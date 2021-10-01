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Gültig: 1. Oktober 2021

Diese Nutzungsbedingungen für die Betaversion („Bedingungen“) beschreiben deine Rechte und Pflichten beim Zugriff auf die Beta-Funktion der Plattform der Slack-Services („Beta-Funktion der Plattform“). Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen oder die Aktivierung oder Nutzung der Beta-Funktion der Plattform:

erklärst du dich im Namen der Slack-Kundin bzw. des Slack-Kunden, bei der bzw. dem du beschäftigt bist oder mit der bzw. dem du anderweitig verbunden bist („ Kundin bzw. Kunde “), mit den folgenden Bedingungen einverstanden,

“), mit den folgenden Bedingungen einverstanden, erklärst du, dass du befugt bist, die Kundin bzw. den Kunden an diese Bedingungen zu binden und

erklärst du, dass du eine autorisierte Benutzerin bzw. ein autorisierter Benutzer im Sinne der Nutzungsbedingungen für Kundinnen und Kunden oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen Slack und der Kundin bzw. dem Kunden bist, die die Bereitstellung und Nutzung der Dienste regelt (die „Vereinbarung“).

Wenn du nicht über eine solche Autorisierung verfügst oder diesen Bedingungen nicht zustimmst, darfst du die Beta-Funktion der Plattform nicht nutzen. Diese Bedingungen unterliegen der Vereinbarung. Großgeschriebene Begriffe, die verwendet werden, aber in diesen Bedingungen nicht definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der Vereinbarung zugewiesen wurden.