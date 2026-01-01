Cómo Inter moderniza sus operaciones con Slack y la IA

Como primer banco brasilero 100 % digital, Inter es un pionero en la industria de los servicios financieros. Desde sus inicios en 1994, el banco siempre estuvo comprometido con hacerle la vida más simple a los clientes, pero al escalar y expandir sus servicios en el comercio electrónico, necesitó modernizar sus operaciones para sus 3600 empleados. El banco buscó una solución que integrara la IA en sus procesos y le permitiera a cualquiera colaborar y comunicarse de forma rápida. Al mismo tiempo, necesitaba una herramienta que mantuviera a salvo los datos de los clientes y cumpliera los estrictos requisitos normativos del Banco Central de Brasil.

Para satisfacer estas necesidades, el banco recurrió a Slack. Desde la implementación de Slack como plataforma de productividad inteligente de la compañía en el año 2022, el equipo de Inter ha sido testigo de significativos progresos en cuanto a la eficiencia y la rentabilidad.

Creación rápida de aplicaciones en la plataforma de Slack para automatizar las tareas cotidianas

Inter optó por desarrollar dentro de Slack su propia aplicación de transformación generativa preentrenada (GPT), InterGPT, para tener un mayor control sobre el uso de los datos. La combinación de la potencia de ChatGPT con la seguridad de Slack permite simplificar la labor de los trabajadores del banco.

Inter creó la aplicación en dos días en la plataforma abierta y segura de Slack. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones personalizadas utilizando el modelo de lenguaje de su elección. En una semana, los empleados ya utilizaban la aplicación.

Christian Pinheiro, director técnico ejecutivo de Inter, afirma que una de las cosas que más le gustan de la plataforma de Slack es lo fácil que resulta crear aplicaciones como InterGPT. “Cualquiera puede crear aplicaciones y flujos de trabajo en Slack”, afirma. Hasta la fecha, Inter ha creado 60 aplicaciones y más de 200 flujos de trabajo en Slack.

“Lo que más me gusta de Slack es que podemos automatizar procesos muy rápidamente mediante la creación de aplicaciones, así como reunir a nuestra gente y nuestros sistemas”. Christian Pinheiro Director técnico ejecutivo, Inter

Optimización de la eficiencia del servicio al cliente y ahorro de costos con una aplicación GPT personalizada

Los empleados utilizan InterGPT para diversas tareas, desde acelerar el desarrollo de productos con una generación de código más rápida hasta calcular el retorno de la inversión para los clientes y ofrecer asesoramiento sobre inversiones. También utilizan la aplicación para redactar y traducir textos de marketing y ayudar a los empleados a encontrar y extraer información clave en contratos y documentos legales. Hace todo eso y mucho más, sin perder la seguridad de la información.

“También tenemos una aplicación de Slack con tecnología GPT que ayuda a nuestro equipo de atención al cliente a ofrecer una respuesta más rápida a nuestros clientes. Así, cuando un cliente plantea una duda, en lugar de buscar en documentos de bases de datos o ver videos, el equipo puede simplemente preguntar a InterGPT sobre lo que necesita, y le proporciona una respuesta más rápida y fiable”, afirma Pinheiro. “Es un copiloto para nuestro equipo de atención al cliente, que mejora sus capacidades para ofrecer una atención de calidad a nuestros clientes”.

Con InterGPT, cada empleado ahorra un promedio de 30 minutos al día, tiempo que puede dedicar a un trabajo más significativo y de mayor valor. Mientras tanto, la empresa ahorra $13,000 al mes en tiempo invertido, lo que representa más de $150,000 al año.

“Slack e InterGPT permiten a nuestros empleados encontrar respuestas más rápido y tomar decisiones informadas”. Lucas Caputo Analista de gobernanza de TI, Inter

Seguir innovando en la plataforma de Slack para una futura expansión

Inter no detiene su innovación y expansión con Slack. El banco está a punto de lanzar la aplicación Interpedia, impulsada por la integración de Slack y Salesforce. Esta sinergia permite un acceso fluido a los conocimientos almacenados en Salesforce directamente desde Slack. Los empleados de varios departamentos, como RR. HH., legal, compras, TI, cumplimiento y ventas, se beneficiarán de las capacidades de IA de la integración, lo que les permitirá mejorar la eficiencia en sus tareas diarias.

La herramienta funcionará como una única fuente de confianza a medida que la empresa crezca e incorpore más personas y productos. Mientras Inter se centra en adquisiciones para ampliar su base de productos, estará preparada para un futuro de trabajo más inteligente con la plataforma impulsada por la IA de Slack.