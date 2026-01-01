O que os funcionários realmente querem de você

O primeiro passo é escutar

Quando o assunto é transformar a maneira como trabalhamos, acreditamos que a melhor maneira de começar esse processo é conversar com as pessoas em seu trabalho. É por isso que frequentemente conversamos com trabalhadores do conhecimento em empresas de todos os portes para descobrir o que eles esperam do trabalho e aprender como eles gostariam de fazer suas tarefas todos os dias. Parte disso significa sempre analisar como trabalhamos, já que as expectativas dos funcionários de empresas corporativas estão mudando.

Este relatório se baseia em um estudo quantitativo da empresa internacional Kelton Research que se concentrou nos três principais temas que surgiram nas discussões com trabalhadores do conhecimento. Neste artigo, compartilhamos as descobertas da Kelton e complementamos os problemas com dados e insights sobre o mundo do trabalho.

O artigo reflete as mudanças importantes nas expectativas que as pessoas têm do trabalho, incluindo:

O desejo por mais transparência em todas as direções

A necessidade de criar vínculos mais profundos com colegas

A importância de ter melhores processos e ferramentas de colaboração

A falta de conexão, que impede o progresso dessas áreas

Esperamos que a pesquisa contribua para a conversa em andamento sobre o trabalho e mostre às empresas como elas podem superar os desafios da mudança.

Fundamentalmente, esperamos que a pesquisa mostre como os líderes de negócio, e não apenas os de RH e de TI, podem ter um impacto em suas organizações, focando os relacionamentos, as conexões e o modo como o trabalho é feito.

Sobre a metodologia

Esta pesquisa Slack Future of Work foi conduzida online e contou com a participação de 1.459 trabalhadores do conhecimento nos EUA com mais de 18 anos. A margem de erro é de 2,6%.

Grandes empresas precisam mudar. E elas sabem disso. Não é nenhum segredo que o trabalho está mudando radicalmente, e essa mudança está ocorrendo a um ritmo mais acelerado para as grandes empresas. A maioria delas reconhece que o que garantia o sucesso no passado não garantirá necessariamente no futuro. Os líderes de cada setor e departamento entendem que há uma necessidade iminente de transformação: Estamos todos inovando. Transformação digital. Foco no cliente. Novos modelos de entrega, produtos e processos.

De maneiras inovadoras. Equipes distribuídas e móveis. Colaboração entre disciplinas e departamentos. Usando mais contratados terceirizados. Não são apenas horários flexíveis, é tudo flexível.

Implementando novas tecnologias. Automação, análise, Big Data e IA. Nova tecnologia para simplificar, automatizar e acelerar o trabalho ao mesmo tempo que os processos se tornam mais inteligentes.

Em mercados que mudam rapidamente. Novos atores em todos os mercados. Estimulados por modelos baseados em dados, sob demanda e de economia compartilhada.

Essa é uma carga pesada para qualquer organização carregar sem fazer algumas mudanças importantes.

“Há 50 anos, a expectativa de vida de uma empresa da Fortune 500 era de 75 anos. Agora, é de menos de 15.” Beth Comstock Imagine It Forward

A mudança interna

Em paralelo a toda essa transformação está a verdadeira mudança, que está ocorrendo dentro da sua empresa: a mudança nas expectativas dos funcionários.

Os funcionários não querem apenas ver ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos, guiados por uma missão nítida e pelo senso de propósito. A experiência deles como consumidores também mostrou um jeito melhor de trabalhar: apps móveis, plataformas de redes sociais e experiência com e-commerce forneceram novas formas estimulantes de se comunicar; criar e participar de grupos; compartilhar ideias, fotos e histórias; e se reunir para fazer as coisas acontecerem.

Depois, de volta ao trabalho, eles usam e-mails, teleconferências, reuniões e aquela intranet dos anos 90. Precisamos mudar a cultura, o sistema e as ferramentas que apoiam nosso trabalho? Claro que sim. A pergunta para as grandes empresas é como fazer isso.

O que será que os funcionários acham? Vamos conferir.

