Come Inter modernizza le operazioni grazie a Slack e all’IA

Prima banca brasiliana completamente digitale, Inter è un pioniere nel settore dei servizi finanziari. Sin dai suoi inizi nel 1994, la banca ha sempre perseguito la missione di semplificare la vita dei suoi clienti, ma mentre cresceva ed espandeva i suoi servizi nell’e-commerce, aveva bisogno di modernizzare le operazioni per i 3.600 dipendenti. Era quindi alla ricerca di una soluzione che integrasse l’IA nei suoi processi e consentisse a tutti di collaborare e comunicare rapidamente. Allo stesso tempo, necessitava di uno strumento che potesse proteggere i dati dei clienti e supportare la conformità con i rigorosi requisiti normativi della Banca centrale brasiliana.

Per soddisfare queste esigenze, la banca si è affidata a Slack. Da quando ha adottato Slack come piattaforma di produttività intelligente nel 2022, l’intero team di Inter ha assistito a significativi miglioramenti in termini di efficienza e redditività.

Creare rapidamente app sulla piattaforma di Slack per automatizzare le attività quotidiane

Inter ha scelto di sviluppare la propria applicazione GPT (Generative Pretrained Transformer), InterGPT, all’interno di Slack per avere maggiore controllo sull’utilizzo dei dati. L’app combina la potenza di ChatGPT con la sicurezza di Slack per semplificare il lavoro dei dipendenti della banca.

Inter ha sviluppato l’app in due giorni sulla piattaforma di Slack sicura e aperta, che consente agli sviluppatori di creare app personalizzate usando il modello linguistico che preferiscono. Nel giro di una settimana, tutti i dipendenti usavano l’app.

Il responsabile tecnico esecutivo di Inter Christian Pinheiro afferma che uno degli aspetti della piattaforma di Slack che preferisce è la facilità con cui può essere usata per sviluppare app come InterGPT. “Chiunque può creare app e workflow di Slack”, spiega. Ad oggi, Inter ha creato 60 app e più di 200 workflow in Slack.

“Quello che mi piace particolarmente di Slack è la facilità con cui possiamo automatizzare le attività velocemente creando app. È anche il modo in cui possiamo riunire persone e sistemi.” Christian Pinheiro Responsabile tecnico esecutivo, Inter

Ottimizzare l’efficienza dell’assistenza clienti e i risparmi sui costi con un’app GPT personalizzata

I dipendenti usano InterGPT per una serie di attività, dall’accelerazione dello sviluppo di prodotti con una generazione di codice più rapida al calcolo del ROI per i clienti e l’offerta di consigli sugli investimenti. Usano l’app anche per redigere e tradurre materiali di marketing e aiutare i dipendenti a trovare e sintetizzare le informazioni principali di contratti e documenti legali. L’app fa tutto questo e molto altro, continuando a garantire la sicurezza delle informazioni.

“Abbiamo anche un’app di Slack con una soluzione GPT che aiuta il team di assistenza clienti a rispondere alle richieste più rapidamente. Quindi, quando un cliente chiede qualcosa, invece di cercare nei documenti del database o guardare video, il team può semplicemente fare una domanda a InterGPT e ottenere una risposta più veloce e più affidabile”, aggiunge Pinheiro. “È come un copilota per il team di assistenza clienti, che potenzia la capacità di offrire un servizio di qualità ai nostri clienti.”

Con InterGPT, ogni dipendente risparmia in media 30 minuti al giorno, tempo che può essere dedicato ad attività di maggior valore e impatto. Nel frattempo, l’azienda risparmia 13.000 $ al mese in tempo impiegato, per un totale di oltre 150.000 $ all’anno.

“Slack e InterGPT aiutano i nostri dipendenti a trovare più rapidamente le risposte e prendere decisioni informate.” Lucas Caputo Analista di governance IT, Inter

Continuare a innovare sulla piattaforma di Slack per l’espansione futura

Inter non ha intenzione di rallentare l’innovazione e l’espansione con Slack. La banca ha in piano di lanciare l’app Interpedia, basata sull’integrazione di Slack e Salesforce. Questa sinergia consente di accedere in modo fluido alle conoscenze archiviate in Salesforce direttamente da Slack. I dipendenti di vari reparti, tra cui risorse umane, ufficio legale, procurement, IT, conformità e vendite, potranno trarre vantaggio dalle funzionalità di IA dell’integrazione, migliorando l’efficienza nelle attività quotidiane.

Lo strumento fungerà da unica fonte di verità mentre l’azienda cresce e introduce più persone e prodotti. Puntando sulle acquisizioni per espandere la base di prodotti, Inter sarà pronta a un futuro di lavoro più intelligente con la piattaforma basata sull’IA di Slack.