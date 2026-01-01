Comment les équipes de Stripe gagnent en productivité grâce aux automatisations dans Slack, Sales Cloud et Slack Sales Elevate

Si vous avez déjà effectué un achat en ligne ou une transaction auprès de grandes marques, vous avez probablement utilisé les services de Stripe pour le traitement rapide et sécurisé de votre paiement. Dans plus de 120 pays, des millions d’entreprises, des plus grands groupes aux plus petites structures, utilisent Stripe pour encaisser des paiements, développer leur chiffre d’affaires et accélérer les nouvelles opportunités commerciales.



Stripe a opté pour la plateforme de productivité intelligente Slack pour rationaliser ses tâches au quotidien, renforcer les liens avec les collaborateurs et les partenaires, et développer ses activités à grande échelle grâce aux automatisations et à l’IA.

Automatiser les tâches du quotidien pour travailler plus rapidement

Un salarié d’entreprise utilise jusqu’à 52 outils différents chaque semaine dans le cadre de son travail. Si chacun de ces outils génère de la valeur, le fait de basculer sans cesse de l’un à l’autre est chronophage et source de frustration. Jonathan Carter, responsable des automatisations et intégrations en ingénierie chez Stripe, connaît bien ce problème.

Il est chargé de déployer des outils efficaces capables de se connecter à la pile technologique de Stripe et de la rationaliser. Dans cette optique, son équipe s’appuie sur la flexibilité de la plateforme Slack afin de proposer des intégrations pour toutes les applications que les collaborateurs utilisent dans la gestion des données internes, comme MuleSoft (une autre société du groupe Salesforce).

Slack propose des intégrations avec plus de 2 600 outils logiciels et applications personnalisés, ce qui vous permet d’effectuer l’ensemble de votre travail sur une seule plateforme de productivité. La possibilité de trouver, de partager et d’exploiter rapidement les informations via les outils sans avoir à jongler avec les onglets signifie que chacun pourra rester concentré sur les tâches importantes.

Grâce à Slack, les salariés de Stripe peuvent facilement automatiser des tâches standardisées à l’aide du Générateur de flux de travail. Cet outil no-code intuitif permet d’automatiser les tâches répétitives, comme la collecte des requêtes des équipes et des commentaires des utilisateurs. Les équipes peuvent ensuite utiliser ces flux de travail dans des canaux dédiés et y réagir rapidement à l’aide d’émojis afin de communiquer avec leurs collègues.

Slack permet également à Stripe de créer des applications personnalisées qui accélèrent certaines tâches, comme l’intégration des nouvelles recrues. Chaque nouveau collaborateur est automatiquement ajouté à un canal Slack, où il pourra échanger avec ses nouveaux collègues. Les conversations relatives aux intégrations sont centralisées, les responsables peuvent épingler les messages importants et ajouter aux favoris tous les liens permettant d’accéder facilement aux informations utiles.

Stripe tire également parti de l’intégration Slack avec Google Workspace, qui permet d’accéder facilement à différents outils utiles comme Google Agenda, le tout de manière centralisée. Google Agenda envoie une notification dans Slack lorsqu’une réunion est sur le point de démarrer. Une fois l’événement en cours, le statut Slack des participants se met à jour automatiquement, pour que leurs collègues sachent qu’ils sont en pleine réunion.

Pour Jonathan Carter, ces automatisations permettent aux équipes de Stripe d’économiser des milliers d’heures de tâches manuelles chaque mois.

« Slack nous permet d’automatiser les tâches à l’heure où les capacités des équipes sont de plus en plus limitées. Nous pouvons concevoir des cadres permettant aux autres équipes de reproduire les automatisations afin de gagner du temps. » Jonathan Carter Responsables des automatisations et intégrations en ingénierie, Stripe

Développer l’utilisation de Stripe grâce à Slack Sales Elevate

L’équipe de chargés de comptes, responsables et commerciaux de Stripe utilise la puissance de Slack et de Salesforce Sales Cloud pour booster l’efficacité de l’équipe commerciale.

Les commerciaux Stripe passaient auparavant plusieurs heures chaque semaine à mettre à jour les informations des comptes qu’ils gèrent, autant d’heures qu’ils ne pouvaient pas consacrer aux utilisateurs. Aujourd’hui, grâce à Slack Sales Elevate, ils peuvent accéder aux données Salesforce (enregistrements clients, comptes, opportunités et indicateurs) dans leur flux de travail dans Slack. Sales Elevate permet aux commerciaux de mettre à jour les données du CRM directement depuis Slack, avec une synchronisation automatique dans Sales Cloud. Ainsi, ils travaillent plus efficacement, et les données sont toujours fiables et à jour. Ce processus maximise la visibilité à chaque étape du cycle de vente, pour que l’équipe soit toujours au fait des changements, des contrats remportés et des objectifs.

« Grâce à Sales Elevate, nous prenons des décisions plus rapidement. Nous pouvons contrôler l’évolution des contrats et les prévisions des ventes, ce qui nous permet de gagner en flexibilité et de nous adapter rapidement. » Jeanne DeWitt Grosser Directrice commerciale, Stripe

Gagner en productivité grâce à une IA fiable

Les équipes de Stripe utilisent l’application Anthropic Claude pour Slack, qui permet de gagner en productivité grâce à des fonctionnalités créatives et collaboratives pour la rédaction, les questions-réponses, et bien plus encore. Stripe a également conçu un outil d’IA interne pouvant récapituler des informations utiles depuis l’intégration Trailhead pour Slack.

Avec la mise en œuvre de Slack AI, les équipes s’attendent à gagner encore plus de temps, grâce à des fonctionnalités comme le résumé de fils de discussion, le récapitulatif de canaux, ou encore la recherche basée sur l’IA. Ces nouvelles fonctionnalités natives leur permettront de réduire le temps consacré à la recherche d’informations, afin de mieux se focaliser sur les priorités majeures et de travailler plus efficacement dans Slack.

Et avec la puissance de Slack et Salesforce Customer 360, les équipes de vente aussi bien que celles d’assistance pourront collaborer plus efficacement et rationaliser les processus s’appuyant sur les données CRM pour mieux répondre aux attentes des clients.

« Nous utilisons Slack chaque jour », explique Jeanne DeWitt Grosser, directrice commerciale de Slack. « Nous l’utilisons aussi bien pour consulter les indicateurs hebdomadaires que pour faciliter les intégrations à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. »