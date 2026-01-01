Feche negócios com clientes potenciais em menos tempo

Aproxime-se mais de clientes potenciais e existentes

Mesmo que não seja possível fazer reuniões presenciais no momento, seus relacionamentos não precisam ser prejudicados. Crie relações mais sólidas com clientes e mantenha o ritmo das negociações em um canal do Slack.

As equipes de vendas usam o Slack Connect para:

Criar conexões pessoais e contínuas com clientes.

Receber feedback sobre uma proposta e trabalhar em equipe para criar um plano em comum.

Manter os especialistas informados, como profissionais da área jurídica ou financeira, para ajudar a fechar um negócio.

4x mais rapidez nos ciclos de negociação para equipes de vendas

60% mais rapidez nas respostas de clientes

Um canal compartilhado com um cliente é parecido com os canais que você usa com sua equipe interna. Pessoas de até 20 empresas diferentes podem participar dele. Dessa maneira, todas ficam informadas e geram resultados em um espaço compartilhado.

Agende uma chamada gratuita de 20 minutos com um especialista para começar a trabalhar com os seus parceiros externos no Slack.

Com os canais compartilhados do Slack, nunca precisamos pegar um voo para fazer uma reunião com clientes nem ir até o escritório deles para fechar um negócio. Jen Ong Vaughan Líder de negócios, Assembled Leia a história

Milhares de empresas já usam o Slack Connect para trabalhar melhor em equipe:

Como começar a usar o Slack Connect

1. Crie o canal

Clique no botão + ao lado de Canais, na barra lateral. Dê um nome ao canal e clique em Criar.

2. Envie o convite

Siga as instruções para compartilhar o canal fora do seu workspace. Envie ao seu parceiro um convite por e-mail diretamente no Slack ou copie o link fornecido e envie o convite por e-mail.

3. Espere o seu parceiro aceitar

Sirva-se de uma xícara de chá. Quando seu cliente clicar no link, ele será levado até o Slack, onde poderá aceitar o convite e configurar o canal por conta própria.

4. Aguarde a aprovação do administrador

Dependendo das configurações, o convite será enviado a um administrador nas duas equipes para aprovação. Os administradores podem gerenciar os convites para canais clicando em nome do workspace > Administração > Gerenciar canais compartilhados.

Primeiros passos

Participe da rede de empresas globais que colaboram no Slack Connect.