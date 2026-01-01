Slack の AI で仕事を変革する 10 の方法

デジタルエージェントの時代に Slack が仕事の基本システム（Work OS）になる理由とは

わずらわしいアプリの頻繁な切り替えにサヨナラしましょう。Slack は「Work OS」として、人、データ、ドキュメント、アプリ、AI エージェントを 1 つのハブに一元化します。

その力は数字にも現れています:

  • 人間: 日に 7 億件のメッセージを送信
  • データ: Slack に 1 か月に共有される Salesforce レコードは 640 万件
  • ワークフロー: Slack で 1 日に利用されるワークフローは 300 万件
  • アプリ: Slack Marketplace で提供されているアプリは 2,600 個以上
  • エージェントと AI: Slack で構築・導入された AI アプリは約 13,000 個

これらにより、生産性が 47% 向上するという画期的な効果がもたらされています。ぜひ電子ブックをダウンロードして、Slack とエージェント型 AI でスマートに仕事をする 10 の方法をご確認ください:

  1. Slack で AI エージェントと同僚のように協働して、生産性を向上させる
  2. 人、エージェント、データ、アプリをチャンネルにまとめる
  3. ワークフローとカスタムアプリでタスクを効率化する
  4. ハドルミーティングとクリップでコミュニケーションを加速させる
  5. 会社全体のデータを Slack から直接検索する
  6. …など役立つ方法を紹介します

