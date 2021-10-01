此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2021 年 10 月 1 日

这些 Beta 版服务条款（简称“条款”）描述你在使用 Slack 服务的平台 Beta 版功能（简称“平台 Beta 版功能”）时的权利和责任。你表明接受这些条款或者启用或使用平台 Beta 版功能即代表你：

同意代表与你存在雇用、附属或关联关系的 Slack 客户（简称“ 客户 ”）同意以下条款，

”）同意以下条款， 声明你有权约束客户遵守这些条款，并且

声明你是《客户服务条款》或 Slack 与客户之间管理服务的提供和使用的其他书面协议（简称“协议”）下的授权用户。

如果你不具备此类授权或不同意这些条款，则不可以使用平台 Beta 版功能。这些条款受协议约束。这些条款的英文版中使用但未定义的大写术语具有协议中赋予它们的含义。