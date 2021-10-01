Nutzungsbedingungen für die Betaversion der Plattform (Archiviert)
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Gültig: 1. Oktober 2021
Diese Nutzungsbedingungen für die Betaversion („Bedingungen“) beschreiben deine Rechte und Pflichten beim Zugriff auf die Beta-Funktion der Plattform der Slack-Services („Beta-Funktion der Plattform“). Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen oder die Aktivierung oder Nutzung der Beta-Funktion der Plattform:
- erklärst du dich im Namen der Slack-Kundin bzw. des Slack-Kunden, bei der bzw. dem du beschäftigt bist oder mit der bzw. dem du anderweitig verbunden bist („Kundin bzw. Kunde“), mit den folgenden Bedingungen einverstanden,
- erklärst du, dass du befugt bist, die Kundin bzw. den Kunden an diese Bedingungen zu binden und
- erklärst du, dass du eine autorisierte Benutzerin bzw. ein autorisierter Benutzer im Sinne der Nutzungsbedingungen für Kundinnen und Kunden oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen Slack und der Kundin bzw. dem Kunden bist, die die Bereitstellung und Nutzung der Dienste regelt (die „Vereinbarung“).
Wenn du nicht über eine solche Autorisierung verfügst oder diesen Bedingungen nicht zustimmst, darfst du die Beta-Funktion der Plattform nicht nutzen. Diese Bedingungen unterliegen der Vereinbarung. Großgeschriebene Begriffe, die verwendet werden, aber in diesen Bedingungen nicht definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der Vereinbarung zugewiesen wurden.
- Beta-Funktion der Plattform Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen hat sich die Kundin bzw. der Kunde dafür entschieden, die Beta-Funktion der Plattform kostenlos zu testen. Die Beta-Funktion der Plattform kann die Verwendung bestimmter Slack-APIs erfordern; in diesem Fall gelten die separat vereinbarten API-Nutzungsbedingungen, die unter https://slack.com/terms-of-service/api zu finden sind. Gemäß den vorliegenden Bedingungen erklärt sich Slack bereit, der Kundin bzw. dem Kunden zu erlauben, die Beta-Funktion der Plattform zu testen und zu bewerten. Die Beta-Funktion der Plattform ist für Evaluierungszwecke und nicht für den Produktionseinsatz bestimmt, sie ist nicht allgemein verfügbar, kann Fehler enthalten und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Bedingungen, die in der zugehörigen Dokumentation dargelegt sind.
- Keine Garantie für Leistung oder Betriebszeit. UNGEACHTET ANDERSLAUTENDER BESTIMMUNGEN IN DER VEREINBARUNG ERKENNT DIE KUNDIN BZW. DER KUNDE AN UND ERKLÄRT SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE BETA-FUNKTION DER PLATTFORM IN BEZUG AUF LEISTUNG, GESCHWINDIGKEIT, FUNKTIONALITÄT, SUPPORT UND VERFÜGBARKEIT IM IST-ZUSTAND BEREITGESTELLT WIRD UND SLACK KEINE HAFTUNG ODER VERPFLICHTUNG FÜR SCHÄDEN ÜBERNIMMT, DIE AUS MÄNGELN DER PLATTFORM ENTSTEHEN.
- Feedback. Die Kundin bzw. der Kunde erklärt sich bereit, Slack laufend Feedback zur Beta-Funktion der Plattform zu geben. Die Kundin bzw. der Kunde gewährt Slack eine unbegrenzte, unwiderrufliche, unbefristete, unterlizenzierbare und gebührenfreie Lizenz zur Nutzung dieses Feedbacks oder dieser Vorschläge für beliebige Zwecke, ohne jegliche Verpflichtung gegenüber der Kundin bzw. dem Kunden oder der Autorisierten Benutzerin oder dem Autorisierten Benutzer und ohne eine Vergütung für die Kundin bzw. den Kunden oder die Autorisierte Benutzerin bzw. den Autorisierten Benutzer.
