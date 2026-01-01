Le service publication de Nine relaye les informations plus rapidement grâce à Slack

Le service publication de Nine, l’un des plus grands médias nationaux australiens, s’est lancé il y a quelques années dans une transformation numérique en profondeur. La liste de ses publications comprend quelques-uns des plus grands journaux du pays, dont The Sydney Morning Herald, The Age et The Australian Financial Review, mais l’avènement de l’ère des actualités 24h/24 7j/7 l’a contraint à revoir sa stratégie. Laissant derrière lui son environnement de publication traditionnel, le service s’est intéressé à Slack pour favoriser la transparence autour des processus de salle de rédaction et améliorer la collaboration entre les équipes, quels que soient leur fuseau horaire et leur sujet de travail.

Autrefois, les e-mails représentaient le principal outil de communication du service publication, mais il n’était pas rare que les interminables chaînes de messages et les listes de distribution soient à l’origine de décalages entre les journalistes de la rédaction et les reporteurs sur le terrain. Les dirigeants se retrouvaient dans l’impasse quand des questions, des problèmes et des demandes de vérification se retrouvaient noyés dans des boîtes de réception saturées. Dans le service, les équipes éditoriale, produit, technique, opérations et de direction collaborent désormais avec Slack.

« Converser face à face est la manière la plus efficace de communiquer. Lorsque cela n’est pas envisageable, Slack est d’après moi la solution la plus adaptée. » Damian Cronan Directeur de la technologie, Nine’s Publishing Division

Rester à l’affût des dernières nouvelles grâce aux canaux Slack

Les processus éditoriaux et les opérations de la salle de rédaction ne sont plus des flux de travail manuels basés sur les e-mails. Les équipes du service publication de Nine se servent désormais de Slack pour accomplir chacune de leurs tâches : de la coordination de la couverture des actualités à la surveillance des analyses de performance des nombreuses publications de l’entreprise.

Slack a notamment changé la manière dont les journalistes de The Age traitent les actualités. Au lieu d’envoyer des e-mails en masse pour tenter d’obtenir de l’aide, ils publient à présent leurs requêtes sur le canal #ed-age-breaking (#éd-age-actualités) créé à cet effet dans Slack. Par exemple, si un incendie s’est déclaré dans le centre de Melbourne, un journaliste peut publier un message de ce genre : « Quelqu’un se trouve-t-il dans les environs ? ». Cet appel à l’action est envoyé à l’ensemble des journalistes du canal qui peuvent indiquer leur disponibilité instantanément.

2100408840533 nine-ed-age-breaking Nine Canaux announcements ed-age-breaking ed-tools subscriptions the-age Messages directs David Brichau Lise Lebrun Jean Boyer ed-age-breaking The Age breaking news 3 William Sousa I’m seeing police reports of a fire in downtown Melbourne. Is anyone nearby? 3 Sarah Parker William Sousa. I’m at Fed Square now. Can you send me the cross streets? Will head that way. 1 William Sousa Lonsdale St. and Elizabeth St. Let me know if you need any newsroom support. 1

« Ce type de visibilité présente de nombreux autres avantages que la couverture des incidents isolés », explique Damian Cronan, Directeur de la technologie du service publication de Nine. « Slack nous permet de partager plus facilement les informations et de faire en sorte que la salle de rédaction sache quels sont les reportages en cours dans le service. »

« Un problème qui demandait auparavant plusieurs jours pour être réglé ne nous prend généralement plus que 30 minutes aujourd’hui. Slack nous permet d’identifier et de communiquer beaucoup plus facilement au sujet des difficultés rencontrées et des domaines nécessitant une intervention. » Damian Cronan Directeur de la technologie, Nine’s Publishing Division

Les applications et les intégrations permettent d’optimiser les opérations de la salle de rédaction

Outre ses équipes éditoriales, le service publication de Nine utilise Slack pour gérer ses activités commerciales internes. L’équipe marketing a remplacé les e-mails ad hoc par le canal #marketing-news (#marketing-actualités) créé pour partager toutes les informations relatives aux marques de l’entreprise.

Il existe également des canaux dédiés au suivi des statistiques relatives aux campagnes qui favorisent l’accroissement du nombre d’abonnés. « Aujourd’hui, plus besoin de regarder une série de diapositives pour connaître les dernières tendances », explique Damian Cronan. « Il suffit de faire un petit tour sur le canal #subscriptions (#inscriptions) chaque semaine et de consulter les rapports automatiques. »

Le service a également intégré son système de gestion de contenu dans Slack. De cette manière, les membres de l’équipe peuvent facilement partager des données et trouver des informations sur des contenus publiés. Les collaborateurs ont ainsi une meilleure visibilité sur le contenu publié sur les nombreuses plateformes de l’entreprise et sur les performances de ce dernier.

Si un problème de publication survient, les équipes éditoriales disposent d’un canal spécialement dédié appelé #ed-tools (#éd-outils). Les membres de l’équipe peuvent y signaler les problèmes qu’ils rencontrent avec les outils internes ou le CMS, ou poser des questions et obtenir de l’aide.

Damian Cronan et son équipe ont également automatisé plusieurs processus manuels afin de permettre aux membres de l’équipe d’obtenir les informations dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Grâce à de simples commandes barre oblique et des intégrations personnalisées dans Slack, les collaborateurs peuvent signaler des incidents, demander des transcriptions, afficher les données des tableaux de bord, etc.

Les intégrations et les commandes barre oblique personnalisées du service incluent :

@incident-monster : signale de nouveaux incidents et aide l’équipe à les gérer

signale de nouveaux incidents et aide l’équipe à les gérer /transcribe : permet aux journalistes de demander rapidement la transcription de fichiers audio directement dans Slack

permet aux journalistes de demander rapidement la transcription de fichiers audio directement dans Slack /dashboards : affiche une bibliothèque des tableaux de bord disponibles de sorte que les collaborateurs puissent accéder aux données et informations relatives aux performances des contenus

affiche une bibliothèque des tableaux de bord disponibles de sorte que les collaborateurs puissent accéder aux données et informations relatives aux performances des contenus /roster : répertorie les ingénieurs et les membres de l’équipe technique à contacter en cas de problème

Slack facilite la collaboration au sein du service

Damian Cronan explique que réunir les équipes, les données et les processus en un seul et même espace de travail Slack a permis d’améliorer la coordination et la productivité du service. En migrant vers Slack, les équipes communiquent plus rapidement et les employés collaborent plus fréquemment ensemble.

En organisant judicieusement le travail en plusieurs canaux, les responsables peuvent garder un œil sur les multiples conversations et intervenir quand bon leur semble plutôt que d’être mis en copie de centaines d’e-mails qui n’exigent pas nécessairement leur attention.

Slack a également amélioré la visibilité au sein du service, offrant aux équipes de direction un aperçu de la santé de l’entreprise comme jamais auparavant tout en permettant aux employés d’agir sans attendre d’approbation. « Slack réduit les frais de gestion en évitant aux processus d’avoir à obtenir mon aval ou celui de mon équipe de direction pour que le travail soit fait », explique Damian Cronan.

En supprimant tous les obstacles de gestion, en mettant en relation les salles de rédaction et en rationalisant les activités commerciales, Slack a permis au service publication de Nine d’entrer dans l’ère du numérique.