CIO / IT・DX部門のリーダーが握る企業競争力

あらゆる企業がビジネス変革を模索する中、これからの IT ・DX 部門には 、企業にイノベーションを起こすゲームチェンジャーとしての役割が求められています。

しかし、IT 部門長ではなく、CIO として経営に貢献できるリーダーはどれだけいるでしょうか？

この eBook では企業競争力のカギを握る「CIO / IT・DX 部門リーダーのあるべき姿」について、2 名の有識者にお伺いしています。

「武闘派CIOが語る、IT 部門主導の企業変革の進め方」

喜多羅株式会社 Chief Evangelist

株式会社ラック 執行役員 IT 戦略・社内 DX 領域担当 CIO

ダイドーグループ HD 株式会社 IT 統括責任者

喜多羅 滋夫 氏

「デジタルイノベーションのための組織づくり」

株式会社デンソー

執行幹部 クラウドサービス開発部長 兼 デジタルイノベーション室長

成迫 剛志 氏

IT 部門から起こすビジネス変革に、ぜひ本 eBook をお役立てください。