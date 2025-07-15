분주한 영업 현장의 활기, 획기적인 대화에서 오는 짜릿함, 거래를 성사한 후의 만족감은 영업 분야에 매료되는 원동력입니다. 하지만 대부분의 저희는 내부 시스템을 통달할 생각으로 영업에 뛰어들었다기보다는, 사람들과 소통하고 어떤 어려움을 겪는지 파악하며 해결책을 찾도록 돕는 것을 꿈꿨죠.

하지만 영업 팀은 너무 오랫동안 고객과 떨어져 여러 앱을 오가거나, 정보를 찾아 헤매거나, 특정 주제의 전문가를 모색하는 데 지나치게 많은 시간을 할애해 왔습니다. 올바른 정보를 적시에 찾기 위해 끊임없이 사투를 벌이다 보면 소리 없이 생산성이 떨어지며, 결과적으로 고객과의 관계를 쌓는 데 들일 시간도 줄어듭니다.

Salesforce의 목표는 영업 담당자가 신속하게 거래를 성사하는 데 필요한 정보를 제공하고 Salesforce의 핵심 신념 중 하나, 즉 고객이 성공해야 저희도 성공한다는 생각에 초점을 맞추도록 하는 것입니다. 이것이 바로 Salesforce가 직원용 Agentforce를 기반으로 구축된 내부 세일즈 에이전트를 개발하여 팀이 이미 업무를 진행하고 있는 Slack에 배포한 이유입니다.

Salesforce 데이터 및 내부 영업 지원 가이드에 연결된 Agentforce를 통해 저희 판매자들은 중요한 거래 인사이트, 경쟁사 정보, 가격 정보 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 이미 25,000명 이상의 판매자가 세일즈 에이전트로 연간 203,000시간을 절약하고 있습니다.

문제: 정보 검색에 시간을 너무 많이 소모

판매자 앞에는 수많은 포털과 문서, 여러 시스템에 흩어져 있는 방대한 양의 내부 데이터와 리소스가 있습니다. 최신 가격 정보, 경쟁 우위를 위한 차별화 요소 또는 계정 내역을 찾으려면 여러 앱을 번갈아 보거나 동료가 답을 주기까지 기다려야 했죠. 이러한 프로세스는 소리 없이 생산성을 떨어뜨려 출시를 위한 엔진 전체에 영향을 주었습니다.

Salesforce의 판매자들은 고객과 자신감 있고 의미 있는 대화를 나누는 데 도움이 되는 정보를 즉시 확인할 수 있어야 했지만, 이러한 세부 사항을 추적할 시간이 없었습니다. 간단히 말하자면, 정보 검색으로 인해 발목이 잡혀있던 것이죠.

해결 방법: 영업 전반에 Slack 내 Agentforce 배포

이 문제점을 해결하기 위해 저희는 Slack 내 Agentforce로 전환했습니다. 세일즈 에이전트는 Salesforce의 신뢰할 수 있는 내부 데이터 소스, 연결된 특정 영업 리소스 및 웹에서 응답을 생성하여 경쟁사 정보, 온보딩, 가격 및 패키지 세부 정보, 임원진 브리프 템플릿 등 영업 전반의 질문에 답을 제시합니다.

세일즈 에이전트는 Slack에서 실행되므로 판매자가 기존의 업무 환경에서 바로 사용할 수 있습니다. 사무실에서 근무하든 이동 중이든 관계없이 다음과 같은 자연스런 문장으로 질문을 던질 수 있죠.

“[account]에 대한 임원진 브리프를 만들어 줘.”

“[product]의 최신 가격은 얼마야?”

“새로운 비즈니스 거래 견적은 어떻게 내야 하지?”

“이 계정은 어떤 마케팅 활동에 참여했어?”

세일즈 에이전트는 단 몇 초만에 체계적인 리서치 기반의 브리프나 정확한 답변을 DM(다이렉트 메시지)으로 전송하거나 Slack 채널에 생성합니다. 이러한 효율성 덕분에 영업 전문가는 관리 업무나 정보 수집 대신 실제 판매와 고객 참여 유도에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

세일즈 에이전트는 유통 팀은 물론 IT 팀에도 큰 도움이 되었습니다.