Três temas principais:

Nesta pesquisa, olhamos de perto as três preocupações já fortemente indicadas por uma ampla gama de funcionários de todos os tipos de empresas:

1. Transparência e coordenação

Uma parceria mais profunda com os líderes de empresa e um melhor entendimento das tomadas de decisões estratégicas e táticas. Isso faz parte de um desejo mais abrangente de ter melhor acesso às informações necessárias para que o funcionário possa realizar seu trabalho. Focamos o vetor de cima para baixo: a transparência da tomada de decisões executivas.

2. Relacionamentos e vínculos

O desejo de ter mais laços profundos com os colegas. Isso é principalmente importante e desafiador em um mundo de equipes distribuídas, móveis e multifuncionais.

3. Ferramentas de colaboração

A necessidade de oferecer melhores experiências ao funcionário e tomada de decisões mais rápidas e bem informadas pela melhoria da comunicação e da colaboração e pelo compartilhamento do conhecimento.

Essa é uma expectativa do funcionário que está surgindo cada vez mais, já que os meios de comunicação que evoluíram para apoiar os modos antigos de trabalho começam a ceder sob a pressão das novas demandas.

Tema n.º 1: transparência e coordenação

Os funcionários modernos esperam conseguir encontrar as informações, as pessoas e os recursos de que precisam para fazer seu trabalho.

Isso se reflete na necessidade de ter visibilidade de cada aspecto do trabalho deles:

Visibilidade da empresa

Os funcionários querem clareza na direção estratégica dos negócios e nas decisões que a fundamentam.

Os funcionários querem clareza na direção estratégica dos negócios e nas decisões que a fundamentam. Visibilidade do mercado

As pessoas querem entender o contexto e o setor em que a empresa atua, incluindo as informações sobre a concorrência e as tendências emergentes.

As pessoas querem entender o contexto e o setor em que a empresa atua, incluindo as informações sobre a concorrência e as tendências emergentes. Visibilidade do colega de trabalho

Eles também querem ver o que outros departamentos e setores estão fazendo para enriquecer o próprio trabalho.

Neste estudo, focamos o primeiro tipo de visibilidade: a transparência da direção estratégica e a tomada de decisões executivas.

Como construir uma cultura de aprendizado/compartilhamento

Nós estamos vendo que as culturas de comando e controle das grandes empresas do passado estão cedendo o lugar a culturas mais abertas que são baseadas em transparência, visibilidade e compartilhamento de conhecimento. Empresas pioneiras e líderes de RH têm um papel fundamental nessa transformação, muitas vezes liderando pelo exemplo.

“Ser um diretor de recursos humanos acessível significa que você está disponível para todos... Pela transparência e abertura, você vai saber se seus gerentes, diretores e diretores seniores estão administrando as estruturas de gestão de talentos de acordo com os seus modelos, a sua visão e a cultura da organização.” Chris Fields On Spark by ADP, dezembro de 2017

Principais conclusões:

A transparência é importante

Os trabalhadores do conhecimento querem se sentir conectados à missão de sua empresa. Isso significa ouvir mais sobre a estratégia da empresa e as decisões tomadas no nível executivo.

Os trabalhadores do conhecimento querem se sentir conectados à missão de sua empresa. Isso significa ouvir mais sobre a estratégia da empresa e as decisões tomadas no nível executivo. Lacuna de transparência

82% dos trabalhadores do conhecimento afirmam que é importante que a organização seja transparente. Mas, somente 19% consideram sua empresa como "muito transparente".

82% dos trabalhadores do conhecimento afirmam que é importante que a organização seja transparente. Mas, somente 19% consideram sua empresa como "muito transparente". Alerta corporativo

Os trabalhadores do conhecimento de empresas maiores valorizam ainda mais a transparência do que aqueles de empresas menores (89% em comparação a 80%).

“A transparência é muito mais do que a disponibilidade dos executivos. Ela indica se as pessoas dentro de uma organização podem realmente ver o que está acontecendo em diferentes departamentos e grupos de trabalho.” Stewart Butterfield CEO, Slack

Panorama geral: 80% dos trabalhadores do conhecimento querem saber mais sobre como as decisões são tomadas nas suas organizações.

