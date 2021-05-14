用 Slack 构建更佳雇员体验

有着天鹅绒般的嗓音和椒盐色的头发，这个 trivago 家伙应该是最近几年看电视的人所熟知的。但 trivago 不仅仅是战略广告的代名词：该搜索网站是通往 190 多个国家和地区，250 多万家酒店和住宿的门户，它以 33 种语言为全球旅行者提供服务。

在它的四个欧洲企业前哨，trivago 在一种真实、基于信任的企业家文化中茁壮成长，它决心保持这种文化。为了确保 1500 名员工高效工作，trivago 成立了一个名为“组织解决方案”的团队，专门负责生产力软件的定制开发和实施。

“我们的目标是客户满意度。”组织解决方案负责人 Max Shpirka 说。

在这种情况下，客户就是 trivago 员工，Slack 已经成为公司最喜欢的工具之一—是一种以令人愉快和意想不到的方式改变员工工作、交流和创新的方式。

trivago 内部沟通 Adina Begu

一种易于理解、一致和深刻的沟通方式

在 Slack 之前，trivago 努力尝试使用一系列内部沟通工具。寻找信息不仅具有挑战性，而且往往困困重重，答案隐藏在电子邮件和私人对话中。

“公司有七到八个沟通工具，每个团队都使用他们喜欢的工具。”组织解决方案部门的战略项目负责人 Tomas Schwaighofer Perez 解释说。“现在大家都使用 Slack。所有人都在这里，对每个人都是一致的。”

在 2014 年至 2016 年间，trivago 劳动力规模翻了一番，但不同的系统无法扩展，在经历了如此长的时间之后，终于在最后一年作出了深受欢迎的改变，那就是采用 Slack。Shpirka 被 Slack 的精准度所吸引。他解释说，通过电子邮件，“你不能只是加入一个线程，但你可能会被拖入一个你不一定感兴趣的线程。”幸运的是，“Slack 是解决这个问题的一种有效方法。员工在这里交流，如果有人需要找到什么，你可以加入这个频道。”

2236702959219 trivago-internal-comms trivago 频道 general help-hr help-it internal-comms trivago-culture 私信 张语婷 苏奕哲 杜子杰 internal-comms Add a topic 3 李慧杰 Hi here. As you know, our big announcement goes live shortly. Please hold off on notifying partners or posting on social until you get the green light here. 54 苏奕哲 Lisa Dawson where can we find FAQs and approved messaging? 7 李慧杰 Great question, Harry Boone. Both FAQs and approved messaging are pinned to this channel. 16

虽然电子邮件是静态的、孤立的和有限的，但 Slack 是动态的、协作的和开放的。“这是将信息推出去和自己找到信息（的区别）。”Shpirka 说。

Slack 还简化了定位人员和信息的过程，这在一个快速发展的公司中尤其重要。“我们最大的问题之一是人们不知道去哪里寻找信息。”在内部沟通部门工作的 Adina Begu 说。“现在，只要在 Slack 上找到他们的名字，然后按 Enter 键就可以了。”

搜索功能也经常用于分析存档的对话。“这不是减少电子邮件的问题；用这种方式交流更方便有效。”Perez 说。

“能够与整个团队交谈，而不必向 20 个人或特定的电子邮件地址发送电子邮件，这是一种改变游戏规则的方式。” trivago 组织解决方案战略项目主管 Tomas Schwaighofer Perez

一个定制的机器人来密切关注员工的情绪

Leo 是一个可定制的 Slackbot，trivago 可以使用它检查所有 1500 名员工的情绪。正如早期雇员因塑造 trivago 强大的公司文化而获得荣誉一样，Leo 也因帮助维护公司文化而获得荣誉。

不是普通的集成，机器人在 Slack 中每周都会问一系列五个问题。这些可能与最近的组织变革、管理反馈的质量或整体文化有关。提示包括：

"我理解我的工作如何为我的组织目标做出贡献。"

"trivago 能做些什么来提高价值观、使命、愿景和道德的一致性？"

"我对自己被认可的频率很满意。"

"我对主管经理反馈的频率感到满意。"

