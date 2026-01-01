Departamento editorial da Nine publica notícias mais rápido com o Slack

Há alguns anos, o departamento editorial da Nine, uma das maiores empresas de mídia da Austrália, embarcou em uma transformação digital radical. O departamento é responsável por produzir algumas das publicações mais renomadas do país, como o The Sydney Morning Herald, o The Age e o The Australian Financial Review. No entanto, a era do ciclo de informações 24h exige uma nova estratégia. Ao deixar o ambiente editorial antigo, o departamento recorreu ao Slack para aumentar a transparência dos processos da redação e ampliar a colaboração entre todas as equipes, fusos horários e notícias.
Antes, o e-mail era a principal ferramenta de comunicação do departamento editorial. Mas as intermináveis trocas de mensagens e as enormes listas de contatos geravam incoerências entre os jornalistas da redação e os repórteres nas ruas. Os cargos mais elevados se transformavam em obstáculos quando perguntas, problemas e solicitações de revisão se amontoavam nas caixas de entrada. Agora, as equipes editoriais, de produto, tecnologia, operações e liderança de todo o departamento trabalham juntas no Slack.
”A maneira mais eficiente de se comunicar é pessoalmente. Se isso não for possível, a outra opção mais eficiente é o Slack.”
Ficar em dia com as últimas notícias nos canais do Slack
Os processos editoriais e as operações da redação já não são mais um fluxo de trabalho manual, pautado pelo e-mail. Em vez disso, as equipes do departamento editorial da Nine usam o Slack para tudo: de coordenar a cobertura das últimas notícias a monitorar a análise de desempenho das várias publicações da empresa.
Como exemplo, o Slack mudou a maneira como os jornalistas do The Age processam as notícias de última hora. Em vez de enviar e-mails em massa para pedir ajuda, agora eles enviam uma mensagem para o canal #ed-age-breaking no Slack. Por exemplo, se houver um incêndio no centro de Melbourne, um jornalista poderá postar "Há alguém disponível nas redondezas?" Todos os jornalistas receberão a mensagem no canal e poderão responder quase instantaneamente, informando sua disponibilidade.
"Este tipo de visibilidade vai além dos incidentes isolados", diz Damian Cronan, CTO do departamento editorial da Nine. "O Slack agora é um modo com que podemos distribuir informações mais rapidamente. Também é uma maneira de manter a redação informada sobre as reportagens que estão sendo feitas em toda a organização."
”Hoje, tarefas que levavam alguns dias para ser concluídas são realizadas em 30 minutos. Isso contribuiu bastante para a transparência dos problemas existentes e para sabermos em qual área as pessoas podem precisar de ajuda.”
Apps e integrações otimizam as operações da redação
Além das equipes editoriais, o departamento editorial da Nine usa o Slack para administrar as operações comerciais internas. A equipe de marketing substituiu os e-mails pelo canal #marketing-news, usado para compartilhar o que está sendo comentado sobre as marcas da empresa.
Também há canais específicos para acompanhar as estatísticas sobre quais campanhas estão impulsionando o aumento de assinantes. "Já não é preciso buscar em slides as estatísticas mais recentes", diz Cronan. "Basta acessar o canal #subscriptions e ver relatórios automáticos semanalmente".
O departamento também integrou seu sistema de gerenciamento de conteúdo com o Slack. Desse modo, os membros da equipe podem compartilhar dados e encontrar informações sobre o conteúdo publicado facilmente. Assim, os funcionários têm mais visibilidade do que está sendo publicado nas várias plataformas da empresa e do desempenho desse conteúdo.
Caso ocorra algum problema, o departamento conta com um canal de ajuda específico para as equipes editoriais chamado #ed-tools. No canal, os membros da equipe podem postar problemas com as ferramentas internas, com o CMS ou fazer perguntas sobre como fazer algo.
Cronan e sua equipe também automatizaram vários processos manuais para ajudar os membros da equipe a ter as informações de que precisam no momento certo. Por meio de comandos de barra simples e integrações personalizadas do Slack, os funcionários podem relatar incidentes, solicitar transcrições, ver painéis de dados e muito mais.
Veja alguns dos comandos de barra personalizados do departamento:
- @incident-monster: informa sobre novos incidentes e ajuda a equipe a gerenciá-los
- /transcribe: permite que os jornalistas solicitem transcrições de arquivos de áudio de modo rápido, tudo diretamente no Slack
- /dashboards: exibe uma biblioteca de painéis disponíveis para que os funcionários tenham acesso a dados e insights sobre o desempenho do conteúdo
- /roster: exibe uma lista de engenheiros e membros da equipe técnica de plantão para qualquer serviço
O Slack proporciona uma colaboração maior em todo o departamento
Reunir equipes, dados e processos em um único workspace Slack criou um departamento mais integrado e produtivo, diz Cronan. Migrar do e-mail para o Slack promoveu uma comunicação mais rápida entre as equipes, além de permitir que os funcionários colaborem com mais frequência.
Com o trabalho organizado perfeitamente nos canais, os diretores podem supervisionar várias conversas e participar quando necessário. Não é mais preciso receber cópias de centenas de e-mails que podem ou não exigir sua atenção.
O Slack também aumentou a visibilidade em todo o departamento. Assim, a diretoria tem um nível de informações sobre a integridade da organização impensável anteriormente, além de liberar os funcionários para trabalhar sem aguardar aprovações. "O Slack reduz a sobrecarga administrativa porque as coisas não precisam passar por mim ou pela minha equipe de gestão para que o trabalho siga adiante", diz Cronan.
Ao eliminar os obstáculos de administração, conectando redações e simplificando operações comerciais, o Slack permitiu que o departamento editorial da Nine melhore seu conteúdo na era digital.