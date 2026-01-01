Slack, Sales Cloud 및 Slack Sales Elevate의 자동화 기능으로 업무를 가속화하는 Stripe

주요 브랜드 상품을 온라인으로 구매하거나 이를 위해 거래한 적이 있다면 아마 Stripe를 통해 신속하고 안전하게 결제를 처리했을 겁니다. 세계 최대 규모의 기업들부터 가장 열정적인 스타트업에 이르기까지 120여 개국의 수백만 기업이 Stripe를 사용해 결제를 처리하고 수익을 높이며 새로운 비즈니스 기회를 가속화하고 있습니다.



Stripe는 Slack을 지능형 생산성 플랫폼으로 선택해 일상 업무를 간소화하고 직원, 파트너와 의미 있는 관계를 구축하고 자동화와 AI로 효율성을 높이고 있습니다.

업무 가속화를 위한 일상 작업 자동화

일반 사무직 노동자가 업무 완수를 위해 매주 최대 52개의 서로 다른 도구를 사용한다고 보고한 사실을 아시나요? 각 도구마다 가치가 있더라도 도구를 오가는 일은 번거롭고 시간이 많이 걸립니다. Jonathan Carter(Stripe 기업 엔지니어링 자동화 및 통합 부문 관리자)는 이러한 문제에 매우 익숙합니다.

Carter는 Stripe의 기술 스택을 연결하고 간소화하는 시간 절감 도구를 배포하는 일을 맡고 있습니다. 그렇기 때문에 Carter의 팀은 Slack의 유연한 플랫폼에 의존해 직원들이 내부 데이터 관리에 사용하는 MuleSoft(Salesforce 소유의 Slack 자매 회사) 등의 앱과 통합하고 있습니다.

Slack은 2,600개 이상의 소프트웨어 도구 및 사용자 지정 앱과 통합되어 모든 작업을 단일 생산성 플랫폼에서 수행할 수 있게 해 줍니다. 탭을 오가지 않고도 여러 도구에서 정보를 빨리 찾고, 공유하고, 조치를 취할 수 있으므로 팀원이 의미 있는 작업에 계속 집중할 수 있습니다.

Slack을 통해 Stripe 직원들은 워크플로 빌더를 사용하여 표준화된 작업을 손쉽게 자동화할 수 있습니다. 이 직관적인 노코드 도구는 팀의 요청을 수집하고 사용자로부터 제품 피드백을 수집하는 등의 일상 업무를 자동화할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 지정된 채널 내에서 이러한 워크플로를 사용할 수 있으며 누군가가 사례를 맡은 경우 시간을 절감해 주는 이모티콘으로 응답해 소통할 수 있습니다.

Slack은 Stripe가 직원 온보딩과 같은 작업을 가속화하는 사용자 지정 앱을 구축하도록 도울 수도 있습니다. 신입 사원이 Stripe에 가입하면 자동으로 Slack 채널에 추가되며 이곳에서 다른 사람들과 소통할 수 있게 됩니다. 온보딩에 관련된 대화는 중앙의 단일 장소에 보관되며 리더들은 중요한 정보가 담긴 메시지와 책갈피 링크를 고정해 쉽게 찾아볼 수 있도록 만들 수 있습니다.

또 Stripe는 Slack을 위한 Google 워크스페이스 통합 앱도 활용합니다. 한 곳에서 Google 캘린더와 같은 시간 절감 도구에 쉽게 액세스할 수 있기 때문입니다. Google 캘린더는 회의 시작 시간이 임박하면 Slack에서 알림을 보냅니다. 일정이 시작되면 참가자의 Slack 상태가 자동으로 업데이트되어 회의에 참여 중임을 다른 팀원들이 바로 알 수 있습니다.

Carter는 이러한 자동화가 Stripe 인재 운영 팀의 수동 작업 시간을 매달 수천 시간까지 단축해 준다고 추산하고 있습니다.

“Slack을 이용하면 인사 역량이 이전과는 다른 세상에서 업무를 자동화할 수 있죠. 또, 다른 팀에서 반복적으로 시간을 절감할 수 있는 자동화 중심의 프레임워크를 구축할 수도 있습니다.” Stripe 기업 엔지니어링 자동화 및 통합 부문 관리자 Jonathan Carter

Slack Sales Elevate로 더 많은 사용자에게 Stripe를 제공

Stripe의 계정 팀 임원, 관리자, 영업 리더는 Slack과 Salesforce Sales Cloud를 결합한 힘을 통해 영업 팀의 영향력을 확장하고 있습니다.

Stripe의 영업 담당자는 사용자와 더 유용하게 쓸 수 있었을 시간을 할애해 매주 계정 업데이트에 수 시간을 투입했었습니다. 이제는 Slack Sales Elevate를 통해 Slack의 업무 흐름 속에서 고객 레코드, 계정, 기회, 주요 지표 등의 Salesforce 데이터에 액세스할 수 있습니다. Sales Elevate를 이용하면 담당자가 Slack에서 직접 CRM 데이터를 업데이트할 수 있으며 이는 다시 Sales Cloud로 자동으로 동기화됩니다. 그 결과 판매자의 고충은 줄어들고 데이터는 깨끗하고 정확한 상태로 유지될 수 있습니다. 이 프로세스는 거래 주기의 모든 단계에서 팀의 가시성을 높이며 전체 팀이 계정 변경 사항, 팀의 성공 사례, 전반적인 목표를 지속적으로 파악할 수 있게 해 줍니다.

“Sales Elevate를 사용하면서 의사 결정 속도가 빨라졌습니다. 거래 진행 상황과 매출 예측에 대한 인사이트를 제공하므로 필요할 때 보다 민첩하게 움직이고 빠르게 전환할 수 있습니다.” Stripe 최고 비즈니스 책임자 Jeanne DeWitt Grosser

안전한 AI를 통한 생산성 증대

Stripe의 팀들은 Slack을 위한 Anthropic의 Claude 앱을 사용하는데, 이 앱은 창의적인 공동 문서 작성, Q&A 등의 기능을 제공하여 생산성 향상을 돕습니다. 또 Stripe는 Slack 통합용 Trailhead에서 유용한 정보를 요약할 수 있는 내부용 AI 도구도 제작했습니다.

Stripe가 Slack AI를 구현함에 따라 팀원들은 스레드 요약, 채널 요약, AI 기반 검색 등의 기능을 통해 상당한 시간 절감 효과를 얻을 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다. 이러한 새 기본 기능들은 팀이 정보를 따라잡거나 검색하는 데 소요되는 시간을 최소화해 가장 중요도가 높은 일에 집중하여 Slack에서 훨씬 우수한 성과를 달성하도록 지원합니다.

또 Slack과 Salesforce Customer 360를 결합해 사용하며 영업부터 서비스에 이르는 Stripe의 모든 팀들은 효과적으로 협업하고 CRM 데이터를 기반으로 구축된 워크플로를 간소화해 사용자를 더 탁월하게 지원합니다.

“저희는 매일 Slack을 사용합니다.”라고 Stripe의 최고 비즈니스 책임자인 Jeanne DeWitt Grosser가 말하며 또, “사용자가 지속적으로 늘어남에 따라 주간 지표 검토부터 통합 문제 해결에 이르는 다양한 업무에 사용하고 있습니다.”라고 덧붙입니다.