Eles especificamente querem saber:

75% Estratégia geral de negócios

75% Oportunidades de negócios

74% e 71% Atualizações do setor e da concorrência

Uma questão de aquisição e retenção de talentos

87% dos entrevistados querem que sua empresa futura seja transparente.

O valor da transparência

Fomos além dos resultados da pesquisa para trazer outros pontos de vista para a discussão. O que encontramos validou nossas descobertas: a transparência é realmente muito importante.

“Nós vemos a integridade organizacional como algo mais do que apenas a cultura ou o engajamento do funcionário. É a habilidade da organização de se coordenar em torno de uma visão em comum, levá-la a cabo de modo eficaz e se renovar com o pensamento criativo e a inovação.” McKinsey Quarterly setembro de 2017

“Nós usamos algo que se chama “Open Decision Framework”, uma estrutura aberta de decisões que nos orienta como tomar e comunicar decisões que afetam outras equipes (ou toda a empresa). Assim, recebemos feedback valioso pelo processo de tomada de decisões e conseguimos ser mais abertos sobre como e por que estamos tomando certas decisões.” Jim Whitehurst Presidente e diretor executivo, Red Hat

“As culturas que prosperam estão unidas pelo entendimento e respeito mútuo pela missão, visão e valores da empresa. Essa visão compartilhada requer que as empresas tenham um modelo deliberado de disseminação das informações. As culturas mais fortes são altamente eficazes na comunicação adequada de notícias, mudanças, objetivos e conquistas a toda a empresa e buscam feedback de funcionários de diferentes posições.” Niquenya Collins Building Bridges Consulting

Tema n.º 2: relacionamentos e vínculos

Passamos um terço de nossas vidas no trabalho e, embora seja trabalho, a relação humana social é importante. Sem ela, é mais provável que os funcionários se sintam alienados e isolados.

Atrair e reter talentos, assim como ter o melhor desempenho de todos, significa promover ativamente uma cultura que estimule relações fortes e maior confiança entre colegas. No entanto, alguns fatores, como o ritmo acelerado do trabalho, equipes mais distribuídas e mais trabalho contratado, podem ameaçar os vínculos que tornam o trabalho mais envolvente e gratificante.

Os resultados da pesquisa comprovam o que todos nós sentimos intuitivamente: as pessoas querem esses vínculos no trabalho, mas nem sempre os têm.

Principais conclusões: uma necessidade universal

Todos nós precisamos de vínculos

91% dos entrevistados querem se sentir mais próximos dos colegas no futuro. E 89% disseram que querem se conectar mais à missão e aos valores da empresa.

91% dos entrevistados querem se sentir mais próximos dos colegas no futuro. E 89% disseram que querem se conectar mais à missão e aos valores da empresa. Problema de conexão?

Apenas 26% dos trabalhadores do conhecimento descrevem o escritório onde trabalham como "conectado".

Apenas 26% dos trabalhadores do conhecimento descrevem o escritório onde trabalham como "conectado". Construindo pontes

35% dos trabalhadores do conhecimento acham que ter mais eventos sociais com os colegas aumentaria a sensação de vínculo. 33% acham que um "trabalho mais colaborativo" melhoraria as relações. Por fim, 31% acreditam que se deve priorizar melhores ferramentas de comunicação.

35% dos trabalhadores do conhecimento acham que ter mais eventos sociais com os colegas aumentaria a sensação de vínculo. 33% acham que um "trabalho mais colaborativo" melhoraria as relações. Por fim, 31% acreditam que se deve priorizar melhores ferramentas de comunicação. Mais reuniões? Talvez não.

Somente 15% dos trabalhadores do conhecimento acham que “mais reuniões agendadas” aumentariam essa sensação de vínculo.

Como os relacionamentos e vínculos influenciam os negócios

A necessidade de construir relações no novo ambiente de trabalho é um tema crescente nos fóruns de discussão de liderança e gerenciamento.

