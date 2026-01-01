Uma representação de um gráfico de barras 3D em um fundo roxo

Feche negócios com clientes potenciais em menos tempo

Mantenha bons relacionamentos e acompanhe o ritmo das negociações trabalhando em um canal do Slack com clientes.

Leitura de 3 minutos

Aproxime-se mais de clientes potenciais e existentes

Mesmo que não seja possível fazer reuniões presenciais no momento, seus relacionamentos não precisam ser prejudicados. Crie relações mais sólidas com clientes e mantenha o ritmo das negociações em um canal do Slack.

As equipes de vendas usam o Slack Connect para:

  • Criar conexões pessoais e contínuas com clientes.
  • Receber feedback sobre uma proposta e trabalhar em equipe para criar um plano em comum. 
  • Manter os especialistas informados, como profissionais da área jurídica ou financeira, para ajudar a fechar um negócio.

  • 4x

    mais rapidez nos ciclos de negociação para equipes de vendas

  • 60%

    mais rapidez nas respostas de clientes

Um canal compartilhado com um cliente é parecido com os canais que você usa com sua equipe interna. Pessoas de até 20 empresas diferentes podem participar dele. Dessa maneira, todas ficam informadas e geram resultados em um espaço compartilhado. 

 

Agende uma chamada gratuita de 20 minutos com um especialista para começar a trabalhar com os seus parceiros externos no Slack.

 

Com os canais compartilhados do Slack, nunca precisamos pegar um voo para fazer uma reunião com clientes nem ir até o escritório deles para fechar um negócio.

 

Milhares de empresas já usam o Slack Connect para trabalhar melhor em equipe:

Como começar a usar o Slack Connect

1. Crie o canal

Clique no botão + ao lado de Canais, na barra lateral. Dê um nome ao canal e clique em Criar.

Gif animado que mostra um cursor criando um canal no Slack

2. Envie o convite

Siga as instruções para compartilhar o canal fora do seu workspace. Envie ao seu parceiro um convite por e-mail diretamente no Slack ou copie o link fornecido e envie o convite por e-mail.

Gif animado que mostra um cursor copiando um link de convite no Slack e colando-o em um e-mail

3. Espere o seu parceiro aceitar

Sirva-se de uma xícara de chá. Quando seu cliente clicar no link, ele será levado até o Slack, onde poderá aceitar o convite e configurar o canal por conta própria.

Gif animado que mostra um cursor clicando em um link de convite dentro de um e-mail, o qual levará até o Slack para que o convite seja aceito

4. Aguarde a aprovação do administrador

Dependendo das configurações, o convite será enviado a um administrador nas duas equipes para aprovação. Os administradores podem gerenciar os convites para canais clicando em nome do workspace > Administração > Gerenciar canais compartilhados.

Gif animado que mostra um cursor aprovando uma solicitação pendente para compartilhar um canal no Slack

Primeiros passos

Participe da rede de empresas globais que colaboram no Slack Connect.

  • Saiba mais sobre os benefícios de trabalhar com parceiros em canais.
  • Para compartilhar um canal, é necessário ter um plano pago. Para saber mais informações, confira nossos preços e planos.

Notas de rodapé

  1. Declarações e valores baseados em equipes específicas que usam o Slack Connect nas suas empresas. Os resultados podem variar na sua organização.

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