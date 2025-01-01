Stripe 如何在 Slack、Sales Cloud 和 Slack Sales Elevate 中利用自动化更快地完成工作

如果你网购过或者与知名品牌进行过交易，那么你可能曾依赖 Stripe 来快速、安全地处理付款。120 多个国家/地区的数百万家公司（从世界上最大的企业到最雄心勃勃的初创企业）都使用 Stripe 来接受付款、增加收入，并更快地抓住新的商机。



Stripe 选择 Slack 作为其智能工作效率平台，以简化日常工作、与员工和合作伙伴建立有意义的关系，并通过自动化和人工智能来提高效率。

自动完成日常任务，提高工作效率

你知道吗？据报告，普通的办公室工作人员每周要使用多达 52 种不同的工具来完成工作。虽然每种工具都可能增加价值，但在它们之间切换可能会造成困扰并消耗时间。Stripe 的企业工程自动化和集成经理 Jonathan Carter 对这个问题再熟悉不过了。

Carter 的职责是部署能节省时间的工具，将 Stripe 的技术堆栈连接起来并简化。这就是为什么他的团队依赖 Slack 的灵活平台，与员工用来管理内部数据的应用（例如 MuleSoft；MuleSoft 与 Slack 都是 Salesforce 的子公司）进行集成。

Slack 与 2,600 多种软件工具和自定义应用实现了集成，使得工作能够在一个工作效率管理平台上完成。因为可以在不同的工具中快速查找、分享和处理信息，而无需在各个标签页之间切换，团队成员可以把更多的精力放在有意义的工作上。

借助 Slack，Stripe 的员工可以利用工作流程构建器轻松地自动执行标准化任务。工作流程构建器是一款直观的无代码工具，让员工能够自动完成常规工作，例如收集团队的请求和收集用户对产品的反馈。团队可以在指定的频道中使用这些工作流程，并在处理问题时使用有助于节省时间的表情符号进行沟通。

在其他方面，Slack 帮助 Stripe 构建自定义应用，加快某些任务的完成，比如新员工入职。当一批新员工加入 Stripe 时，他们会被自动添加到一个 Slack 频道中，在那里他们可以互相联系。入职对话保存在一个集中的位置，领导们可以固定包含重要信息的消息和书签链接，以便轻松查找。

Stripe 还利用了 Slack 与 Google Workspace 的集成，让用户可以在一个位置轻松地访问有助于节省时间的工具，例如 Google Calendar。当会议即将开始时，Google Calendar 会在 Slack 中发送通知。会议开始后，与会者的 Slack 状态会自动更新，这样其他团队成员就知道他们在开会。

Carter 估计，这些自动化功能每个月可以为 Stripe 的人力运营团队节省数千小时的人工劳动时间。

“Slack 让我们能够在人力资源能力不如以前的情况下自动完成工作。我们还能够围绕自动化构建各种框架，供其他团队重复使用，从而节省时间。” 企业工程自动化和集成经理 Stripe Jonathan Carter

借助 Slack Sales Elevate，让更多用户使用 Stripe

Stripe 的客户主管、管理人员和销售主管结合使用 Slack 和 Salesforce 的 Sales Cloud 来扩大其销售团队的影响力。

Stripe 的销售代表过去每周都要花费数小时更新自己的账户，这占用了他们本可以用来更好地服务用户的时间。如今，利用 Slack Sales Elevate，他们可以在 Slack 的工作流程中访问 Salesforce 数据，包括客户记录、账户、机会和关键指标。Sales Elevate 让代表能够直接从 Slack 更新 CRM 数据，这些数据会自动同步回 Sales Cloud。这样一来，销售人员的工作压力减轻了，数据也保持准确、清晰。这个过程让团队可以在交易周期的每个阶段都更好地了解相关信息，从而使整个团队都能及时了解客户变化、团队成果和总体目标。

“利用 Sales Elevate，我们能够更快地做出决策。它可以提供关于交易进度和销售预测的洞察，帮助我们变得更加敏捷，并在必要时迅速做出调整。” 首席商务官 Stripe Jeanne DeWitt Grosser

借助安全的人工智能提高工作效率

除了上文介绍的功能之外，Stripe 的团队正在使用 Anthropic 的 Claude App for Slack，该应用提供了协作型创意写作、问答等功能，有助于提高工作效率。Stripe 还构建了一个内部人工智能工具，可以汇总来自 Trailhead for Slack 集成的有用信息。

随着 Stripe 全面采用 Slack AI，团队成员有望通过消息列汇总、频道要点回顾和基于人工智能的搜索等功能节省大量时间。借助这些全新的原生功能，团队可以尽可能减少在获取或搜索信息上花费的时间，从而专注于优先级最高的事项，并在 Slack 中完成更多工作。

此外，通过结合使用 Slack 和 Salesforce Customer 360，Stripe 的各个团队（从销售团队到服务团队）都可以有效地协作，并优化围绕 CRM 数据构建的工作流程，更好地为用户提供支持。

Stripe 的首席商务官 Jeanne DeWitt Grosser 说：“从查看每周指标到应对用户规模不断扩大带来的集成挑战，我们每天都在使用 Slack 完成工作。”