Il brusio di un reparto vendite in piena attività, l'emozione di una conversazione decisiva, la soddisfazione di una trattativa conclusa: queste sono le dinamiche che ci attraggono verso il mondo delle vendite. La maggior parte di noi non ha intrapreso questa professione per diventare esperti nell’uso di sistemi interni, ma per connettersi con le persone, comprenderne le sfide e aiutarle a trovare soluzioni.

Eppure, per troppo tempo i team di vendita sono stati allontanati dai clienti, costretti a passare da un’app all’altra, a cercare informazioni o a inseguire esperti di settore. Questa continua ricerca delle informazioni giuste al momento giusto rappresenta un silenzioso spreco di produttività e, in definitiva, riduce la nostra disponibilità a sviluppare relazioni con i clienti.

In Salesforce, il nostro obiettivo è fornire ai rappresentanti di vendita le informazioni di cui hanno bisogno per concludere rapidamente le trattative, concentrandoci su uno dei principi fondamentali di Salesforce: quando i nostri clienti hanno successo, anche noi abbiamo successo. Per questo abbiamo creato il nostro agente di vendita interno, basato su Agentforce per i dipendenti e implementato in Slack, dove i team già lavorano.

Connesso ai dati di Salesforce e alle guide interne di abilitazione alle vendite, Agentforce offre ai nostri venditori accesso immediato ad approfondimenti cruciali sulle trattative, dati sulla concorrenza, informazioni sui prezzi e molto altro. Il nostro agente di vendita sta già aiutando oltre 25.000 venditori a risparmiare 203.000 ore all'anno.

Sfida: troppo tempo speso nella ricerca di informazioni

I venditori si trovano ad affrontare una montagna di dati e risorse interne distribuite su innumerevoli portali, documenti e sistemi. Trovare le informazioni più aggiornate su prezzi, vantaggi competitivi o cronologia degli account spesso significava dover cambiare app o attendere risposte dai colleghi. Questo processo ha generato un calo silenzioso della produttività con un impatto negativo sull'intero processo commerciale.

I nostri venditori non avevano tempo di andare a caccia di questi dettagli: avevano bisogno di un accesso immediato alle informazioni che li avrebbero aiutati ad avere conversazioni sicure e significative con i clienti. In poche parole, l’attrito causato dalla ricerca di informazioni ci stava rallentando.

Soluzione: implementazione di Agentforce in Slack per tutta la forza vendita

Per affrontare questa sfida, abbiamo scelto di affidarci ad Agentforce in Slack. L’agente di vendita è in grado di generare risposte attingendo all'affidabile fonte di dati interni di Salesforce, alle nostre specifiche risorse di vendita connesse e al web per rispondere a domande su vari ambiti commerciali, tra cui analisi della concorrenza, onboarding, dettagli su prezzi e pacchetti e modelli di briefing esecutivi.

Poiché opera direttamente in Slack, l’agente di vendita incontra i venditori esattamente dove lavorano. Che siano alla scrivania o in movimento, possono porre domande in linguaggio naturale come:

“Crea un briefing esecutivo per [account].”

“Qual è il prezzo più aggiornato per [product]?”

“Come preparo un preventivo per una nuova trattativa commerciale?”

“Con quali attività di marketing ha interagito questo account?”

Nel giro di pochi secondi, l’agente di vendita genera briefing organizzati e supportati da ricerche o risposte precise tramite messaggio diretto (MD) o canale di Slack. Questa efficienza consente ai professionisti delle vendite di dedicare più tempo alla vendita vera e propria e al coinvolgimento dei clienti, anziché alle attività amministrative e alla raccolta di informazioni.

L’agente di vendita si è rivelato una risorsa vincente non solo per i team di distribuzione, ma anche per l’IT:

“Agentforce ci ha permesso di soddisfare facilmente le esigenze dei nostri venditori: siamo riusciti a creare una soluzione agentica completa e facile da usare”, afferma Jenny Tran, Senior Director di Seller Productivity di Salesforce. “E poiché con un’unica fase di sviluppo abbiamo potuto distribuirla sia su Lightning che su Slack, i nostri venditori ricevono lo stesso supporto integrato ovunque si trovino.”

Il modello di agente per gli approfondimenti sul cliente di Slack ti consente di creare e personalizzare il tuo agente di vendita.

Impatto: recupero di 203.000 ore all'anno

Come è accaduto con il nostro agente di progettazione, il successo dell'agente di vendita si è diffuso internamente a velocità sorprendente, permettendoci di ottenere rapidamente risultati straordinari:

In media, l’agente di vendita fa risparmiare ai nostri venditori oltre un’ora per ogni briefing esecutivo .

. Su oltre 25.000 venditori in tutto il mondo, questo si traduce in una stima di 203.000 ore risparmiate ogni anno.

Marcie Laderman, EVP di Global Business Strategy & Operations, riassume perfettamente il concetto: “L’agente di vendita rivoluziona l’accesso dei venditori ad approfondimenti critici, semplifica l’onboarding e fornisce informazioni immediate. Integrando Agentforce con l’accessibilità di Slack, permettiamo alla nostra forza lavoro digitale di lavorare in modo più intelligente e veloce.”

Ma, cosa ancora più importante, i nostri venditori possono tornare a dedicarsi a ciò che amano delle vendite: costruire relazioni con i clienti e contribuire al loro successo.

Prova o personalizza oggi stesso un modello del nostro agente di vendita Il nostro agente di vendita ha avuto un impatto immediato e innegabile: ha fatto risparmiare tempo, ha migliorato la preparazione delle trattative e ci ha permesso di concentrarci sul successo del cliente. La sua efficacia come soluzione interna è stata evidente, tanto da spingerci a trasformare ciò che ha funzionato in un modello disponibile anche per i nostri clienti. Il risultato è il modello di agente per gli approfondimenti sul cliente di Slack. Si tratta di un modello precompilato in Agent Builder che include argomenti e azioni selezionati in base al modo in cui lavorano i nostri team. È progettato per: Aiutare i team di vendita a essere operativi più velocemente

Essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del team

Essere distribuito rapidamente in Slack “L'agente di vendita ha risolto reali sfide di produttività all'interno di Salesforce per i nostri team, dimostrandoci chiaramente che non si trattava solo di un successo interno, ma che poteva anche diventare un modello per i nostri clienti. Con il modello di agente per gli approfondimenti sul cliente di Slack, il nostro obiettivo era quello di consentire ai nostri clienti di ottenere facilmente gli stessi vantaggi per i loro team di vendita e accelerare il time-to-value”, ha spiegato Melissa Chan, Product Director di Slack.

Perché Slack fa davvero la differenza

L’agente di vendita funziona così bene perché è integrato in Slack, l’ambiente in cui i nostri team di vendita trascorrono già la giornata collaborando, pianificando strategie, condividendo informazioni e chiudendo trattative. Questo significa che non è più necessario cambiare contesto o aprire nuove app. Agentforce agisce come un membro digitale del team e si attiva direttamente nel canale, condividendo approfondimenti ed eseguendo azioni, rendendo l'intero processo di vendita più veloce, intuitivo e perfettamente allineato.

Scopri di più su come Salesforce utilizza Agentforce in Slack su larga scala oppure contattaci per iniziare.