"我的主管经理对团队有很高的透明度。"

根据提示，员工会得到多项选择的答案，或者可以在回答中写下答案。人力资源和组织发展团队每季度审查答案，并与整个组织共享报告。该数据包括员工净推广分数，告知他们在未来几个月将关注的重点。

Leo 不仅给每个人发言权，如果他们愿意的话可以匿名；它还允许管理层和高层领导在小问题变成大问题之前主动做出反应。

“通过 Leo Bot 在 Slack 中推送每周办公室氛围调查，可以每周提供重要的反馈。它只需要员工花费几分钟，便促进了整个组织的频繁反馈循环。” trivago 文化团队 Kathryn Jennings

向员工伸出援手，一次一个频道

Trivago 的员工已经将 Slack 视为有时意想不到的创新来源，尤其是在改善员工体验方面。对于那些在德国杜塞尔多夫总部工作的人来说，创造性地使用 Slack 的一个难忘的例子发生在 2017 年 10 月奥菲利亚飓风期间。该办事处的大量员工从科隆通勤，但由于风暴，大多数列车被取消，他们被困住了。#duss-news 频道很快转变成了一个拼车网络。“它变成了一个拼车频道，人们向那天不能回家的人提供乘车服务。”Shpirka 说。“同事提供他们要去的方向以及车内的剩余座位，然后在线程中填写。将近 100 人通过这种方式回到了家中。"

Slack 在 trivago 推出新软件的过程中也起到了关键作用。当 trivago 在 2018 年采用 Dropbox Paper 时，Begu 和内部通信团队通过 Slack 与 Dropbox 的远程队友合作，协调发布事宜 - 从交换关于员工帮助指南的反馈，到最后一刻做出更改，再到现场演示。

2221760315767 trivago-dropbox-paper trivago 频道 announcements dropbox-paper it-team product-team trivago-culture 私信 张语婷 苏奕哲 杜子杰 dropbox-paper Add a topic 3 蒋海征 Hi Lisa Zhang. We’re prepping internal comms for launch next week. Can you clarify how our employees can search Dropbox Paper in Slack? 裴琳 Sure thing, Jagdeep Das. Type /paper followed by a keyword or part of the title. This will generate a list of top matches, like so: Dropbox Paper APP Top search results for campaign plan Campaign Play-by-Play Quarter 2 ...the plan to reach our target audience. To do this we set 3 main objectives and decided on key results to measure... Post to #dropbox-paper See all results for campaign plan in Dropbox Paper 蒋海征 Great, I’ll add that to our pinned launch FAQs in help-it 3

因为 Dropbox Paper 的合作伙伴是 Slack 中的单频道访客，“整个活动的准备工作花了大约两周时间。”Begu说。“否则，我想那会增加到一个月。”当需要将最新的协作工具引入整个公司时，不需要大量的电子邮件。他们只是在 Slack上通过一个全公司的#general 频道分享即可。

员工现在也在 Slack 上建立更好的体验。trivago 搬进杜塞尔多夫一个更大的办事处后不久，酒店搜索团队的工程师 Timmo Schulte 建立了一个定制的集成，这成为了每个人的宝贵资产。

“它叫做 Camero，是一个可以帮助你在新校园里找到任何东西的机器人。”Shpirka 说。“你只需键入‘/where is’，然后就可以添加个人或会议室，它会向你显示校园地图、特定楼层、个人所在位置或会议室所在位置。”

此外，Camero 还知道每个房间有什么设备，大小，附近有哪些房间。如果同事不在 Camero 数据库中，机器人会直接向该人发送消息；如果员工想分享自己的位置，Camero 可以无缝地完成任务。“这是一个很酷的项目，现在是我们最常用的集成之一。”Shpirka 说。

无论是协作、导航还是简单的员工联系，Slack 都缩短了 trivago 在杜塞尔多夫、帕尔马、莱比锡和阿姆斯特丹的四个办事处之间的距离。“四年前，我们的员工还不到现在的一半。”Perez 说。“Slack 实际上帮助我们改善了沟通，尤其是不同办事处之间的沟通。在我们的整个成长过程中，它一直保持不变。"