップの営業組織変革
- 株式会社ニューズピックス | Slack と Sales Cloud の連携でコンテンツ制作を効率化するニューズピックス
- 株式会社マスヤグループ | 管理統制型から自律分権型へ。Slack を軸にしたマスヤグループの組織変革
- 株式会社リクルート | Enterprise Grid で情報漏洩リスクを解消、さらなる横連携を目指すリクルート
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。