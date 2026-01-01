Slack 導入事例集 2023

国内で活用できるコミュニケーションツールは数多く存在します。 その中でも Slack を導入し、柔軟な働き方を実践している企業が増えています。 Slack の利用目的や環境・課題は多種多様です。Slack の導入によってどのように役立ち、価値ある業務を生み出しているのか、企業の声としてまとめた最新の Slack 事例集をご用意いたしました、ぜひご覧ください。 新たな発見がきっとあります。
掲載企業様一覧 (アイウエオ順）
- 石屋製菓株式会社｜拠点や社員数の増加による情報格差を Slack で解消した石屋製菓
- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社｜営業チームをひとつにまとめる CTC の Slack 活用法
- オイシックス・ラ・大地株式会社｜全社へ広がる Slack で新たな価値創出を目指すオイシックス・ラ・大地
- 株式会社クレディセゾン｜クレディセゾンが目指す「バイモーダル経営」実現を支えた Slack
- コクヨ株式会社｜自律的に動く組織へ。Slack 活用で目指すコクヨ式ハイブリッドワーク
- ココネ株式会社｜ココネのビジネス発展を支える Slack Enterprise Grid
- シンプレクス・ホールディングス株式会社｜Slack を業務の中心に置き、価値ある仕事を生み出すシンプレクス
- 八千代エンジニヤリング株式会社｜建設コンサルタントの役割を再定義。Slack でビジネス変革をリードする八千代エンジニヤリング
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。