“Se encontrar uma forma de fazer com que cada pessoa se abra, você criará mais valor na sua organização. Se duas ou mais pessoas em 10 não estiverem desinibidas... você estará perdendo dinheiro. Se algumas pessoas não estiverem vestindo a camisa, elas não estarão aproveitando todo seu potencial, que é o que você precisa que façam todos os dias.” Chinwe Onyeagoro Presidente, Great Place to Work

“Apenas 24% dos funcionários se sentem conectados aos colegas.” TinyPulse Employee Engagement Report 2017

“Atualmente, 70% dos profissionais nos EUA não trabalhariam em uma empresa líder se tivessem que aguentar uma cultura negativa no ambiente de trabalho.” LinkedIn Censuswide Research 2018

“É importante ter ferramentas que façam com que os funcionários remotos se sintam parte da organização como se estivessem no escritório. Aqueles que se acham distantes também se sentem isolados da empresa, e isso diminui a produtividade.” Zeus Kerravala Fundador da ZK Research, Harvard Business Review

“De longe, o maior indicador de felicidade é o vínculo social.” Shawn Achor The Happiness Advantage

“Os entrevistados que não tinham um melhor amigo ou relacionamentos fortes com colegas apenas tinham uma em 12 chances de serem engajados.” Gallup O Fator Bem-Estar, Tom Rath e Jim Harter

“30% dos entrevistados que afirmaram ter um melhor amigo no trabalho tinham uma probabilidade sete vezes maior de se engajar no trabalho do que os que não tinham.” Gallup O Fator Bem-Estar, Tom Rath e Jim Harter

Tema n.º 3: ferramentas de colaboração

Apesar das mudanças drásticas na dinâmica do trabalho de conhecimento, ele ainda é fundamentado por uma infraestrutura de colaboração de décadas: reuniões, teleconferências e e-mail.

Embora essas ferramentas tenham um papel importante em uma organização eficaz, os funcionários de hoje esperam e querem novas ferramentas de colaboração para ajudá-los a trabalhar.

Principais conclusões:

Insatisfação cada vez maior: apenas 31% dos trabalhadores do conhecimento entrevistados estão “extremamente satisfeitos” com as ferramentas de comunicação presentes no trabalho.

apenas 31% dos trabalhadores do conhecimento entrevistados estão “extremamente satisfeitos” com as ferramentas de comunicação presentes no trabalho. A modernização imprescindível: 74% dos entrevistados acham que os ambientes de trabalho do futuro serão mais colaborativos.

74% dos entrevistados acham que os ambientes de trabalho do futuro serão mais colaborativos. Seja realista (em tempo real): 80% esperam que os colegas respondam os e-mails o mais rápido possível. Aproximadamente três quartos, ou 74%, preferem a capacidade de enviar mensagens em tempo real no trabalho.

80% esperam que os colegas respondam os e-mails o mais rápido possível. Aproximadamente três quartos, ou 74%, preferem a capacidade de enviar mensagens em tempo real no trabalho. Ferramentas melhores, por favor: melhores ferramentas de comunicação no trabalho fariam com que as pessoas se sentissem mais conectadas (31% dos entrevistados) em comparação a mais reuniões (15%) ou um espaço mais aberto no escritório (13%).

melhores ferramentas de comunicação no trabalho fariam com que as pessoas se sentissem mais conectadas (31% dos entrevistados) em comparação a mais reuniões (15%) ou um espaço mais aberto no escritório (13%). Ligar os pontos: é mais provável que aqueles que se comunicam por mensagens instantâneas e usem apps de colaboração no trabalho descrevam o escritório como conectado (30% em comparação a 22%).

Entrelaçando a nova estrutura do trabalho

Só as ferramentas de colaboração não podem criar uma cultura de ambiente de trabalho mais conectada. Mas, há cada vez mais pesquisas que mostram que as ferramentas de colaboração podem ter um impacto significativo na produtividade e participação.

