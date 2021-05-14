用 Slack 构建更佳雇员体验

有着天鹅绒般的嗓音和椒盐色的头发，这个 trivago 家伙应该是最近几年看电视的人所熟知的。但 trivago 不仅仅是战略广告的代名词：该搜索网站是通往 190 多个国家和地区，250 多万家酒店和住宿的门户，它以 33 种语言为全球旅行者提供服务。
在它的四个欧洲企业前哨，trivago 在一种真实、基于信任的企业家文化中茁壮成长，它决心保持这种文化。为了确保 1500 名员工高效工作，trivago 成立了一个名为“组织解决方案”的团队，专门负责生产力软件的定制开发和实施。
“我们的目标是客户满意度。”组织解决方案负责人 Max Shpirka 说。
在这种情况下，客户就是 trivago 员工，Slack 已经成为公司最喜欢的工具之一—是一种以令人愉快和意想不到的方式改变员工工作、交流和创新的方式。
一种易于理解、一致和深刻的沟通方式
在 Slack 之前，trivago 努力尝试使用一系列内部沟通工具。寻找信息不仅具有挑战性，而且往往困困重重，答案隐藏在电子邮件和私人对话中。
“公司有七到八个沟通工具，每个团队都使用他们喜欢的工具。”组织解决方案部门的战略项目负责人 Tomas Schwaighofer Perez 解释说。“现在大家都使用 Slack。所有人都在这里，对每个人都是一致的。”
在 2014 年至 2016 年间，trivago 劳动力规模翻了一番，但不同的系统无法扩展，在经历了如此长的时间之后，终于在最后一年作出了深受欢迎的改变，那就是采用 Slack。Shpirka 被 Slack 的精准度所吸引。他解释说，通过电子邮件，“你不能只是加入一个线程，但你可能会被拖入一个你不一定感兴趣的线程。”幸运的是，“Slack 是解决这个问题的一种有效方法。员工在这里交流，如果有人需要找到什么，你可以加入这个频道。”
虽然电子邮件是静态的、孤立的和有限的，但 Slack 是动态的、协作的和开放的。“这是将信息推出去和自己找到信息（的区别）。”Shpirka 说。
Slack 还简化了定位人员和信息的过程，这在一个快速发展的公司中尤其重要。“我们最大的问题之一是人们不知道去哪里寻找信息。”在内部沟通部门工作的 Adina Begu 说。“现在，只要在 Slack 上找到他们的名字，然后按 Enter 键就可以了。”
搜索功能也经常用于分析存档的对话。“这不是减少电子邮件的问题；用这种方式交流更方便有效。”Perez 说。
“能够与整个团队交谈，而不必向 20 个人或特定的电子邮件地址发送电子邮件，这是一种改变游戏规则的方式。”
一个定制的机器人来密切关注员工的情绪
Leo 是一个可定制的 Slackbot，trivago 可以使用它检查所有 1500 名员工的情绪。正如早期雇员因塑造 trivago 强大的公司文化而获得荣誉一样，Leo 也因帮助维护公司文化而获得荣誉。
不是普通的集成，机器人在 Slack 中每周都会问一系列五个问题。这些可能与最近的组织变革、管理反馈的质量或整体文化有关。提示包括：
- "我理解我的工作如何为我的组织目标做出贡献。"
- "trivago 能做些什么来提高价值观、使命、愿景和道德的一致性？"
- "我对自己被认可的频率很满意。"
- "我对主管经理反馈的频率感到满意。"
- "我的主管经理对团队有很高的透明度。"
根据提示，员工会得到多项选择的答案，或者可以在回答中写下答案。人力资源和组织发展团队每季度审查答案，并与整个组织共享报告。该数据包括员工净推广分数，告知他们在未来几个月将关注的重点。
Leo 不仅给每个人发言权，如果他们愿意的话可以匿名；它还允许管理层和高层领导在小问题变成大问题之前主动做出反应。
“通过 Leo Bot 在 Slack 中推送每周办公室氛围调查，可以每周提供重要的反馈。它只需要员工花费几分钟，便促进了整个组织的频繁反馈循环。”
向员工伸出援手，一次一个频道
Trivago 的员工已经将 Slack 视为有时意想不到的创新来源，尤其是在改善员工体验方面。对于那些在德国杜塞尔多夫总部工作的人来说，创造性地使用 Slack 的一个难忘的例子发生在 2017 年 10 月奥菲利亚飓风期间。该办事处的大量员工从科隆通勤，但由于风暴，大多数列车被取消，他们被困住了。#duss-news 频道很快转变成了一个拼车网络。“它变成了一个拼车频道，人们向那天不能回家的人提供乘车服务。”Shpirka 说。“同事提供他们要去的方向以及车内的剩余座位，然后在线程中填写。将近 100 人通过这种方式回到了家中。"
Slack 在 trivago 推出新软件的过程中也起到了关键作用。当 trivago 在 2018 年采用 Dropbox Paper 时，Begu 和内部通信团队通过 Slack 与 Dropbox 的远程队友合作，协调发布事宜 - 从交换关于员工帮助指南的反馈，到最后一刻做出更改，再到现场演示。
因为 Dropbox Paper 的合作伙伴是 Slack 中的单频道访客，“整个活动的准备工作花了大约两周时间。”Begu说。“否则，我想那会增加到一个月。”当需要将最新的协作工具引入整个公司时，不需要大量的电子邮件。他们只是在 Slack上通过一个全公司的#general 频道分享即可。
员工现在也在 Slack 上建立更好的体验。trivago 搬进杜塞尔多夫一个更大的办事处后不久，酒店搜索团队的工程师 Timmo Schulte 建立了一个定制的集成，这成为了每个人的宝贵资产。
“它叫做 Camero，是一个可以帮助你在新校园里找到任何东西的机器人。”Shpirka 说。“你只需键入‘/where is’，然后就可以添加个人或会议室，它会向你显示校园地图、特定楼层、个人所在位置或会议室所在位置。”
此外，Camero 还知道每个房间有什么设备，大小，附近有哪些房间。如果同事不在 Camero 数据库中，机器人会直接向该人发送消息；如果员工想分享自己的位置，Camero 可以无缝地完成任务。“这是一个很酷的项目，现在是我们最常用的集成之一。”Shpirka 说。
无论是协作、导航还是简单的员工联系，Slack 都缩短了 trivago 在杜塞尔多夫、帕尔马、莱比锡和阿姆斯特丹的四个办事处之间的距离。“四年前，我们的员工还不到现在的一半。”Perez 说。“Slack 实际上帮助我们改善了沟通，尤其是不同办事处之间的沟通。在我们的整个成长过程中，它一直保持不变。"