Salesforce의 판매자 생산성 선임 디렉터인 Jenny Tran은 이렇게 말합니다. “Agentforce 덕분에 판매자의 요구 사항을 충족하기가 더 쉬워졌습니다. 포괄적이면서도 판매자가 간편하게 사용할 수 있는 에이전트 솔루션을 만들 수 있었으니까요. 또한 Lightning과 Slack을 모두 한 번에 구축하고 배포할 수 있어 판매자가 어디에 있든 동일한 수준의 지원을 원활하게 받을 수 있습니다.”

고객 인사이트 Slack 에이전트 템플릿을 통해 자체 세일즈 에이전트를 만들고 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

영향: 연간 203,000시간 다시 확보

엔지니어링 에이전트와 마찬가지로, 세일즈 에이전트의 성공도 사내에 삽시간 퍼져나갔고 얼마 지나지 않아 다음과 같은 놀라운 결과를 확인할 수 있었습니다.

세일즈 에이전트를 사용하자 영업 담당자들은 평균적으로 임원진 브리프당 1시간 이상 의 시간을 절약할 수 있었습니다.

의 시간을 절약할 수 있었습니다. 전 세계에 25,000명 이상의 판매자가 있으니, 이는 곧 연간 예상되는 약 203,000시간을 절약하는 효과입니다.

글로벌 비즈니스 전략 및 운영 부문 부사장인 Marcie Laderman은 이를 완벽하게 요약하며 다음과 같이 말합니다. “세일즈 에이전트는 판매자가 주요 인사이트에 접근하는 방식을 혁신하고, 온보딩을 간소화하며, 정보를 즉각적으로 제공합니다. 저희는 Agentforce에 Slack의 우수한 접근성을 더해 디지털 인력이 더 스마트하면서도 빠르게 업무를 수행하도록 지원합니다.”

가장 중요한 것은 판매자가 고객과 관계를 구축하고 고객의 성공을 이끄는 등 영업 본연의 업무로 돌아갈 수 있다는 점입니다.

지금 바로 세일즈 에이전트 템플릿을 사용하거나 필요에 맞춰 설정하세요 Salesforce의 세일즈 에이전트는 즉각적이고 확실한 영향을 미쳤습니다. 순식간에 시간을 절약하고 거래 준비 과정을 개선하며 고객 성공에 집중할 수 있었죠. 또한 내부 솔루션으로서의 효과가 입증되었으므로, 성공을 거둔 부분을 템플릿으로 만들어 고객에게 제공하기로 했습니다. 그 결과 고객 인사이트 Slack 에이전트 템플릿이 탄생했습니다. 이는 에이전트 빌더에 있는 템플릿으로 미리 내용이 채워져 있으며, 저희 팀의 업무 수행 방식을 바탕으로 선별된 주제와 작업들이 포함되어 있습니다. 이 템플릿은 다음을 위해 설계되었습니다. 영업 팀이 빠르게 시작하도록 지원

팀별 요구 사항에 맞춰 사용자 설정

Slack에서 신속하게 배포 Slack의 제품 디렉터인 Melissa Chan은 이렇게 말합니다. “세일즈 에이전트는 Salesforce 내에서 저희 팀의 실제적인 생산성 문제를 해결해 주었습니다. 또한 이것이 내부적인 성공에 그치지 않고, 고객을 위한 청사진이 될 수 있다는 점을 분명히 보여주었죠. 저희는 고객 인사이트 Slack 에이전트 템플릿을 통해 고객에게 고객의 영업 팀도 이러한 이점을 똑같이 누릴 수 있고, 가치 실현 시간까지도 단축할 수 있음을 쉽게 알리고 싶었습니다.”

Slack이 독보적으로 탁월한 이유

세일즈 에이전트가 이토록 효과적인 이유는 영업 팀이 이미 하루 종일 협업하고, 전략을 세우고, 인사이트를 공유하고, 거래를 성사하는 Slack에 구축되어 있기 때문입니다. 따라서 여러 맥락을 오가거나 새 앱을 열 필요가 없습니다. Agentforce는 디지털 팀원 역할을 하며 채널에서 바로 실행되어 인사이트를 공유하고 업무 조치를 취하므로 전체 영업 프로세스가 더 빨라지고 직관성과 일관성도 높아집니다.

Salesforce가 Slack 내 Agentforce를 대규모로 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 또는 시작하려면 Slack에 문의하세요.