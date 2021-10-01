平台 Beta 版服务条款（已归档）
此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。
生效日期：2021 年 10 月 1 日
这些 Beta 版服务条款（简称“条款”）描述你在使用 Slack 服务的平台 Beta 版功能（简称“平台 Beta 版功能”）时的权利和责任。你表明接受这些条款或者启用或使用平台 Beta 版功能即代表你：
- 同意代表与你存在雇用、附属或关联关系的 Slack 客户（简称“客户”）同意以下条款，
- 声明你有权约束客户遵守这些条款，并且
- 声明你是《客户服务条款》或 Slack 与客户之间管理服务的提供和使用的其他书面协议（简称“协议”）下的授权用户。
如果你不具备此类授权或不同意这些条款，则不可以使用平台 Beta 版功能。这些条款受协议约束。这些条款的英文版中使用但未定义的大写术语具有协议中赋予它们的含义。
- 平台 Beta 版功能。客户同意本条款即代表其选择免费评估平台 Beta 版功能。平台 Beta 版功能可能需要使用特定 Slack API，在此类情况下，应以 https://slack.com/terms-of-service/api 上单独同意的 API 服务条款为准。根据本文中的条款，Slack 同意允许客户测试和评估平台 Beta 版功能。平台 Beta 版功能的预期用途是评估而非生产，因此不处于普遍可用状态。这些功能可能包含程序错误和缺陷，并可能受到任何相关文档中列出的附加条款的约束。
- 无性能或正常运行时间保证。尽管协议中有任何相反规定，客户承认并同意平台 Beta 版功能在其性能、速度、功能、支持和可用性方面“按原样”提供，对于因其缺陷而引起的任何伤害或损害，Slack 概不承担任何责任或义务。
- 反馈。客户同意就平台 Beta 版功能持续向 Slack 提供反馈。客户授予 Slack 无限、不可撤销、永久、可转授权、免版税的许可，允许其为任何目的使用任何该等反馈或建议，而无需对客户或任何授权用户承担任何义务或给予赔偿。
- 公开性。客户承认，Slack 可能希望将客户作为 Slack 服务的客户和平台 Beta 版功能的用户进行宣传。客户同意与 Slack 就以下权利进行善意谈判：(1) Slack 遵守客户提供给 Slack 的标准商标使用和指南，将客户名称和标识供市场营销和推广之用的权利，包括但不限于在 Slack 网站上使用，以及 (2) 对其他潜在和现有客户将客户称为 Slack 服务和平台 Beta 版功能的客户的权利。此外，应 Slack 的要求，客户将考虑参与书面报道，或提供有关客户使用 Slack 服务和平台 Beta 版功能的评论、引语或声明。Slack 在市场营销或宣传材料（包括与平台 Beta 版功能有关的书面报道、评论、引语或声明）中使用客户名称或标识前，应获得客户的书面同意（允许通过电子邮件提供此同意）（“公开权”）。双方承认并同意，授予公开权并非客户测试或评估平台 Beta 版功能而必须满足的要求。
- 机密性。根据“公开性”部分，客户同意这些条款和任何相关文件；任何相关的功能或产品信息；Slack 向客户披露但未向公众普遍提供的“Slack”团队通信平台的任何特性或功能，包括但不限于非公开或先行版本的工具、产品、环境或 API 和任何相关文档，以及其中包含的任何及所有数据或信息（统称为“Slack 专有元素”）；以及客户对平台 Beta 版功能计划的参与构成 Slack 的机密信息，如协议中所定义。本“机密性”部分应在这些条款终止后继续有效，并应继续适用于 Slack 专有元素，除非且直至 Slack 专有元素不受限制且并非由于客户或其任何关联方、代理、顾问或雇员的过错而向公众普遍提供。
- 期限和终止。尽管本协议中有任何相反规定，这些条款自您表示接受条款或者启用或使用平台 Beta 版功能之日起生效（以最早者为准）并将保持有效，除非任何一方在三十天内向另一方发出书面终止通知。客户使用平台 Beta 版功能的权利将在 Slack 向客户提供平台 Beta 版功能之日开始，并将在以下较早者终止：(a) Slack 使平台 Beta 版功能在服务内普遍可用或作为服务的附加组件普遍可用的日期，或 (b) 平台 Beta 版功能在客户发出三十 (30) 天书面通知后终止的日期。客户承认并同意，Slack 可随时自行决定停止向客户提供平台 Beta 版功能，并且可能永远不会将平台 Beta 版功能作为服务的一部分或附加组件普遍提供，并且其购买服务的决定过去和现在均不取决于平台 Beta 版功能中的任何未来功能或特性的交付。
- 杂项。这些条款构成双方之间的完整协议，并取代所有先前和同时期的关于平台 Beta 版功能的书面或口头协议、提议或陈述。