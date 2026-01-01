La división editorial de Nine publica noticias de última hora en menos tiempo gracias a Slack

Hace algunos años, la división editorial de Nine, una de las empresas nacionales de comunicaciones más grandes de Australia, se embarcó en una transformación digital radical. La división se encarga de producir algunos de los medios de noticias más consolidados del país, incluidos The Sydney Morning Herald, The Age y The Australian Financial Review. Sin embargo, la era del ciclo informativo ininterrumpido exige una nueva estrategia. Al alejarse de su entorno editorial heredado, la división confió en Slack para aumentar la transparencia respecto de los procesos de la redacción y para mejorar la colaboración entre equipos, zonas horarias y notas periodísticas.

En el pasado, el correo electrónico era la principal herramienta de comunicación de la división editorial. No obstante, las cadenas de correo electrónico y las listas de distribución masivas solían provocar falta de conexión entre los periodistas de la sala de redacción y los reporteros en las calles. Los directivos sénior se convertían en obstáculos cuando las preguntas, los problemas y las solicitudes de revisión quedaban atascados en sus bandejas de entrada desbordadas. Hoy en día, los equipos editoriales, de producto, tecnología, operaciones y alta dirección de toda la división colaboran en Slack.

”La forma más eficiente de comunicación es cara a cara. Si no es viable, diría que la siguiente más eficiente es Slack”. Damian Cronan Director técnico, Nine’s Publishing Division

Mantenerse al día con las noticias de última hora en los canales de Slack

Los procesos editoriales y las operaciones de la redacción ya no son un flujo de trabajo manual basado en el correo electrónico. En cambio, los equipos de la división editorial de Nine usan Slack para todo, desde coordinar la cobertura de noticias de última hora hasta supervisar el análisis de datos de rendimiento de las numerosas publicaciones de la empresa.

Como caso concreto, Slack ha cambiado la forma en que los periodistas de The Age responden a las noticias de último momento. En lugar de enviar correos electrónicos masivos para solicitar ayuda, ahora la piden directamente en el canal #ed-age-breaking (#ed-age-última-hora) de Slack. Por ejemplo, si hay un incendio en el centro de Melbourne, un periodista podría publicar: "¿Hay alguien más que esté cerca?". Todos los periodistas que forman parte del canal reciben la convocatoria y pueden responder casi de inmediato para informar su disponibilidad.

2100408840533 nine-ed-age-breaking Nine Canales announcements ed-age-breaking ed-tools subscriptions the-age Mensajes directos Matías Avilés Valentina Correa Mauricio Rodríguez ed-age-breaking The Age breaking news 3 Arturo García I’m seeing police reports of a fire in downtown Melbourne. Is anyone nearby? 3 Catalina Álvarez Arturo García. I’m at Fed Square now. Can you send me the cross streets? Will head that way. 1 Arturo García Lonsdale St. and Elizabeth St. Let me know if you need any newsroom support. 1

"Este tipo de visibilidad se extiende más allá de los incidentes aislados", comenta Damian Cronan, director técnico de la división editorial de Nine. "Slack se ha convertido en nuestra plataforma para distribuir la información con mayor facilidad. También es una forma de mantener a la sala de redacción al tanto de las notas periodísticas que se están realizando en toda la organización".

”Un problema que antes podría habernos llevado un par de días en resolver ahora solemos solucionarlo en 30 minutos. Eso contribuyó mucho a la franqueza y la transparencia en torno a los problemas que surgen y para los que los empleados podrían necesitar ayuda”. Damian Cronan Director técnico, Nine’s Publishing Division

Las aplicaciones e integraciones optimizan las operaciones de la redacción

Más allá de sus equipos editoriales, la división editorial de Nine usa Slack para administrar las operaciones comerciales internas. El equipo de marketing ha reemplazado los correos electrónicos específicos del área por el canal #marketing-news (#marketing-novedades), que se utiliza para compartir lo que se comenta sobre las marcas de la empresa.

También tienen canales dedicados al seguimiento de estadísticas sobre qué campañas impulsan un aumento de los suscriptores. "Ya no es necesario buscar en diapositivas para averiguar cuáles son las estadísticas más recientes", afirma Cronan. "Puedes ir directamente al canal #subscriptions (#suscripciones) y consultar los informes automáticos semanales".

La división también integró su sistema de administración de contenidos en Slack, lo que permitió a los miembros del equipo compartir datos y encontrar información sobre los contenidos publicados sin problemas. Esto brinda a los empleados una mayor visibilidad sobre lo que se publica en las numerosas plataformas de la empresa y el rendimiento de ese contenido.

Si surge algún problema editorial, la división tiene un canal exclusivo de asistencia para los equipos editoriales denominado #ed-tools (#ed-herramientas). En este canal, los miembros del equipo pueden publicar los problemas que se les presentan con las herramientas internas o el sistema de administración de contenidos (CMS), además de hacer preguntas sobre cómo hacer algo específico.

Cronan y su equipo también han automatizado varios procesos manuales para ayudar a los miembros del equipo a obtener la información que necesitan, cuando la necesitan. Gracias a unos comandos de barra diagonal simples y a las integraciones personalizadas de Slack, los empleados pueden notificar incidencias, solicitar transcripciones, consultar paneles de datos y mucho más.

Los comandos de barra diagonal y las integraciones personalizados de la división incluyen los siguientes:

@incident-monster (@incidencias-monster): informa nuevas incidencias y ayuda al equipo a resolverlas.

(@incidencias-monster): informa nuevas incidencias y ayuda al equipo a resolverlas. /transcribe (/transcribir): permite que los periodistas soliciten transcripciones de archivos de audio de forma rápida, directamente desde Slack.

(/transcribir): permite que los periodistas soliciten transcripciones de archivos de audio de forma rápida, directamente desde Slack. /dashboards (/paneles): muestra una biblioteca de paneles disponibles para que los empleados puedan acceder a datos e información sobre el rendimiento de los contenidos.

(/paneles): muestra una biblioteca de paneles disponibles para que los empleados puedan acceder a datos e información sobre el rendimiento de los contenidos. /roster (/nómina): muestra una lista de los ingenieros y miembros del equipo técnico que se encuentran de guardia para cualquier servicio específico.

Slack permite una colaboración más estrecha en toda la división

"Reunir equipos, datos y procesos en un único espacio de trabajo de Slack ha resultado en una división más integrada y más productiva", afirma Cronan. El cambio del correo electrónico a Slack ha fomentado una comunicación más rápida entre los equipos, a la vez que permite que los empleados colaboren con mayor frecuencia.

Además, con el trabajo cuidadosamente organizado en canales, los gerentes pueden supervisar diferentes conversaciones y participar en ellas cuando es necesario en lugar de estar en copia de cientos de correos que podrían requerir o no su atención.

Slack también ha mejorado la visibilidad de toda la división al proporcionar a los equipos de la alta dirección un nivel de conocimiento sobre el estado de la organización que jamás habían tenido, además de liberar a los empleados para que puedan actuar sin necesidad de esperar por aprobaciones. "Slack reduce la sobrecarga administrativa, ya que las cosas no necesitan pasar por mí ni por mi equipo de dirección para que el trabajo salga adelante", explica Cronan.

Al eliminar los obstáculos administrativos, vincular las redacciones y agilizar las operaciones comerciales, Slack ha permitido que la división editorial de Nine entre a la era digital.