Come Stripe accelera il lavoro grazie alle automazioni in Slack, Sales Cloud e Slack Sales Elevate

Se hai mai effettuato un acquisto online o completato una transazione con un grande marchio, probabilmente ti sei affidato a Stripe per elaborare il pagamento in modo rapido e sicuro. Milioni di aziende in oltre 120 paesi, dalle più grandi imprese del mondo alle startup più ambiziose, utilizzano Stripe per accettare pagamenti, aumentare le proprie entrate e accelerare nuove opportunità di business.



Stripe ha scelto Slack come piattaforma di produttività intelligente per semplificare il lavoro quotidiano, costruire relazioni significative con dipendenti e partner e aumentare l'efficienza con automazioni e IA.

Automatizzare le attività di routine per velocizzare il lavoro

Sapevi che il lavoratore medio dichiara di utilizzare fino a 52 strumenti diversi ogni settimana per portare a termine il lavoro? Sebbene ogni strumento possa aggiungere valore, passare dall’uno all’altro può essere frustrante e richiedere molto tempo. Jonathan Carter, responsabile di integrazioni e automazioni di ingegneria aziendale in Stripe, conosce fin troppo bene questa sfida.

Carter è responsabile dell’implementazione di strumenti efficaci in grado di connettere e ottimizzare lo stack tecnologico di Stripe. Ecco perché il suo team si affida alla piattaforma flessibile di Slack per l'integrazione con le app che i dipendenti utilizzano per gestire i dati interni, come MuleSoft (una consociata di Slack di proprietà di Salesforce).

Slack offre integrazioni con oltre 2600 strumenti software e app personalizzate, in modo da poter svolgere tutto il lavoro su un’unica piattaforma di produttività. La possibilità di trovare, condividere e utilizzare rapidamente le informazioni su tutti gli strumenti, senza dover passare da una scheda all’altra, permette ai membri del team di concentrarsi sulle attività importanti.

Con Slack, i dipendenti di Stripe possono automatizzare facilmente attività standardizzate utilizzando Workflow Builder. Questo intuitivo strumento senza codice consente di automatizzare funzioni di routine come la raccolta delle richieste dai team e del feedback sui prodotti degli utenti. I team possono utilizzare questi workflow all'interno di canali designati e rispondere con emoji che fanno risparmiare tempo per comunicare quando qualcuno si occupa del caso.

Slack aiuta anche Stripe a creare app personalizzate che accelerano attività come l'onboarding dei dipendenti. Quando un gruppo di neoassunti entra in Stripe, viene automaticamente aggiunto a un canale di Slack dove possono entrare in contatto tra loro. Le conversazioni di onboarding vengono conservate in un unico posto centrale e i responsabili possono fissare messaggi e aggiungere segnalibri con i link contenenti informazioni importanti in modo che siano facili da trovare.

Stripe sfrutta anche l’integrazione Google Workspace per Slack, che semplifica l'accesso a vari strumenti utili come Google Calendar in un unico posto. Google Calendar invia una notifica in Slack quando una riunione sta per iniziare. Una volta avviato l'evento, lo stato dei partecipanti in Slack si aggiorna automaticamente, comunicando ai membri del team che sono in riunione.

Carter stima che queste automazioni facciano risparmiare al team operativo di Stripe migliaia di ore di lavoro manuale ogni mese.

“Slack ci consente di automatizzare il lavoro in un mondo che non dispone più delle stesse capacità di risorse umane di un tempo. Possiamo anche progettare framework che consentano ad altri team di replicare le automazioni per risparmiare tempo.” Jonathan Carter Responsabile di integrazioni e automazioni di ingegneria aziendale, Stripe

Incrementare gli utenti di Stripe con Slack Sales Elevate

Il team di account executive, manager e responsabili delle vendite di Stripe utilizza la potenza combinata di Slack e Sales Cloud di Salesforce per potenziare l'impatto del team di vendita.

I rappresentanti di vendita di Stripe passavano ore ad aggiornare i propri account ogni settimana, riducendo il tempo che potevano dedicare agli utenti. Oggi, con Slack Sales Elevate, possono accedere ai dati di Salesforce (record dei clienti, account, opportunità e metriche chiave) nel flusso di lavoro di Slack. Sales Elevate consente ai rappresentanti di aggiornare i dati del CRM direttamente da Slack, che li sincronizza automaticamente in Sales Cloud. Di conseguenza, i venditori devono affrontare meno criticità e i dati rimangono puliti e accurati. Questo processo aumenta la visibilità del team in ogni fase del ciclo delle trattative, mantenendo l'intero team aggiornato sulle modifiche agli account, sui successi del team e sugli obiettivi generali.

“Grazie a Sales Elevate, siamo in grado di prendere decisioni più velocemente. Offre approfondimenti sull'avanzamento delle trattative e sulle previsioni di vendita, aiutandoci a diventare più agili e ad adattarci rapidamente quando necessario.” Jeanne DeWitt Grosser Chief Business Officer, Stripe

Aumentare la produttività con un’IA sicura

I team di Stripe usano l’app Claude di Anthropic per Slack, che aiuta ad aumentare la produttività offrendo scrittura creativa e collaborativa, domande e risposte e molto altro. Stripe ha anche creato uno strumento IA interno in grado di riassumere le informazioni utili dall'integrazione Trailhead per Slack.

Con l’implementazione dell’IA di Slack, i team si aspettano di risparmiare ancora più tempo grazie a funzioni come i riepiloghi delle conversazioni, le sintesi dei canali e la ricerca basata sull'IA. Queste nuove funzioni native consentiranno di ridurre al minimo il tempo impiegato per mettersi in pari o cercare informazioni, dando a tutti la possibilità di concentrarsi sulle priorità principali e lavorare in modo più efficiente in Slack.

Inoltre, con la potenza combinata di Slack e Salesforce Customer 360, tutti i team di Stripe, dalle vendite all'assistenza, possono collaborare in modo efficace e semplificare i flussi di lavoro basati sui dati CRM per supportare meglio gli utenti.

“Usiamo Slack ogni giorno”, afferma Jeanne DeWitt Grosser, Chief Business Officer di Stripe, “sia per esaminare le metriche settimanali che per gestire le sfide di integrazione man mano che il numero dei nostri utenti aumenta.”