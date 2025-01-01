Inter 如何利用 Slack 和 AI 实现运营现代化

作为巴西第一家实现 100% 数字化的银行，Inter 是金融服务行业的先驱者。自 1994 年成立以来，银行一直致力于简化客户的生活，但随着其扩大规模并将服务扩展到电子商务领域，它需要为其 3600 名员工提供现代化的运营。这家银行正在寻找一种解决方案，能将 AI 集成到流程中并让每个人都能快速协作和沟通。与此同时，它还需要一个工具来保护客户数据的安全，并协助遵守巴西中央银行 (Brazilian Central Bank) 严格的监管要求。

为了满足这些需求，该银行转向 Slack 以寻求帮助。自 2022 年采用 Slack 作为公司的智能工作效率平台以来，整个 Inter 团队在效率和成本效益方面都取得了显著进步。

通过在 Slack 平台上快速构建应用来实现日常任务自动化

Inter 选择在 Slack 中开发自己的生成式预训练转换器 (Generative Pre-trained Transformer, GPT) 应用——InterGPT，以便更好地控制数据使用。它将 ChatGPT 的强大功能与 Slack 的安全性相结合，简化了银行员工的工作。

Inter 用两天时间，在开放、安全的 Slack 平台上构建了该应用。Slack 平台允许开发者使用自己选择的语言模型构建自定义应用。一周之内，员工们就已经上手使用这款应用了。

Inter 的技术执行经理 Christian Pinheiro 表示，他在使用 Slack 平台时最喜欢的一点是，用它来构建 InterGPT 这样的应用非常简单。他说道：“任何人都可以构建 Slack 应用和 Slack 工作流程。”迄今为止，Inter 已在 Slack 中构建了 60 个应用和超过 200 个工作流程。

“我最喜欢 Slack 的一点是，我们可以通过创建应用来快速实现自动化，并将我们的员工和系统整合在一起。” Inter 技术执行经理 Christian Pinheiro

通过自定义 GPT 应用来优化客户服务效率并节约成本

员工使用 InterGPT 执行各种任务，从通过更快的代码生成来加速产品开发，到为客户计算投资回报率以及提供投资建议。他们还使用这款应用起草和翻译营销文案、帮助员工查找和提取合同和法律文件中的关键信息。在保证信息安全的同时，它还能做更多的事情。

Pinheiro 表示：“我们还有一个带有 GPT 解决方案的 Slack 应用，它可以帮助我们的客户服务团队更快地响应客户需求。因此，当客户提出问题时，团队无需翻阅数据库文件或观看视频，只需要诉诸于 InterGPT，它就能提供更快、更可靠的答案。InterGPT 的作用相当于我们客户服务团队的副驾驶员，它提高了团队为客户提供优质服务的能力。”

通过 InterGPT，每位员工平均每天能够节省 30 分钟，这些时间可以用来做更有意义的高价值工作。与此同时，公司每月能够节省相当于 $13,000 的成本，每年总计可节省超过 $150,000。

“Slack 和 InterGPT 帮助我们的员工快速找到问题的答案并做出明智的决策。” Inter IT 治理分析师 Lucas Caputo

通过在 Slack 平台上持续创新来实现未来扩张

Inter 并没有放慢借助 Slack 进行创新和扩张的步伐。该银行即将推出由 Slack 和 Salesforce 集成支持的 Interpedia 应用。随之产生的协同效应可以让用户直接在 Slack 中无缝访问存储在 Salesforce 中的信息，包括人力资源、法务、采购、IT、合规和销售在内的各部门员工都将受益于集成的 AI 功能，从而提高日常工作的效率。

随着公司的不断发展、更多员工的加入以及产品的涌现，该工具将成为单一可信数据源。而当 Inter 专注于收购以扩大其产品基础，有了 Slack 的 AI 驱动平台的加持，Inter 已做好万全准备，迎接智能化工作的新时代。