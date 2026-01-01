Comment Inter modernise ses opérations grâce à Slack et à l’IA

Première banque brésilienne 100 % numérique, Inter fait figure de pionnière dans le secteur des services financiers. Depuis ses débuts en 1994, la banque a toujours cherché à simplifier la vie de ses clients. Mais lorsqu’elle a développé et étendu ses services pour investir le secteur du e-commerce, il lui a fallu moderniser ses opérations pour ses 3 600 collaborateurs. Elle s’est alors mise en quête d’une solution intégrant l’IA dans ses processus et permettant à ses salariés de collaborer et de communiquer facilement. Parallèlement, elle souhaitait un outil qui garantisse la protection des données de ses clients et qui soit conforme aux exigences réglementaires strictes de la banque centrale brésilienne.

Pour répondre à tous ces besoins, la banque s’est tournée vers Slack. Depuis l’adoption de Slack comme plateforme de productivité intelligente en 2022, toute l’équipe d’Inter a pu constater une hausse significative de son efficacité et de sa rentabilité.

Créer rapidement des applications sur la plateforme de Slack pour automatiser les tâches quotidiennes

Inter a choisi de développer son propre transformateur génératif pré-entraîné (Generative Pre-trained Transformer, GPT), InterGPT, au sein de Slack pour mieux maîtriser l’utilisation des données. Cet outil allie la puissance de ChatGPT à la sécurité de Slack pour simplifier le travail des collaborateurs de la banque.

Inter a créé cette application en deux jours sur la plateforme ouverte et sécurisée de Slack. Celle-ci permet aux développeurs de créer des applications personnalisées avec le modèle de langage de leur choix. Au bout d’une semaine, tous les salariés utilisaient l’application.

L’un des aspects préférés de Christian Pinheiro, directeur technique exécutif d’Inter, concernant l’utilisation de la plateforme Slack est la facilité avec laquelle il est possible de créer des applications comme InterGPT. « N’importe qui peut créer des applications et des flux de travail Slack », explique-t-il. À ce jour, Inter a développé 60 applications et plus de 200 flux de travail dans Slack.

« Ce que j’aime tout particulièrement dans Slack, c’est la facilité avec laquelle nous pouvons automatiser des tâches simplement en créant des applications. C’est également la façon dont nous pouvons rassembler nos collaborateurs et nos systèmes. » Christian Pinheiro Directeur technique exécutif, Inter

Améliorer le service client et réduire les coûts grâce à une application GPT personnalisée

Les salariés utilisent InterGPT à diverses fins, qu’il s’agisse d’accélérer le développement de produits ou l’écriture de code, de calculer le ROI pour les clients, de prodiguer des conseils en matière d’investissements, etc. Ils s’en servent aussi pour rédiger et traduire des documents marketing, et rechercher et diffuser des informations clés dans les contrats et documents juridiques. Tout cela (et bien plus) en protégeant les données.

« Nous avons aussi une application Slack avec une solution GPT qui permet à notre équipe d’assistance de répondre plus rapidement aux clients. Lorsqu’un client pose une question, plutôt que d’effectuer une recherche dans les documents de la base de données ou de regarder des vidéos, nos agents peuvent simplement poser la question à InterGPT, qui fournit une réponse plus fiable, et ce plus rapidement, explique Christian Pinheiro. C’est une sorte de copilote qui permet de fournir une assistance de meilleure qualité à nos clients. »

Grâce à InterGPT, chaque collaborateur gagne en moyenne 30 minutes par jour et peut alors consacrer ce temps à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ce gain de temps représente une économie mensuelle de 13 000 $, soit plus de 150 000 $ par an.

« Slack et InterGPT aident nos salariés à trouver des réponses plus rapidement et à prendre des décisions avisées. » Lucas Caputo Analyste gouvernance informatique, Inter

Continuer à innover sur la plateforme de Slack pour poursuivre l’expansion

Inter poursuit ses efforts en matière d’innovation et d’expansion. La banque s’apprête en effet à lancer l’application Interpedia, qui repose sur l’intégration de Slack et de Salesforce. Cette synergie assure un accès fluide aux connaissances stockées dans Salesforce directement depuis Slack. Les salariés des services RH, juridique, achat, informatique, conformité, ventes et autres pourront ainsi profiter de l’intégration des capacités de l’IA pour travailler plus efficacement.

L’outil servira de source unique d’information et accompagnera l’entreprise dans sa croissance, ses opérations de recrutement et l’enrichissement de son offre de produits. Inter, qui se concentre sur les acquisitions pour étoffer son catalogue, est prête pour travailler plus intelligemment grâce à la plateforme optimisée par l’IA de Slack.