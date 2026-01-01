銷售辦公室的忙碌氛圍、突破進展對話的興奮感，以及成交的滿足感，都是讓我們投身銷售工作的不同節奏。多數人進入這個行業不是為了精通內部系統的操作，而是為了與人建立連結、理解他們的挑戰，並且協助他們找到解決方案。

但長久以來，銷售團隊被迫遠離顧客，花費了太多時間在應用程式之間切換、尋找資訊，或者尋求主題專家協助。這種持續「在正確時間找正確資訊」的過程，會在無形中消耗我們的生產力，最終減少了建立客戶關係的時間和機會。

在 Salesforce，我們的目標是讓業務代表能夠快速取得完成交易所需的資訊，並著重於 Salesforce 其中一項核心信念：當我們的客戶成功時，我們也會成功。因此，我們打造了內部的銷售代理，基於適用於員工的 Agentforce 架構並在團隊日常工作的 Slack 中完成部署。

透過連接至 Salesforce 資料與內部銷售啟動指南，Agentforce 可讓銷售人員即時存取重要的交易深入分析、競爭情報、定價資訊等多項資源。我們的銷售代理已經協助超過 25,000 名銷售人員，每年節省 203,000 小時的工作時間。

挑戰：花費太多時間尋找資訊

銷售人員需要面對大量散佈在無數入口網站、文件和系統中的內部資料和資源。為了找到最新的定價資訊、競爭優勢或帳戶歷史記錄，他們經常需要在各種應用程式之間切換，或者等待同事回覆。這種流程會在無形中損耗公司的生產力，影響了市場進入策略的效率。

我們的銷售人員沒有時間逐一追查這些詳細資料；他們需要的是立即取得資訊的能力，協助他們放心與客戶進行有意義的對話。簡單來說，搜尋資訊的摩擦狀況正在拖慢我們的腳步。

解決方案：在銷售團隊中部署 Slack 的 Agentforce

為了解決這項挑戰，我們引入了 Slack 的 Agentforce。銷售代理能夠從 Salesforce 可靠的內部資料來源、我們連接的特定銷售資源，以及網路相關資訊中整合回應，以針對銷售領域之間的各類問題提供解答，包括競爭情報、就職訓練、定價與包裝詳細資料，以及執行簡報範本。

由於銷售代理是在 Slack 上運作，正好可融入銷售人員的日常工作流程中。無論他們是在辦公桌前還是外出中，都能用自然的用語提問，像是：

「幫[account]建立一份執行簡報。」

「[product]最新版的定價多少？」

「我要怎麼為新的業務內容報價？」

「這個客戶參與過哪些行銷活動？」

只需幾秒的時間，銷售代理就能透過 Slack 的私訊 (DM) 或 Slack 頻道，產生有條理、具研究依據的簡報或精準答案。這種效率可讓銷售人員將更多時間投入真正的銷售與客戶互動中，而不只是行政任務或資料搜尋工作。

銷售代理不只對我們的經銷團隊是一大助力，對 IT 團隊來說也是一樣：

「Agentforce 讓我們能夠輕鬆滿足銷售人員的需求：我們得以打造出既全面又方便使用的代理解決方案，」Salesforce 資深銷售人員生產力總監 Jenny Tran 表示。「而且我們只需要建置一次，就能同時部署到 Lightning 和 Slack，所以無論銷售人員在哪裡，都能享有同樣順暢的支援體驗。」

另外，客戶深入分析 Slack 代理範本也允許你自行建立並自訂專屬的銷售代理。

成果：每年節省 203,000 小時的工作時間

就像使用我們的工程代理一樣，銷售代理的成功在內部迅速擴散，我們也能夠很快收集到一些驚人的成果：

在平均情況下，銷售代理讓我們的業務代表在 每份執行簡報上節省超過一小時 。

。 在全球超過 25,000 名銷售人員的規模下，等於每年預估省下 203,000 小時的時間。

全球業務策略與營運副總裁 Marcie Laderman 做出了漂亮的總結：「銷售代理徹底改變了銷售人員取得關鍵深入分析的方法、簡化了就職訓練過程，還能即時提供所需資訊。把 Agentforce 與 Slack 的協助工具結合之後，我們可以提升數位員工的能力，進而用更聰明、更快速的方式工作。」

最重要的是，我們的銷售人員可以繼續進行他們真正熱愛的事情：建立客戶關係，以及推動客戶成功。

立即試用或自訂我們的銷售代理範本 我們的銷售代理擁有即時的強大影響力，包括節省大量時間、提升交易準備效率，以及協助我們著重於客戶成功。它作為內部解決方案來說的成效非常明確，促使我們建立成功經驗的範本，並且開放給客戶使用。 這就是客戶深入分析 Slack 代理範本誕生的原因。這個預先填入內容的範本內建在代理建立工具中，涵蓋了以團隊實際工作流程為基礎的精選主題和動作。 設計目標是： 協助銷售團隊更快開始使用

依照你團隊的特定需求進行自訂

在 Slack 中快速部署 「銷售代理為我們 Salesforce 的內部團隊解決了實際的生產力挑戰，也讓我們意識到這不只是內部環境的成功，更可以當作客戶的藍圖。透過客戶深入分析 Slack 代理範本，我們的目標是要讓客戶能夠輕鬆為他們的銷售團隊帶來相同效益，並且以最短時間實現價值，」Slack 產品總監 Melissa Chan 表示。

為什麼選擇 Slack 能夠改變一切

銷售代理之所以有效，就是因為它內建在 Slack 中，而我們的銷售團隊本來每天就會在這裡進行協作、策略討論、分享深入分析，以及完成交易。也就是說，我們不需要切換工作情境或開啟新的應用程式。Agentforce 的角色是數位隊友並且直接在頻道中現身，分享了深入分析與採取行動，讓整個銷售流程變得更快速、更直覺，而且更加一致。

深入瞭解 Salesforce 如何大規模應用 Slack 的 Agentforce，或者與我們聯絡以便開始使用。