Slack과 AI를 통해 운영을 현대화한 Inter

모든 것이 디지털로 운영되는 브라질 최초의 은행인 Inter는 금융 서비스 업계의 선구자입니다. 1994년 설립 이래 고객의 삶을 간편하게 만드는 데 전념해 왔지만, 서비스를 전자상거래로 확대 및 확장함에 따라 3,600명의 직원을 운영하기 위해 현대화가 필요했습니다. Inter는 프로세스에 AI를 통합하고, 모든 사용자가 빠르게 협업하고 소통할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 그와 동시에, 고객 데이터를 안전하게 보호하고 브라질 중앙 은행(Brazlilian Central Bank)의 엄격한 규제 요건 준수를 지원할 수 있는 도구가 필요했습니다.

이런 요구 사항을 충족하기 위해 Inter는 Slack을 선택했습니다. 2022년, Slack을 회사의 지능형 생산성 플랫폼으로 채택한 이후 Inter의 모든 팀들은 효율성과 비용 효과 면에서 상당한 진전을 이루었습니다.

Slack의 플랫폼에서 신속하게 앱을 구축하여 일상 업무 자동화

Inter는 데이터 사용을 더 효과적으로 제어하기 위해 Slack 내에 자체 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 애플리케이션인 InterGPT를 개발하기로 했습니다. 이 애플리케이션은 ChatGPT의 강력한 기능과 Slack의 보안력을 결합하여 은행 직원의 업무를 간소화합니다.

Inter는 선택한 언어 모델을 사용하여 개발자들이 사용자 지정 앱을 구축할 수 있는 안전한 개방형의 Slack 플랫폼에서 이틀 만에 앱을 구축했으며, 일주일도 안 되어 직원들은 이 앱을 사용할 수 있게 되었습니다.

Inter의 수석 기술 관리자인 Christian Pinheiro는 Slack 플랫폼을 사용하며 가장 만족스러운 점 중 하나로 InterGPT와 같은 앱을 구축하기 편리하다는 점을 꼽습니다. “누구나 Slack 앱과 Slack 워크플로를 구축할 수 있죠.”라고 말합니다. 현재까지 Inter는 Slack 내에서 60개의 앱과 200개가 넘는 워크플로를 구축했습니다.

맞춤형 GPT 앱을 통한 고객 서비스 효율성 및 비용 절감 최적화

직원들은 더 빠르게 코드를 생성해 제품 개발 속도를 높이는 것부터 고객을 위한 ROI 계산, 투자 조언 제공에 이르기까지 다양한 업무에 InterGPT를 사용합니다. 또한 마케팅 문구의 초안을 작성 및 번역하고 계약서와 법률 문서에서 핵심 정보를 찾고 정리하는 데도 이 앱을 사용합니다. 정보를 안전하게 보호하면서도 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

“또 저희는 고객 관리팀이 더 빠르게 답변할 수 있도록 도와주는 GPT 솔루션이 포함된 Slack 앱도 사용하고 있습니다. 따라서 고객이 문의 사항이 있을 경우 데이터베이스 문서를 찾거나 동영상을 확인하는 대신 InterGPT에 필요한 것이 무엇인지 물어볼 수 있고, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 답변을 얻을 수 있습니다.”라고 Pinheiro는 말합니다. “InterGPT는 고객 관리 팀의 부조종사로서 고객에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 역량을 강화합니다.”

InterGPT를 통해 각 직원은 하루 평균 30분의 시간을 절약하여 더 의미 있고 가치 있는 업무에 전념할 수 있습니다. 그 결과, 회사는 매달 13,000달러의 시간을 절약하여 연간 최대 15만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있습니다.

미래에 있을 회사 확장을 위한 Slack 플랫폼에서의 지속적 혁신

Inter는 Slack를 통해 혁신과 확장에 뒤처지지 않도록 노력하고 있습니다. 또, Slack과 Salesforce 통합을 기반으로 하는 Interpedia 앱을 출시할 예정입니다. 이런 시너지 효과를 통해 Slack 내에서 바로 Salesforce에 저장된 지식에 원활하게 액세스할 수 있습니다. HR, 법무, 조달, IT, 영업 등 다양한 부서의 직원들은 통합된 AI 기능을 활용하여 일상 업무에서 효율성을 높일 수 있습니다.

이 도구는 회사가 성장하고 더 많은 사용자와 제품을 도입함에 따라 단 하나의 정보 출처 역할을 할 것입니다. Inter는 제품 기반을 확장하기 위한 인수에 집중하면서 Slack의 AI에 기반한 플랫폼으로 더 스마트하게 업무를 처리하는 미래를 준비할 것입니다.