- Öffentlichkeit. Die Kundin bzw. der Kunde erkennt an, dass Slack die Kundin bzw. den Kunden möglicherweise als Kundin bzw. Kunden der Slack-Services und Benutzerin bzw. Benutzer der Beta-Funktion der Plattform bewerben möchte. Die Kundin bzw. der Kunde erklärt sich damit einverstanden, mit Slack nach Treu und Glauben über das Recht zu verhandeln, (1) den Namen und das Logo der Kundin bzw. des Kunden als Referenz für Marketing- und Werbezwecke zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Website von Slack, vorbehaltlich der Standard-Markennutzung und der Richtlinien der Kundin bzw. des Kunden, die Slack zur Verfügung gestellt wurden, und (2) die Kundin bzw. den Kunden als Kundin bzw. Kunden der Slack-Services und der Beta-Funktion der Plattform gegenüber anderen potentiellen und bestehenden Kundinnen und Kunden zu nennen. Darüber hinaus zieht die Kundin bzw. der Kunde auf Anfrage von Slack in Erwägung, Teil einer Kundengeschichte in Schriftform zu sein oder einen Kommentar, ein Zitat oder eine Äußerung im Zusammenhang mit der Nutzung der Services von Slack und der Beta-Funktion der Plattform durch die Kundin bzw. den Kunden bereitzustellen. Slack holt die schriftliche Zustimmung der Kundin bzw. des Kunden ein (per E-Mail ist zulässig), bevor der Name oder das Logo der Kundin bzw. des Kunden in Marketing- oder Werbematerialien verwendet wird, einschließlich Kundengeschichten in Schriftform, Kommentare, Zitate oder Äußerungen in Verbindung mit der Beta-Funktion der Plattform („Öffentlichkeitsrechte“). Die Parteien erkennen an und vereinbaren, dass die Öffentlichkeitsrechte keine Voraussetzung dafür sind, dass die Kundin bzw. der Kunde die Beta-Funktion der Plattform testet oder bewertet.
- Vertraulichkeit. Vorbehaltlich des Abschnitts „Öffentlichkeit“ erklärt sich die Kundin bzw. der Kunde damit einverstanden, dass die Existenz dieser Bedingungen und jeglicher zugehöriger Dokumentation, jeglicher zugehöriger Funktionalitäten oder Produktinformationen, jeglicher Funktionen der Team-Kommunikationsplattform „Slack“, die der Kundin bzw. dem Kunden von Slack offengelegt werden und nicht öffentlich zugänglich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nichtöffentliche oder Vorabversionen von Tools, Produkten, Umgebungen oder APIs und jeglicher zugehöriger Dokumentation, sowie jeglicher darin enthaltenen Daten oder Informationen („proprietäre Elemente von Slack“), und die Teilnahme der Kundin bzw. des Kunden am Programm für die Beta-Funktion der Plattform vertrauliche Informationen von Slack darstellen, wie in der Vereinbarung definiert. Dieser Abschnitt „Vertraulichkeit“ bleibt auch nach Beendigung dieser Bedingungen bestehen und gilt weiterhin für die proprietären Elemente von Slack, es sei denn, die proprietären Elemente von Slack werden der Öffentlichkeit ohne Einschränkung und ohne Verschulden der Kundin bzw. des Kunden oder eines ihrer bzw. seiner verbundenen Unternehmen, Vertreterinnen, Vertreter, Beraterinnen, Berater, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter allgemein zugänglich.
- Laufzeit und Kündigung. Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in der Vereinbarung treten diese Bedingungen an dem Tag in Kraft, an dem du deine Zustimmung zu den Bedingungen erklärst oder die Beta-Funktion der Plattform aktivierst oder nutzt, je nachdem, was früher eintritt, und bleiben in Kraft, es sei denn, eine der Parteien kündigt schriftlich mit einer Frist von dreißig Tagen gegenüber der anderen Partei. Das Recht der Kundin bzw. des Kunden, die Beta-Funktion der Plattform zu nutzen, beginnt an dem Tag, an dem Slack der Kundin bzw. dem Kunden die Beta-Funktion der Plattform zur Verfügung stellt, und endet an dem früheren der beiden folgenden Tage: (a) an dem Tag, an dem Slack die Beta-Funktion der Plattform allgemein innerhalb der Services oder als Zusatz zu den Services zur Verfügung stellt, oder (b) an dem Tag, an dem die Beta-Funktion der Plattform nach einer schriftlichen Mitteilung der Kundin bzw. des Kunden mit einer Frist von dreißig (30) Tagen beendet wird. Die Kundin bzw. der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass Slack die Bereitstellung der Beta-Funktion der Plattform für die Kundin bzw. den Kunden jederzeit nach eigenem Ermessen einstellen kann und die Beta-Funktion der Plattform niemals als Teil oder Zusatz zu den Services allgemein verfügbar machen kann, und dass die Entscheidung, die Services zu kaufen, nicht von der Bereitstellung zukünftiger Funktionen oder Merkmale innerhalb der Beta-Funktion der Plattform abhängig war und ist.
- Sonstiges. Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzen alle früheren und zeitgleichen schriftlichen bzw. mündlichen Vereinbarungen, Angebote oder Zusicherungen bezüglich der Beta-Funktion der Plattform.