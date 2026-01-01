Cómo Stripe acelera el trabajo con automatizaciones en Slack, Sales Cloud y Slack Sales Elevate

Si alguna vez hiciste una compra en línea o completaste una transacción con primeras marcas, es probable que hayas confiado en Stripe para procesar tu pago de forma rápida y segura. Millones de compañías en más de 120 países (desde las empresas más grandes del mundo, hasta las empresas emergentes más ambiciosas) usan Stripe para aceptar pagos, aumentar sus ganancias y acelerar nuevas oportunidades de negocio.



Stripe elige Slack como su plataforma de productividad inteligente para agilizar el trabajo diario, construir relaciones significativas con empleados y socios, y escalar la eficiencia con automatizaciones e IA.

Automatizar las tareas rutinarias para agilizar el trabajo

¿Sabías que una persona en la oficina utiliza hasta 52 herramientas distintas a la semana para desempeñar su trabajo? Aunque cada herramienta puede aportar un valor agregado, cambiar de una a otra puede resultar frustrante y llevar mucho tiempo. Jonathan Carter, director de automatizaciones e integraciones de ingeniería corporativa de Stripe, conoce bien este desafío.

Carter es responsable de implementar herramientas que ahorran tiempo, y que conectan y agilizan la pila tecnológica de Stripe. Por eso, su equipo confía en la plataforma flexible de Slack para integrarse con las aplicaciones de las que dependen los empleados para gestionar los datos internos, como MuleSoft (una empresa hermana de Slack y propiedad de Salesforce).

Slack tiene integraciones con más de 2600 herramientas de software y aplicaciones personalizadas, lo que permite que todo el trabajo se realice desde una única plataforma de productividad. La capacidad de encontrar, compartir y usar rápidamente la información en todas las herramientas sin tener que hacer malabarismos con las pestañas permite a los miembros del equipo centrarse en el trabajo importante.

Con Slack, los empleados de Stripe pueden automatizar con facilidad tareas estandarizadas usando el Generador de flujos de trabajo. Esta intuitiva herramienta sin código les permite automatizar funciones rutinarias como recopilar solicitudes de los equipos y comentarios sobre los productos por parte de los usuarios. Los equipos pueden usar estos flujos de trabajo en canales designados y responder con un emoji rápidamente para comunicar cuando alguien está en el caso.

Por otra parte, Slack ayuda a Stripe a crear aplicaciones personalizadas que aceleran tareas como la incorporación de empleados. Cuando un grupo de empleados nuevos se incorpora a Stripe, se les agrega automáticamente a un canal de Slack donde pueden conectarse entre sí. Las conversaciones de incorporación se mantienen en un lugar centralizado, y los responsables pueden fijar mensajes y marcar enlaces que contengan información importante para que sea fácil de encontrar.

Además, Stripe aprovecha la integración del Google Workspace para Slack, que facilita el acceso a herramientas que ahorran tiempo, como Google Calendar, todo en un mismo lugar. Google Calendar envía una notificación a Slack cuando una reunión está a punto de comenzar. Una vez que se inicia el evento, el estado de los participantes en Slack se actualiza automáticamente, lo que permite a los compañeros de equipo estar al tanto de que se encuentran en una reunión.

Carter calcula que estas automatizaciones ahorran miles de horas de trabajo manual al equipo de operaciones de Stripe cada mes.

“Slack nos permite automatizar el trabajo en un mundo que no tiene las mismas capacidades de recursos humanos que antes. También podemos crear marcos en torno a la automatización que otros equipos pueden repetir para ahorrar tiempo”. Jonathan Carter Director de automatizaciones e integraciones de ingeniería corporativa, Stripe

Llevar Stripe a más usuarios con Slack Sales Elevate

El equipo de ejecutivos de cuentas, gerentes y líderes de ventas de Stripe utiliza la potencia combinada de Slack y Sales Cloud de Salesforce para ampliar el impacto de su equipo de ventas.

Los representantes de ventas de Stripe solían pasar horas actualizando sus cuentas cada semana, lo que les restaba tiempo que podrían dedicar mejor a los usuarios. Ahora, con Slack Sales Elevate, pueden acceder a los datos de Salesforce (registros de clientes, cuentas, oportunidades y métricas clave) mientras trabajan en Slack. Sales Elevate permite a los representantes actualizar los datos de CRM directamente desde Slack, que se sincroniza automáticamente con Sales Cloud. Como resultado, hay menos dificultades para los vendedores y los datos se mantienen limpios y precisos. Este proceso aumenta la visibilidad del equipo en todas las fases del ciclo de negociación, y lo mantiene al tanto de los cambios de cuenta, los logros y los objetivos generales.

“Con Sales Elevate podemos tomar decisiones con mayor rapidez. Ofrece información sobre el progreso de las negociaciones y las predicciones de ventas, lo que nos ayuda a ser más ágiles y pivotar rápidamente cuando es necesario”. Jeanne DeWitt Grosser Directora general, Stripe

Impulsar la productividad con IA segura

Por otro lado, los equipos de Stripe utilizan la aplicación Claude de Anthropic para Slack, que favorece la productividad al ofrecer redacción creativa y colaborativa, preguntas y respuestas, etc. Stripe también creó una herramienta de IA interna que puede resumir información útil de la integración de Trailhead para Slack.

Y a medida que Stripe implementa la IA de Slack, los compañeros de equipo prevén un importante ahorro de tiempo gracias a funciones como los resúmenes de hilos, las síntesis de canales y la búsqueda potenciada por IA. Estas nuevas funciones nativas permitirán a los equipos reducir al mínimo el tiempo dedicado a ponerse al día o buscar información, lo que les servirá para centrarse en las prioridades esenciales y lograr mucho más en Slack.

Además, con la potencia combinada de Slack y Salesforce Customer 360, los equipos de Stripe, desde ventas hasta servicio, pueden colaborar de forma eficaz y agilizar los flujos de trabajo creados en torno a los datos de CRM para ofrecer una mejor asistencia a los usuarios.

“Usamos Slack todos los días”, dice Jeanne DeWitt Grosser, directora de negocios de Stripe, “desde revisar las métricas semanales hasta trabajar en los desafíos de integración a medida que nuestros usuarios continúan escalando”.