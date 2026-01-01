Como a Stripe impulsiona a produtividade com automações no Slack, no Sales Cloud e no Slack Sales Elevate

Se você já fez uma compra online ou realizou uma transação com marcas renomadas, provavelmente já usou a Stripe para processar seu pagamento de forma rápida e segura. Milhões de empresas em mais de 120 países — desde as maiores empresas do mundo até as startups mais ambiciosas — usam a Stripe para aceitar pagamentos, aumentar a receita e aproveitar novas oportunidades de negócios.



A Stripe escolheu o Slack como sua plataforma de produtividade inteligente para simplificar as atividades diárias, estabelecer relacionamentos significativos com funcionários e parceiros e aumentar a eficiência com automações e IA.

Automatização de tarefas rotineiras para acelerar o trabalho

Você sabia que os funcionários administrativos relatam utilizar até 52 ferramentas diferentes por semana para trabalhar? Embora cada ferramenta possa agregar valor, alternar entre elas pode ser frustrante e demorado. Jonathan Carter, o gerente de automações e integrações de engenharia corporativa da Stripe, está bem familiarizado com esse desafio.

Carter é responsável pela implementação de ferramentas que economizam tempo e que conectam e simplificam a pilha tecnológica da Stripe. É por isso que sua equipe conta com a plataforma flexível do Slack para integrar os apps que os funcionários usam para gerenciar dados internos, como o MuleSoft (uma empresa irmã do Slack, de propriedade da Salesforce).

O Slack tem integrações com mais de 2.600 ferramentas de software e apps personalizados, permitindo que o trabalho seja realizado em uma única plataforma de produtividade. A capacidade de encontrar, compartilhar e responder rapidamente a informações nas diferentes ferramentas sem precisar alternar entre guias permite que os colegas de equipe mantenham o foco em trabalhos mais importantes.

Com o Slack, os funcionários da Stripe podem facilmente automatizar tarefas padronizadas usando o Criador de fluxo de trabalho. Essa ferramenta intuitiva e sem código permite que eles automatizem funções de rotina, como coletar solicitações de equipes e feedback dos usuários sobre produtos. As equipes podem utilizar esses fluxos de trabalho em canais designados e responder com emojis que economizam tempo para comunicar quando alguém já está cuidando do caso.

Além disso, o Slack ajuda a Stripe a criar apps personalizados que aceleram tarefas como a integração de funcionários. Quando uma turma de novos contratados se junta à Stripe, eles são automaticamente adicionados a um canal do Slack onde podem se conectar uns com os outros. As conversas de integração são mantidas em um local central, e os líderes podem fixar mensagens e marcar links com informações importantes para facilitar o acesso.

A Stripe também utiliza a integração do Google Workspace com o Slack, que facilita o acesso a ferramentas que economizam tempo, como o Google Agenda, em um só lugar. O Google Agenda envia uma notificação no Slack quando uma reunião está prestes a começar. Quando o evento inicia, o status dos participantes no Slack é atualizado automaticamente, permitindo que os colegas de equipe saibam quem está em uma reunião.

Carter estima que essas automações economizam milhares de horas de trabalho manual por mês para a equipe de operações de pessoal da Stripe.

“O Slack nos permite automatizar o trabalho em um mundo que não dispõe mais da mesma capacidade de recursos humanos que tinha anteriormente. Além disso, podemos criar estruturas de automação que outras equipes podem replicar para economizar tempo.” Jonathan Carter Gerente de automações e integrações de engenharia corporativa, Stripe

Expansão da Stripe para mais usuários com o Slack Sales Elevate

A equipe de executivos de contas, gerentes e líderes de vendas da Stripe utiliza a sinergia entre o Slack e o Sales Cloud da Salesforce para potencializar o impacto de sua equipe de vendas.

Os representantes de vendas da Stripe costumavam passar horas atualizando suas contas todas as semanas, o que reduzia o tempo que poderiam dedicar aos usuários. Agora, com o Slack Sales Elevate, eles podem acessar os dados do Salesforce, como registros de clientes, contas, oportunidades e métricas importantes, no fluxo de trabalho do Slack. O Sales Elevate permite que os representantes atualizem os dados do CRM diretamente do Slack, sincronizando-os automaticamente com o Sales Cloud. Com isso, os vendedores têm menos dificuldades, e os dados permanecem limpos e precisos. Esse processo aumenta a visibilidade da equipe em todas as etapas do ciclo de negócios, mantendo todos informados sobre alterações nas contas, conquistas da equipe e metas gerais.

“Com o Sales Elevate, podemos tomar decisões mais rapidamente. Ele fornece insights sobre o progresso dos negócios e as previsões de vendas, permitindo maior agilidade e a mudança rápida de direção quando necessário.” Jeanne DeWitt Grosser Diretora de negócios, Stripe

Melhoria da produtividade com IA segura

Em outras áreas, as equipes da Stripe estão utilizando o app Claude da Anthropic para o Slack, que impulsiona a produtividade oferecendo recursos como escrita criativa e colaborativa, perguntas e respostas e muito mais. Além disso, a Stripe desenvolveu uma ferramenta interna de IA que pode resumir informações úteis da integração do Trailhead para Slack.

À medida que a Stripe implementa a IA do Slack, os colegas de equipe esperam uma economia de tempo significativa com recursos como resumos de conversas, destaques de canais e pesquisa com IA. Esses novos recursos nativos capacitarão as equipes a reduzir o tempo gasto em atualizações ou na busca por informações, permitindo que se concentrem nas principais prioridades e sejam muito mais produtivas no Slack.

Além disso, com a integração entre o Slack e o Salesforce Customer 360, as equipes da Stripe, de vendas a atendimento, podem colaborar de forma eficaz e simplificar os fluxos de trabalho baseados nos dados do CRM para oferecer um suporte aprimorado aos usuários.

“Usamos o Slack todos os dias”, diz Jeanne DeWitt Grosser, diretora de negócios da Stripe, “desde a análise de métricas semanais até o enfrentamento de desafios de integração à medida que nossos usuários continuam a crescer”.