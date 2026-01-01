営業組織の 強化に必要な 3 つのポイント

営業力の強化は多くの企業にとって常に重要な課題です。

営業力を組織的に強化していく上で欠かせないのが、成績優秀なトップ営業のノウハウや知見を全員で共有し底上げを図ること。

しかし、トップ営業のノウハウや知見は言葉などではっきりと表現されていないことが多く、トップ営業の中に隠れているノウハウや知見といった暗黙知を表に出していくことが勝てる組織への第一歩となります。

本 Ebook ではこの暗黙知を表に出し、全体へ共有していく方法について、IT業界でB2Bの営業領域のご経験を持つウェルディレクション合同会社 CEO 向井 俊介 氏に伺い、営業組織強化に必要なポイントについて考察しています。

本 Ebook でわかること

・営業力強化のための文化づくり

インタビュー：ウェルディレクション合同会社 CEO B2B 営業のアドバイザー & 営業実 務教育研究者 向井 俊介 氏

・営業組織を強化する Slack

・営業フロアを Slack に移すと、業務がこう変わる

・導入企業様の声：ディップ株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社