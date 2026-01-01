Departamento editorial da Nine publica notícias mais rápido com o Slack

Há alguns anos, o departamento editorial da Nine, uma das maiores empresas de mídia da Austrália, embarcou em uma transformação digital radical. O departamento é responsável por produzir algumas das publicações mais renomadas do país, como o The Sydney Morning Herald, o The Age e o The Australian Financial Review. No entanto, a era do ciclo de informações 24h exige uma nova estratégia. Ao deixar o ambiente editorial antigo, o departamento recorreu ao Slack para aumentar a transparência dos processos da redação e ampliar a colaboração entre todas as equipes, fusos horários e notícias.

Antes, o e-mail era a principal ferramenta de comunicação do departamento editorial. Mas as intermináveis trocas de mensagens e as enormes listas de contatos geravam incoerências entre os jornalistas da redação e os repórteres nas ruas. Os cargos mais elevados se transformavam em obstáculos quando perguntas, problemas e solicitações de revisão se amontoavam nas caixas de entrada. Agora, as equipes editoriais, de produto, tecnologia, operações e liderança de todo o departamento trabalham juntas no Slack.

”A maneira mais eficiente de se comunicar é pessoalmente. Se isso não for possível, a outra opção mais eficiente é o Slack.” Damian Cronan CTO, Nine’s Publishing Division

Ficar em dia com as últimas notícias nos canais do Slack

Os processos editoriais e as operações da redação já não são mais um fluxo de trabalho manual, pautado pelo e-mail. Em vez disso, as equipes do departamento editorial da Nine usam o Slack para tudo: de coordenar a cobertura das últimas notícias a monitorar a análise de desempenho das várias publicações da empresa.

Como exemplo, o Slack mudou a maneira como os jornalistas do The Age processam as notícias de última hora. Em vez de enviar e-mails em massa para pedir ajuda, agora eles enviam uma mensagem para o canal #ed-age-breaking no Slack. Por exemplo, se houver um incêndio no centro de Melbourne, um jornalista poderá postar "Há alguém disponível nas redondezas?" Todos os jornalistas receberão a mensagem no canal e poderão responder quase instantaneamente, informando sua disponibilidade.

2100408840533 nine-ed-age-breaking Nine Canais announcements ed-age-breaking ed-tools subscriptions the-age Mensagens diretas Matias Brito Lisa Correa Maurício Rodrigues ed-age-breaking The Age breaking news 3 Artur García I’m seeing police reports of a fire in downtown Melbourne. Is anyone nearby? 3 Sara da Silva Artur García. I’m at Fed Square now. Can you send me the cross streets? Will head that way. 1 Artur García Lonsdale St. and Elizabeth St. Let me know if you need any newsroom support. 1

"Este tipo de visibilidade vai além dos incidentes isolados", diz Damian Cronan, CTO do departamento editorial da Nine. "O Slack agora é um modo com que podemos distribuir informações mais rapidamente. Também é uma maneira de manter a redação informada sobre as reportagens que estão sendo feitas em toda a organização."

”Hoje, tarefas que levavam alguns dias para ser concluídas são realizadas em 30 minutos. Isso contribuiu bastante para a transparência dos problemas existentes e para sabermos em qual área as pessoas podem precisar de ajuda.” Damian Cronan CTO, Nine’s Publishing Division

Apps e integrações otimizam as operações da redação

Além das equipes editoriais, o departamento editorial da Nine usa o Slack para administrar as operações comerciais internas. A equipe de marketing substituiu os e-mails pelo canal #marketing-news, usado para compartilhar o que está sendo comentado sobre as marcas da empresa.

Também há canais específicos para acompanhar as estatísticas sobre quais campanhas estão impulsionando o aumento de assinantes. "Já não é preciso buscar em slides as estatísticas mais recentes", diz Cronan. "Basta acessar o canal #subscriptions e ver relatórios automáticos semanalmente".

O departamento também integrou seu sistema de gerenciamento de conteúdo com o Slack. Desse modo, os membros da equipe podem compartilhar dados e encontrar informações sobre o conteúdo publicado facilmente. Assim, os funcionários têm mais visibilidade do que está sendo publicado nas várias plataformas da empresa e do desempenho desse conteúdo.

Caso ocorra algum problema, o departamento conta com um canal de ajuda específico para as equipes editoriais chamado #ed-tools. No canal, os membros da equipe podem postar problemas com as ferramentas internas, com o CMS ou fazer perguntas sobre como fazer algo.

Cronan e sua equipe também automatizaram vários processos manuais para ajudar os membros da equipe a ter as informações de que precisam no momento certo. Por meio de comandos de barra simples e integrações personalizadas do Slack, os funcionários podem relatar incidentes, solicitar transcrições, ver painéis de dados e muito mais.

Veja alguns dos comandos de barra personalizados do departamento:

@incident-monster: informa sobre novos incidentes e ajuda a equipe a gerenciá-los

informa sobre novos incidentes e ajuda a equipe a gerenciá-los /transcribe: permite que os jornalistas solicitem transcrições de arquivos de áudio de modo rápido, tudo diretamente no Slack

permite que os jornalistas solicitem transcrições de arquivos de áudio de modo rápido, tudo diretamente no Slack /dashboards: exibe uma biblioteca de painéis disponíveis para que os funcionários tenham acesso a dados e insights sobre o desempenho do conteúdo

exibe uma biblioteca de painéis disponíveis para que os funcionários tenham acesso a dados e insights sobre o desempenho do conteúdo /roster: exibe uma lista de engenheiros e membros da equipe técnica de plantão para qualquer serviço

O Slack proporciona uma colaboração maior em todo o departamento

Reunir equipes, dados e processos em um único workspace Slack criou um departamento mais integrado e produtivo, diz Cronan. Migrar do e-mail para o Slack promoveu uma comunicação mais rápida entre as equipes, além de permitir que os funcionários colaborem com mais frequência.

Com o trabalho organizado perfeitamente nos canais, os diretores podem supervisionar várias conversas e participar quando necessário. Não é mais preciso receber cópias de centenas de e-mails que podem ou não exigir sua atenção.

O Slack também aumentou a visibilidade em todo o departamento. Assim, a diretoria tem um nível de informações sobre a integridade da organização impensável anteriormente, além de liberar os funcionários para trabalhar sem aguardar aprovações. "O Slack reduz a sobrecarga administrativa porque as coisas não precisam passar por mim ou pela minha equipe de gestão para que o trabalho siga adiante", diz Cronan.

Ao eliminar os obstáculos de administração, conectando redações e simplificando operações comerciais, o Slack permitiu que o departamento editorial da Nine melhore seu conteúdo na era digital.