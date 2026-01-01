Cómo Inter maximiza sus operaciones con Slack y la IA

Como primer banco brasileño 100 % digital, Inter es una empresa pionera en el sector de los servicios financieros. Desde sus inicios en 1994, el banco siempre se ha comprometido a mejorar la vida de sus clientes, pero a medida que escalaba y ampliaba sus servicios al comercio electrónico, necesitaba modernizar sus operaciones para sus 3600 empleados. El banco buscaba una solución que incorporase la IA a sus procesos y permitiese a todo el personal comunicarse y colaborar de forma rápida. Además, requería una herramienta que mantuviera a salvo los datos personales de los clientes y garantizara el cumplimiento de los exigentes requisitos normativos del Banco Central de Brasil.

Para conseguirlo, el banco recurrió a Slack. Desde su adopción en 2022 como plataforma de productividad inteligente de la empresa, todo el equipo de Inter ha experimentado avances significativos en eficiencia y rentabilidad.

Creación rápida de aplicaciones en la plataforma de Slack para automatizar las tareas diarias

Inter apostó por desarrollar su propia aplicación de transformadores generativos preentrenados (GPT), InterGPT, dentro de Slack para contar con un control más exhaustivo sobre el uso de los datos. Esta aplicación combina la potencia de ChatGPT con la seguridad de Slack para simplificar el trabajo del personal del banco.

Inter creó la aplicación en dos días dentro de la plataforma de Slack, abierta y segura, que permite a los desarrolladores programar aplicaciones personalizadas utilizando el lenguaje de su preferencia. En una semana, ya estaba lista para su uso.

El director ejecutivo de tecnología de Inter, Christian Pinheiro, explica que una de las cosas que más le gustan de la plataforma Slack es que es muy fácil de usar para crear aplicaciones como InterGPT. “Cualquiera puede crear aplicaciones y flujos de trabajo en Slack”, afirma. Actualmente, Inter ha creado 60 aplicaciones y más de 200 flujos de trabajo en la plataforma.

“Lo que más me gusta de Slack es que permite automatizar muchas cosas creando aplicaciones muy rápidamente y que podemos conectar al personal con nuestros sistemas”. Christian Pinheiro Director ejecutivo de tecnología , Inter

Mejora de la eficiencia del servicio al cliente y ahorro de costes con una aplicación GPT personalizada

InterGPT ofrece una gran variedad de posibilidades, desde acelerar el desarrollo de productos con una generación de código más rápida hasta calcular el retorno de la inversión de los clientes y proporcionar asesoramiento sobre inversiones. También se utiliza para redactar y traducir textos de marketing y ayudar a los empleados a encontrar y filtrar información clave en contratos y documentos legales. Además, garantiza la seguridad de la información.

“Disponemos también de una aplicación en Slack con GPT que ayuda a nuestro equipo de atención al cliente a responder con mayor rapidez. Así, cuando un cliente pregunta algo, en lugar de buscar en los documentos de la base de datos o ver vídeos, el equipo puede simplemente preguntar a InterGPT sobre lo que necesita, y proporciona una respuesta más rápida y fiable”, dice Pinheiro. “Es una herramienta copiloto para nuestro equipo de atención al cliente, que mejora sus capacidades para ofrecer una atención de calidad a nuestros clientes”.

Con InterGPT, todos los trabajadores ahorran una media de 30 minutos al día, tiempo que pueden dedicar a tareas más significativas y provechosas. Mientras tanto, la empresa ahorra unos 12 000 € mensuales en tiempo invertido, lo que suma cerca de 140 000 € anuales.

“Slack e InterGPT nos ayudan a encontrar respuestas con mayor rapidez y a tomar decisiones bien fundamentadas”. Lucas Caputo Analista de gobernanza de TI, Inter

Innovación continua en la plataforma de Slack para una futura expansión

Inter no se detiene en sus esfuerzos de innovación y expansión con Slack. El banco está a punto de lanzar la aplicación Interpedia, que cuenta con la integración de Slack y Salesforce. Esta combinación permite acceder a los conocimientos almacenados en Salesforce directamente desde Slack. Los empleados de varios departamentos, como de RR. HH., jurídico, de compras, informático, de cumplimiento normativo y de ventas, se beneficiarán de las capacidades de IA de esta integración, lo que aumentará la eficiencia de sus tareas diarias.

La herramienta actuará como única fuente de información cuando la empresa crezca e incorpore más personas y productos. Inter se centra en las adquisiciones para ampliar su base de productos y estará preparada para un futuro en el que trabajará de forma inteligente gracias a la plataforma basada en IA de Slack.