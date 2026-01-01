Como o Inter moderniza operações com o Slack e a IA

Como o primeiro banco brasileiro a ser 100% digital, o Inter é pioneiro no setor de serviços financeiros. Desde o início em 1994, o banco sempre se dedicou a simplificar a vida de seus clientes, mas, à medida que cresceu e expandiu serviços para o comércio eletrônico, precisou modernizar operações para seus 3.600 funcionários. O banco estava em busca de uma solução que integrasse IA em seus processos e permitisse a todos colaborar e se comunicar rapidamente. Ao mesmo tempo, precisava de uma ferramenta que mantivesse os dados dos clientes seguros e apoiasse a conformidade com os rigorosos requisitos regulatórios do Banco Central do Brasil.

Para atender a essas necessidades, o banco recorreu ao Slack. Desde a adoção do Slack como plataforma de produtividade inteligente da empresa em 2022, toda a equipe do Inter testemunhou avanços significativos em eficiência e economia de custos.

Criação rápida de apps na plataforma do Slack para automatizar tarefas diárias

O Inter optou por desenvolver o próprio app transformador generativo pré-treinado (GPT), chamado InterGPT, dentro do Slack, para ter maior controle sobre o uso de dados. O app combina o poder do ChatGPT com a segurança do Slack para simplificar o trabalho dos funcionários do banco.

O Inter construiu o app em dois dias na plataforma aberta e segura do Slack, que permite aos desenvolvedores construir apps personalizados usando o modelo de linguagem de sua escolha. Dentro de uma semana, os funcionários já estavam utilizando o app.

O gerente executivo de tecnologia do Inter, Christian Pinheiro, diz que uma das coisas que ele mais gosta sobre o uso da plataforma Slack é a facilidade de construir apps como o InterGPT. “Qualquer pessoa pode criar apps e fluxos de trabalho no Slack”, ele diz. Até o momento, o Inter produziu 60 apps e mais de 200 fluxos de trabalho no Slack.

“O que eu mais gosto no Slack é que podemos automatizar as coisas muito rapidamente criando apps, e podemos unir nossos funcionários e nossos sistemas.” Christian Pinheiro Gerente executivo de tecnologia, Inter

Otimização do serviço de atendimento ao cliente e economias de custo com um app GPT personalizado

Os funcionários utilizam o InterGPT para uma variedade de tarefas, desde acelerar o desenvolvimento de produtos com geração de código mais rápida até calcular o ROI para clientes e dar conselhos sobre investimentos. Eles também usam o app para redigir e traduzir textos de marketing, bem como para encontrar e resumir informações importantes em contratos e documentos jurídicos. O app faz tudo isso e muito mais, mantendo as informações seguras.

“Também temos um app do Slack com uma solução GPT que ajuda nossa equipe de atendimento a responder mais rapidamente aos nossos clientes. Então, quando um cliente pergunta algo, em vez de procurar em documentos de banco de dados ou assistir a vídeos, a equipe pode simplesmente perguntar ao InterGPT sobre o que precisam e receber uma resposta mais rápida e confiável”, diz Pinheiro. “É um copiloto para nossa equipe de atendimento ao cliente, que aumenta a capacidade de proporcionar um atendimento de qualidade aos nossos clientes”.

Com o InterGPT, cada funcionário economiza em média 30 minutos por dia, tempo que pode ser dedicado a trabalhos mais significativos e de alto valor. Enquanto isso, a empresa economiza US$ 13.000 por mês em tempo gasto, totalizando mais de US$ 150.000 por ano.

“O Slack e o InterGPT ajudam nossos funcionários a encontrar respostas mais rapidamente e a tomar decisões conscientes.” Lucas Caputo Analista de governança de TI, Inter

Mais inovações na plataforma Slack para uma futura expansão

O Inter não está diminuindo sua inovação e expansão com o Slack. O banco está pronto para lançar o app Interpedia, alimentado pela integração entre Slack e Salesforce. Essa sinergia permite acesso contínuo ao conhecimento armazenado na Salesforce direto no Slack. Funcionários de diversos departamentos, incluindo RH, jurídico, compras, TI, conformidade e vendas, vão se beneficiar dos recursos de IA da integração para ter mais eficiência em suas tarefas diárias.

A ferramenta atuará como uma fonte única de informações conforme a empresa cresce e traz mais pessoas e produtos. À medida que o Inter se concentra em aquisições para expandir sua base de produtos, estará pronto para um futuro do trabalho mais inteligente com a plataforma com IA do Slack.