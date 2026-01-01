Wie Inter seine Abläufe mit Slack und KI modernisiert

Inter ist als erste brasilianische Bank, die zu 100 % digital arbeitet, ein Pionier in der Finanzdienstleistungsbranche. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sich die Bank kontinuierlich dafür eingesetzt, das Leben ihrer Kund:innen zu vereinfachen. Als sie jedoch skalierte und ihre Dienstleistungen auf den E-Commerce-Bereich ausweitete, musste sie ihre Abläufe für ihre 3.600 Mitarbeitenden modernisieren. Die Bank benötigte eine Lösung, die KI in ihre Prozesse integriert und allen Mitarbeitenden eine schnelle Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglicht. Gleichzeitig brauchte sie ein Tool, das die Sicherheit der Kundendaten gewährleistet und die Einhaltung der strengen gesetzlichen Anforderungen der brasilianischen Zentralbank unterstützt.

Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat sich die Bank für Slack entschieden. Seit der Einführung von Slack als intelligente Produktivitätsplattform des Unternehmens im Jahr 2022 hat das gesamte Inter-Team erhebliche Fortschritte in puncto Effizienz und Kosteneffizienz erzielt.

Schnelle Entwicklung von Apps auf Basis der Slack-Plattform zur Automatisierung täglicher Aufgaben

Inter hat sich für die Entwicklung einer eigenen Generative Pre-Trained-Transformer-Anwendung (GPT), InterGPT, innerhalb von Slack entschieden, um mehr Kontrolle über die Datennutzung zu haben. Die Anwendung kombiniert die Power von ChatGPT mit der Sicherheit von Slack, um so die Arbeit für die Mitarbeitenden der Bank zu vereinfachen.

Inter entwickelte die App innerhalb von zwei Tagen in der offenen und sicheren Plattform von Slack, mit der Entwickler:innen maßgeschneiderte Apps mit dem Sprachmodell ihrer Wahl erstellen können. Innerhalb einer Woche konnten die Mitarbeitenden die App einsetzen.

Christian Pinheiro, Executive Tech Manager bei Inter, sagt, dass ihm an der Slack-Plattform besonders gefällt, dass es so einfach ist, Apps wie InterGPT zu erstellen. „Alle können Slack-Apps und Slack-Workflows erstellen“, sagt er. Bis heute hat Inter 60 Apps und über 200 Workflows in Slack erstellt.

„Was ich an Slack am meisten liebe, ist, dass wir durch die Erstellung von Apps Aufgaben wirklich schnell automatisieren und unsere Mitarbeitenden und unsere Systeme miteinander vernetzen können.“ Christian Pinheiro Executive Tech Manager, Inter

Optimierung der Effizienz des Kundensupports und Kosteneinsparungen mit einer maßgeschneiderten GPT-App

Die Mitarbeitenden verwenden InterGPT für eine Vielzahl von Aufgaben – von der Beschleunigung der Produktentwicklung durch schnellere Codegenerierung bis hin zur Berechnung des ROI für Kund:innen und zur Anlageberatung. Sie verfassen und übersetzen mithilfe der App außerdem Marketingtexte und unterstützen Mitarbeitende dabei, wichtige Informationen in Verträgen und Rechtsdokumenten zu finden und zu filtern. Neben all diesen tollen Möglichkeiten wird zudem die Sicherheit der Informationen gewährleistet.

„Wir verwenden auch eine Slack-App in Kombination mit einer GPT-Lösung, mit der unser Kundensupport-Team unseren Kund:innen schneller antworten kann. Wenn Kund:innen eine Frage haben, muss das Team nicht mehr in der Datenbank recherchieren oder sich Videos ansehen, sondern kann einfach InterGPT fragen, was die Kund:innen brauchen, und erhält eine schnellere und zuverlässigere Antwort“, sagt Christian Pinheiro. „Es ist quasi ein Co-Pilot für unser Kundensupport-Team, dank dem unsere Kund:innen eine noch bessere Betreuung genießen.“

Mit InterGPT spart jede:r Mitarbeitende durchschnittlich 30 Minuten pro Tag – Zeit, die für wichtigere und hochwertigere Aufgaben verwendet werden kann. Inzwischen spart das Unternehmen 13.000 US-Dollar pro Monat an Zeit, was sich schlussendlich auf über 150.000 US-Dollar pro Jahr summiert.

„Mit Slack und InterGPT können unsere Mitarbeitenden schneller Antworten finden und fundierte Entscheidungen treffen.“ Lucas Caputo IT Governance Analyst, Inter

Weitere Innovationen auf der Slack-Plattform für die zukünftige Expansion

Inter ist bei seinen Innovationen und seiner Expansion mit Slack nicht zu bremsen. Die Bank wird in Kürze die Interpedia-App auf den Markt bringen, die auf der Integration von Slack und Salesforce basiert. Diese Synergie ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf das in Salesforce gespeicherte Wissen direkt in Slack. Mitarbeitende verschiedener Abteilungen, wie z. B. der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, der Beschaffung, der IT-Abteilung, der Compliance-Abteilung und des Vertriebs, werden von den KI-Funktionen der Integration profitieren und so ihre täglichen Aufgaben effizienter erledigen können.

Das Tool wird im Zuge des Unternehmenswachstums und der Einbindung weiterer Mitarbeitender und Produkte als zentrale Informationsquelle dienen. Da Inter sich bei der Erweiterung seiner Produktpalette auf Akquisitionen konzentriert, ist das Unternehmen dank der KI-gesteuerten Plattform von Slack für die Zukunft des intelligenteren Arbeitens bestens gerüstet.