Wie Stripe die Arbeit mit Automatisierungen in Slack, Sales Cloud und Slack Sales Elevate beschleunigt

Wer jemals einen Online-Einkauf bei einer führenden Marke oder eine Überweisung an eine solche durchgeführt hat, hat die Zahlung vermutlich schnell und sicher mit Stripe erledigt. Millionen von Unternehmen in mehr als 120 Ländern – von den größten der Welt bis hin zu ambitionierten Startups – nutzen Stripe, um Zahlungen anzunehmen, ihre Umsätze zu steigern und neue Geschäftsgelegenheiten zu erschließen.



Stripe hat Slack als intelligente Produktivitätsplattform für sich ausgewählt, um die alltägliche Arbeit zu optimieren, hochwertige Beziehungen zu Mitarbeitenden und Partner:innen aufzubauen und die Effizienz mit Automatisierungen und KI auf eine neue Ebene zu heben.

Automatisieren von Routineaufgaben zur Beschleunigung der Arbeit

Hast du gewusst, dass Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, im Schnitt bis zu 52 verschiedene Tools pro Woche nutzen, um Dinge zu erledigen? Gut möglich, dass jedes Tool einen Wert hat, aber das Wechseln zwischen ihnen kann anstrengend und zeitaufwändig sein. Jonathan Carter, dem Manager für Corporate Engineering Automations and Integrations bei Stripe, ist diese Herausforderung nur allzu bekannt.

Carter ist verantwortlich für die Bereitstellung zeitsparender Tools, die den Tech-Stack bei Stripe vernetzen und optimieren. Deshalb nutzt sein Team die flexible Plattform von Slack, um die Apps zu integrieren, die Mitarbeitende dringend für den Umgang mit internen Daten benötigen, z. B. MuleSoft (ein Schwesterunternehmen von Slack im Besitz von Salesforce).

Slack verfügt über Integrationen von über 2.600 Software-Tools und benutzerdefinierten Apps, sodass die Arbeit auf einer einzigen Produktivitätsplattform erledigt werden kann. Schnelles Auffinden und Teilen von Informationen und darauf reagieren können, ohne von Tab zu Tab zu springen, bedeutet, dass Teammitglieder sich auf wichtige Arbeit konzentrieren können.

Mit Slack können Mitarbeitende von Stripe einfach Routineaufgaben mit dem Workflow-Builder automatisieren. Dieses intuitive Tool ohne Code ermöglicht es ihnen, Routinefunktionen wie das Erfassen von Anfragen von Teams und Produkt-Feedback von Benutzer:innen zu automatisieren. Die Teams können diese Workflows innerhalb zugewiesener Channels einsetzen und mit zeitsparenden Emojis als Antwort mitteilen, dass jemand sich des Falles angenommen hat.

Dann wiederum hilft Slack Stripe bei der Erstellung benutzerdefinierter Apps, mit denen Aufgaben wie das Onboarding von neuen Mitarbeitenden beschleunigt werden. Wenn eine Gruppe neu eingestellter Personen zu Stripe kommt, werden sie automatisch zu einem Slack-Channel hinzugefügt, in dem sie sich mit anderen vernetzen können. Onboarding-Gespräche bleiben an einem zentralen Ort, und Führungskräfte können Nachrichten pinnen und Links mit wichtigen Informationen als Channel-Lesezeichen setzen, sodass sie einfach zu finden sind.

Stripe nutzt außerdem die Google Workspace-Integration für Slack, die es einfach macht, an einem Ort auf zeitsparende Tools wie Google Kalender zuzugreifen. Google Kalender sendet eine Benachrichtigung in Slack, kurz bevor ein Meeting beginnt. Unmittelbar danach wird der Slack-Status von Teilnehmenden automatisch aktualisiert, sodass Teammitglieder wissen, dass sie in einem Meeting sind.

Carter schätzt, dass diese Automatisierungen dem Personalteam bei Stripe Tausende von Stunden manueller Arbeit pro Monat ersparen.

„Slack ermöglicht es uns, Arbeit in einer Welt zu automatisieren, die nicht mehr dieselben Kapazitäten im Personalbereich besitzt wie früher. Außerdem können wir Rahmenwerke um Automatisierungen schaffen, die andere Teams übernehmen können, um Zeit zu sparen.“ Jonathan Carter Manager für Corporate Engineering Automations and Integrations, Stripe

Mit Slack Sales Elevate mehr Benutzer:innen zu Stripe bringen

Das Team der Account-Betreuer:innen, Manager:innen und Vertriebsleiter:innen bei Stripe nutzt die kombinierte Kraft von Slack und der Sales Cloud von Salesforce, um die Wirkung des Vertriebsteams zu verstärken.

Vertriebsmitarbeitende bei Stripe haben früher jede Woche stundenlang ihre Accounts aktualisiert, was Zeit in Anspruch genommen hat, die sie besser mit Benutzer:innen zugebracht hätten. Heute, mit Slack Sales Elevate, können sie im Verlauf der Arbeit in Slack auf Salesforce-Daten zugreifen: Kundendatensätze, Accounts, Opportunitys und Kennzahlen. Sales Elevate ermöglicht es ihnen, CRM-Daten direkt aus Slack zu aktualisieren, was automatisch wieder mit der Sales Cloud synchronisiert wird. Infolgedessen gibt es weniger Probleme für Verkäufer:innen, und die Daten bleiben unverfälscht und genau. Dieser Prozess steigert die Sichtbarkeit des Teams in jedem Stadium des Geschäfts erheblich, sodass alle im Team über Account-Veränderungen, gemeinsame Erfolge und die übergeordneten Ziele Bescheid wissen.

„Durch die Nutzung von Sales Elevate können wir Entscheidungen schneller treffen. Das Tool bietet uns Einblicke in den Fortschritt eines Geschäfts und in Vertriebsprognosen, wodurch wir agiler und wenn nötig auch beweglicher werden.“ Jeanne DeWitt Grosser Chief Business Officer, Stripe

Produktivität durch sichere KI erhöhen

Andernorts nutzen Teams in Stripe die Claude-App von Anthropic für Slack, die die Produktivität unterstützt, indem sie kreative und kollaborative Texterstellung, Fragen und Antworten und mehr bietet. Stripe hat darüber hinaus ein internes KI-Tool entwickelt, das nützliche Informationen aus der Integration von Trailhead für Slack zusammenfassen kann.

Und während Stripe Slack AI implementiert, freuen sich die Teammitglieder auf erhebliche Zeiteinsparungen dank Funktionen wie Thread-Zusammenfassungen, Channel-Übersichten und KI-gestützte Suche. Diese neuen nativen Funktionen versetzen Teams in die Lage, die Zeit zum Aufholen von oder Suchen nach Informationen zu minimieren, sodass sie sich auf die Top-Prioritäten konzentrieren und in Slack viel mehr erreichen können.

Überdies können Teams überall in Stripe mit der kombinierten Power von Slack und Salesforce Customer 360 vom Vertrieb bis hin zum Service effektiv zusammenarbeiten und Workflows um CRM-Daten so optimieren, dass Benutzer:innen noch besser unterstützt werden.

„Wir nutzen Slack jeden Tag“, sagt Jeanne DeWitt Grosser, Chief Business Officer von Stripe, „von der Überprüfung wöchentlicher Kennzahlen bis hin zum Durcharbeiten von Herausforderungen bei der Integration, während unsere Benutzer:innen immer mehr werden.“