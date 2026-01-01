Cómo Stripe agiliza el trabajo gracias a las automatizaciones de Slack, Sales Cloud y Slack Sales Elevate

Si alguna vez has comprado online o efectuado una transacción con marcas líderes, probablemente hayas confiado en Stripe para procesar tu pago de forma rápida y segura. Millones de empresas de más de 120 países, que abarcan desde las más grandes del mundo hasta las más ambiciosas que aún están empezando, utilizan Stripe para aceptar pagos, aumentar sus ingresos y agilizar nuevas oportunidades comerciales.



Stripe eligió Slack como plataforma de productividad inteligente para optimizar el trabajo diario, forjar relaciones valiosas con empleados y socios y aumentar a escala la eficiencia con automatizaciones e IA.

Automatizar las tareas rutinarias para agilizar el trabajo

¿Sabías que el oficinista promedio reconoce utilizar hasta 52 herramientas diferentes a la semana para trabajar? Si bien cada una puede aportar algo, pasar de una a otra puede resultar frustrante y requerir mucho tiempo. A Jonathan Carter, el responsable de Integraciones y Automatizaciones de Ingeniería Corporativa de Stripe, le suena demasiado esta situación.

Carter es el responsable de implementar herramientas que permiten ahorrar tiempo y que conectan y optimizan la pila tecnológica de Stripe. Ese es el motivo por el que el equipo confía en la plataforma flexible de Slack para integrarla con las aplicaciones de las que dependen los empleados para gestionar datos internos, como es el caso de MuleSoft, una empresa hermana de Slack propiedad de Salesforce.

Slack se integra con más de 2600 herramientas de software y aplicaciones personalizadas, lo que permite realizar todo el trabajo en una única plataforma de productividad. Al poder encontrar, compartir y utilizar rápidamente la información de las distintas herramientas sin tener que hacer malabares con las pestañas, los equipos pueden centrarse en el trabajo más importante.

Gracias a Slack, los empleados de Stripe pueden automatizar fácilmente tareas estandarizadas con el creador de flujos de trabajo. Esta herramienta intuitiva y sin código les permite automatizar funciones rutinarias, como la recopilación de solicitudes de los equipos y comentarios de los usuarios sobre los productos. Los equipos pueden utilizar estos flujos de trabajo en los canales designados y responder con los emojis, que permiten ahorrar tiempo, para comunicarse cuando alguien se esté ocupando del asunto.

Por otra parte, Slack ayuda a Stripe a desarrollar aplicaciones personalizadas que agilizan tareas como la incorporación de empleados. Cuando un grupo de personas empieza a trabajar en Stripe, se le añade automáticamente a un canal de Slack en el que todos los integrantes pueden conectarse. Las conversaciones sobre la incorporación se mantienen en un lugar centralizado y los responsables pueden poner una chincheta a los mensajes y marcar enlaces con información importante para que sea fácil de encontrar.

Stripe también utiliza la integración de Google Workspace para Slack, que permite acceder fácilmente a herramientas que ayudan a ahorrar tiempo, como Google Calendar, en un mismo sitio. Google Calendar envía una notificación en Slack cuando una reunión está a punto de empezar. Cuando el evento comienza, el estado de Slack de los participantes se actualiza de forma automática para que los compañeros del equipo puedan saber que están en una reunión.

Carter calcula que estas automatizaciones ahorran al equipo de operaciones de Stripe miles de horas de trabajo manual al mes.

“Slack nos permite automatizar el trabajo en un mundo que no tiene las mismas capacidades de recursos humanos que antes. También podemos crear marcos de trabajo en torno a la automatización que otros equipos pueden repetir para ahorrar tiempo.” Jonathan Carter Responsable de Integraciones y Automatizaciones de Ingeniería Corporativa, Stripe

Llevar Stripe a más personas con Slack Sales Elevate

El equipo de ejecutivos de cuenta, gestores y responsables de ventas de Stripe utiliza la combinación ganadora de Slack y Sales Cloud de Salesforce para ampliar a escala el impacto de su equipo de ventas.

Los representantes de ventas de Stripe solían pasar horas actualizando sus cuentas cada semana, lo que reducía el tiempo que podían dedicar mejor a los usuarios. En la actualidad, gracias a Slack Sales Elevate, pueden acceder a los datos de Salesforce (registros de clientes, cuentas, oportunidades y métricas clave) en el flujo de trabajo de Slack. Sales Elevate les permite actualizar los datos del CRM sin salir de Slack, y estos se sincronizan automáticamente en Sales Cloud. En consecuencia, los vendedores tienen menos puntos débiles y los datos se mantienen depurados y exactos. Este proceso dispara la visibilidad del equipo en cada fase del ciclo de negociación, de modo que todo el mundo está al tanto de los cambios de las cuentas, los logros y los objetivos generales.

“Al usar Sales Elevate, podemos tomar decisiones más deprisa. Ofrece información sobre el proceso de negociación y las previsiones de venta, lo que nos ayuda a aumentar nuestra agilidad y a reaccionar con rapidez cuando debemos.” Jeanne DeWitt Grosser Directora comercial, Stripe

Aumento de la productividad con IA segura

Por su parte, los equipos de Stripe utilizan la aplicación Claude de Anthropic para Slack, lo que contribuye a su productividad, ya que les ofrece funciones de redacción creativa y colaborativa, así como de preguntas y respuestas, entre otras. Stripe también desarrolló una herramienta de IA interna que puede resumir información útil de la integración de Trailhead para Slack.

Además, a medida que Stripe implementa IA de Slack, los compañeros de equipo están deseando ahorrar una gran cantidad de tiempo gracias a funciones como resúmenes del hilo, resúmenes del canal y la búsqueda con IA. Estas nuevas funciones nativas permitirán a los equipos minimizar el tiempo que pasan poniéndose al día o buscando información para que puedan dedicarlo a centrarse en las principales prioridades y conseguir muchos más resultados en Slack.

Asimismo, gracias a la combinación de eficiencia de Slack y Salesforce Customer 360, todos los equipos de Stripe, desde el de ventas hasta el de servicios, pueden colaborar de forma eficaz y optimizar los flujos de trabajo en torno a los datos del CRM para ayudar mejor a los usuarios.

“Utilizamos Slack a diario tanto para revisar las métricas semanales como para abordar las dificultades de integración a medida que aumentamos nuestros usuarios”, explica Jeanne DeWitt Grosser, directora comercial de Stripe.