マーケティング部門向け「Slack の Total Economic Impact™」

マーケティング施策の成功には、部門の垣根を越えた連携が必要です。それを実現するのが、Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）。Digital HQ により、プロジェクトの管理、パートナーとのコラボレーション、日々の業務に欠かせないツールの活用が可能となり、最終的な成果につながります。

Slack を活用することで、マーケティングチームは市場投入までの時間を短縮し、ブランドを成長させ、施策から収益を生み出せます。Slack の委託により Forrester Consulting が実施した調査では、Slack を利用するマーケティングチームの潜在的な投資収益率を算出しています。

この調査では、企業が Slack を使うことで実現できる価値について、数多くの洞察が得られました。例えば、以下のような点です。

調査対象企業では 1 年間に実施したキャンペーンの回数が 15％ 増加

マーケティング部門が実施したキャンペーンあたりの収益が 9% 増加

Slack を使うことで、人材の採用と研修のプロセスが向上

詳しい調査結果をダウンロードしてご覧ください。