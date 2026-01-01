Slack の AI で仕事を変革する 10 の方法

わずらわしいアプリの頻繁な切り替えにサヨナラしましょう。Slack は「Work OS」として、人、データ、ドキュメント、アプリ、AI エージェントを 1 つのハブに一元化します。

その力は数字にも現れています:

人間: 日に 7 億件のメッセージを送信

データ: Slack に 1 か月に共有される Salesforce レコードは 640 万件

ワークフロー: Slack で 1 日に利用されるワークフローは 300 万件

アプリ: Slack Marketplace で提供されているアプリは 2,600 個以上

エージェントと AI: Slack で構築・導入された AI アプリは約 13,000 個

これらにより、生産性が 47% 向上するという画期的な効果がもたらされています。ぜひ電子ブックをダウンロードして、Slack とエージェント型 AI でスマートに仕事をする 10 の方法をご確認ください: