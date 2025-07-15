Les commerciaux sont attirés par le secteur de la vente pour son dynamisme, l’excitation ressentie lors de la conversion d’un prospect, la satisfaction de remporter un contrat. La plupart d’entre eux ne se lancent pas dans la profession avec l’idée de passer la moitié de la journée à naviguer entre les systèmes internes de l’entreprise. Ils intègrent le secteur commercial pour établir des liens avec les clients, comprendre leurs difficultés et les aider à trouver des solutions.

Pourtant, depuis longtemps, les équipes commerciales passent trop de temps à jongler entre les applications, à chercher des informations ou à solliciter des experts, ce qui les éloigne des clients. Cette quête constante de la bonne information au bon moment freine la productivité et réduit finalement leur disponibilité pour développer la relation client.

Chez Salesforce, notre objectif est de fournir aux commerciaux les informations dont ils ont besoin pour gagner rapidement des contrats et mettre en œuvre l'un des principes fondamentaux de Salesforce : la réussite de nos clients est notre réussite. C'est pourquoi nous avons créé notre Agent commercial interne, construit sur Agentforce pour les employés et déployé dans Slack, où les équipes travaillent déjà.

Connecté aux données Salesforce et aux guides internes d'aide à la vente, Agentforce donne à nos vendeurs un accès instantané aux insights essentiels sur les contrats, aux renseignements sur la concurrence, aux informations tarifaires, et bien plus encore. Notre Agent commercial aide déjà plus de 25 000 vendeurs à économiser 66 000 heures par an.

Problème : trop de temps passé à rechercher des informations

Les vendeurs font face à une montagne de données et des ressources internes dispersées dans d'innombrables outils, documents et systèmes. Trouver les dernières informations tarifaires, les éléments de différenciation ou l'historique des comptes impliquait souvent de changer d'application ou d'attendre les réponses des collègues. Ce processus engendrait une perte de productivité silencieuse qui impactait l'ensemble de notre dispositif de mise sur le marché.

Nos vendeurs n'avaient pas le temps de chercher ces informations ; ils avaient besoin d'un accès instantané aux données qui les aideraient à avoir des conversations solides et significatives avec les clients. En somme, nous étions ralentis par une recherche d'informations peu fluide.

Solution : déploiement d'Agentforce dans Slack pour le service commercial

Nous nous sommes tournés vers Agentforce dans Slack pour résoudre ce problème. L'Agent commercial numérique est capable de générer des réponses en puisant dans la source de données interne fiable de Salesforce, dans nos ressources commerciales spécifiques connectées, et sur le web pour répondre aux questions dans tous les domaines de la vente, y compris la veille concurrentielle, l'intégration de nouvelles recrues, les spécifications relatives à la tarification et au packaging, et les modèles de proposition commerciale.

Comme il opère dans Slack, l'Agent commercial agit là où nos vendeurs travaillent. Qu'ils soient à leur bureau ou en déplacement, ils peuvent poser des questions en langage naturel comme :

« Créer une proposition commerciale pour [compte]. »

« Quels sont les derniers tarifs pour [produit] ? »

« Comment faire un devis pour un nouveau contrat ? »

« Quelles sont les activités marketing de ce compte? »

En quelques secondes, l'Agent commercial génère des résumés organisés et documentés ou des réponses précises dans un message direct ou un canal Slack. Cette efficacité permet aux commerciaux de consacrer plus de temps à la vente proprement dite et à l'engagement client, plutôt qu'aux tâches administratives et à la collecte d'informations.

L'Agent commercial a été un succès non seulement pour nos équipes de distribution, mais aussi pour l'IT :

« Agentforce nous a permis de répondre facilement aux besoins de nos vendeurs : nous avons pu créer une solution d'agent à la fois complète et facile à utiliser pour nos vendeurs », explique Jenny Tran, directrice principale de la productivité des vendeurs chez Salesforce. « Et comme nous avons pu développer en une seule fois et déployer sur Lightning et Slack, nos vendeurs bénéficient du même support fluide où qu'ils soient. »

Impact : Récupération de 66 000 heures par an

Comme avec notre Agent d'ingénierie, le succès de l'Agent commercial s'est répandu en interne comme une traînée de poudre et nous avons rapidement obtenu des résultats spectaculaires :

En moyenne, l'Agent commercial fait gagner à nos commerciaux plus d'une heure par proposition commerciale .

. En comptant plus de 25 000 vendeurs dans le monde, cela équivaut à 66 000 heures économisées par an.

Marcie Laderman, vice-présidente exécutive de la stratégie commerciale et des opérations à l’échelle mondiale, résume parfaitement la situation : « L'Agent commercial révolutionne l'accès des vendeurs aux informations essentielles, simplifie l'intégration et fournit des informations instantanées. En combinant Agentforce avec l'accessibilité de Slack, nous permettons à nos agents numériques de travailler de manière plus intelligente et plus rapide. »

Plus important encore, nos commerciaux peuvent se recentrer sur ce qu'ils aiment dans la vente : établir des relations avec les clients et favoriser leur réussite.

Essayez ou personnalisez un modèle d’Agent commercial dès aujourd'hui Notre Agent commercial a eu un impact immédiat en nous faisant gagner du temps, en améliorant la préparation des contrats et en nous permettant de nous concentrer sur la réussite client. En tant que solution interne, son efficacité a été immédiatement évidente. Elle nous a incités à créer un modèle à partir de ce qui fonctionnait et à le mettre à la disposition de nos clients. Le résultat est le modèle Slack d'Agent de données client. Il s'agit d'un modèle prérempli dans le Générateur d’Agents qui inclut des thèmes et des actions sélectionnés en fonction de la façon dont nos propres équipes travaillent. Il est conçu pour : Aider les équipes commerciales à se lancer plus vite.

Être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.

Se déployer rapidement dans Slack. « L’ Agent commercial a résolu de véritables problèmes de productivité au sein de Salesforce pour nos équipes. Nous avons compris que ce n’était pas seulement une réussite en interne, mais que cela pouvait aussi servir de base pour nos clients. Avec le modèle Slack d'Agent de données client, notre objectif était de permettre à nos clients de bénéficier facilement des mêmes avantages pour leurs équipes commerciales et d'obtenir un retour sur investissement encore plus rapide », déclare Melissa Chan, directrice produit chez Slack.

Pourquoi Slack fait toute la différence

L’Agent commercial fonctionne très bien parce qu'il est intégré à Slack, où nos équipes commerciales passent déjà leur journée à collaborer, élaborer des stratégies, partager des informations et négocier des contrats. Cela signifie qu'il n'y a pas de changement de contexte ni d'ouverture de nouvelles applications. Agentforce agit comme un collègue numérique et prend vie directement dans le canal. Il partage des informations et prend des décisions, rendant l'ensemble du processus de vente plus rapide, plus intuitif et mieux coordonné. En savoir plus sur la façon dont Salesforce utilise Agentforce dans Slack à grande échelle.