“Pela primeira vez na história dos recursos humanos, as pessoas estão pedindo que nossa profissão promova a tecnologia. Ela não é mais só assunto do departamento de TI. Mas também dos profissionais de RH.” Cara Capretta Vice-presidente de prática de transformação do gerenciamento de capital humano, Oracle

“É essencial parar de pensar em produtividade pessoal e ferramentas tecnológicas como coisas separadas. Só assim as organizações vão conseguir resultados positivos. É preciso uma combinação de cultura, liderança e incentivos para que a colaboração e produtividade eficazes predominem. Para fazer isso, as organizações de RH precisam trabalhar com os departamentos de TI com o objetivo de incorporar seus conhecimentos de gerenciamento de equipes, definição de objetivos e desenvolvimento de funcionários para que o uso de novas ferramentas de conectividade seja uma experiência produtiva, simples e engajadora.” Deloitte Global Human Capital Trends, 2018

“72% dos entrevistados da pesquisa já viram os benefícios do uso de ferramentas conectadas no ambiente de trabalho.” Deloitte Global Human Capital Trends, 2018

Conclusão

Quanto mais escutamos os trabalhadores do conhecimento falar sobre suas experiências e expectativas de trabalho, mais claro podemos ser sobre os tipos de mudanças que líderes e gerentes precisam priorizar. Os três temas identificados nesta pesquisa (a necessidade de ter melhor transparência, relacionamentos e ferramentas de colaboração) são guias importantes para a transformação das organizações.

Boas notícias

Grandes empresas globais de todas as indústrias já estão fazendo progressos significativos nas três frentes:

Para aumentar a transparência

Elas estão complementando as reuniões gerais e os comunicados de cima para baixo com uma comunicação mais aberta e fluída usando plataformas de colaboração e ambientes de trabalho baseados em mensagens e compartilhamento de conhecimento em tempo real.

Elas estão complementando as reuniões gerais e os comunicados de cima para baixo com uma comunicação mais aberta e fluída usando plataformas de colaboração e ambientes de trabalho baseados em mensagens e compartilhamento de conhecimento em tempo real. Para aumentar a conectividade

Elas estão permitindo que equipes criem seus próprios espaços de colaboração, geralmente multifuncionais, abarcando o “trabalho do trabalho” e também apoiando os aspectos sociais e interpessoais.

Elas estão permitindo que equipes criem seus próprios espaços de colaboração, geralmente multifuncionais, abarcando o “trabalho do trabalho” e também apoiando os aspectos sociais e interpessoais. Para aumentar a colaboração

Elas estão oferecendo ferramentas que podem integrar os apps de trabalho existentes a uma infraestrutura de colaboração mais coesa e transparente.

Além disso, graças aos novos modelos abertos de oferta de TI, essas transformações não estão limitadas aos fornecedores tradicionais de TI corporativa ou às pilhas legadas do escritório. Em vez disso, as empresas estão aproveitando uma nova geração de apps abertos que se integram facilmente ao software de trabalho existente.

“Nossa recomendação é clara: comece a gerenciar a integridade da sua organização com o mesmo rigor com que você administra seus lucros e perdas, oferecendo caminhos para que líderes de todos os níveis participem, incorporem e mensurem novas maneiras de trabalhar.” McKinsey Quarterly Setembro de 2017

É a hora dos campeões

As mudanças profundas que estão ocorrendo atualmente no trabalho criam uma oportunidade gigantesca para líderes de empresas de todos os departamentos que podem conectar os pontos entre culturas, sistemas e estilos de trabalho.

A transformação não pode ser impulsionada apenas pela TI e pelo RH, embora talvez comece por lá. Líderes de todas as linhas de negócios podem preparar o caminho para essa nova revolução colaborativa, começando com suas próprias equipes. Tudo o que precisam é uma perspectiva clara sobre colaboração e experiência do funcionário, já que elas se relacionam aos objetivos de negócios.

Está acontecendo rápido

Empresas que chegam à frente das tendências de transparência, conectividade e colaboração acharão mais fácil atrair, reter e motivar seu pessoal. Além disso, elas também conseguirão ter um papel mais visível nos resultados corporativos que todos os CEOs buscam: inovação, eficiência, foco no cliente e aceleração das mudanças.

“Na realidade, há um alto grau de correspondência entre o que os executivos querem e o que os funcionários querem. As pessoas querem se mover mais rapidamente, se sentir engajadas, trabalhar de forma coordenada e ter autonomia para tomar decisões.” Stewart Butterfield CEO, Slack

Relatórios e artigos