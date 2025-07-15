El murmullo de un salón de ventas ajetreado, la emoción de una conversación reveladora, la satisfacción de una negociación que se concreta… Estos son los compases que atraen a quienes trabajamos en ventas. La mayoría de nosotros no nos involucramos en esta profesión para convertirnos en expertos en sistemas internos. Nos dedicamos a la venta para entablar conexiones con personas, comprender sus desafíos y ayudarlas a encontrar soluciones.

Sin embargo, hace demasiado tiempo que se aleja a los equipos de ventas del cliente y se los obliga a dedicar una cantidad excesiva de horas a alternar entre aplicaciones, hacer búsquedas interminables de información y consultar a especialistas. Esta búsqueda constante de la información correcta en el momento adecuado es una pérdida silenciosa de productividad y, en última instancia, reduce nuestra capacidad para desarrollar relaciones con los clientes.

En Salesforce, nuestro objetivo es darles a los representantes de ventas la información que necesitan para concretar negociaciones con rapidez y enfocarse en una de las creencias centrales de Salesforce: cuando nuestros clientes tienen éxito, nosotros también. Por eso, creamos a nuestro Agente de ventas interno, que se basa en Agentforce para empleados y se implementa en Slack, donde los equipos ya trabajan.

Dado que Agentforce se conecta con los datos de Salesforce y las guías internas de habilitación de ventas, les ofrece a nuestros vendedores acceso inmediato a perspectivas decisivas sobre negociaciones, inteligencia competitiva, información sobre precios y mucho más. Nuestro Agente de ventas ya está ayudando a más de 25 000 vendedores a ahorrar 203 000 horas al año.

El desafío: dedicar demasiado tiempo a buscar información

Los vendedores se enfrentan a una enorme cantidad de datos y recursos internos desperdigados en innumerables portales, documentos y sistemas. Encontrar la información más reciente sobre precios, diferenciadores competitivos o el historial de una cuenta a menudo implica alternar entre aplicaciones o esperar respuestas de colegas. Este proceso creó una pérdida silenciosa de productividad que afectó a la maquinaria completa de comercialización.

Los vendedores no tenían tiempo para recopilar los detalles, sino que necesitaban acceso sin demora a la información que los ayudaría a mantener conversaciones seguras y valiosas con los clientes. En pocas palabras, el desgaste generado por la necesidad de buscar información nos estaba limitando.

La solución: implementar Agentforce en Slack en el área de ventas

Para resolver este desafío, recurrimos a Agentforce en Slack. El Agente de ventas puede generar respuestas a partir de fuentes de datos internas y de confianza de Salesforce, de nuestros recursos específicos de ventas vinculados y de Internet para responder preguntas que abarcan todos los aspectos de las ventas, como la inteligencia competitiva, la incorporación, detalles sobre precios y paquetes, y plantillas de informes ejecutivos.

Al funcionar en Slack, el Agente de ventas acompaña a nuestros vendedores exactamente en el entorno donde trabajan. Ya sea que se encuentren en sus oficinas o fuera de ellas, pueden formular solicitudes como las siguientes en lenguaje natural:

“Crea un informe ejecutivo para [account]”.

“¿Cuál fue el precio más reciente de [product]?”.

“¿Cómo elaboro una cotización para una nueva negociación?”.

“¿En qué actividades de marketing participó esta cuenta?”.

En cuestión de segundos, el Agente de ventas genera informes organizados y basados en investigación de respuestas precisas y los envía en un mensaje directo o en un canal de Slack. Gracias a esta eficiencia, los profesionales de ventas pueden dedicar más tiempo a actividades directamente vinculadas con la venta y la interacción con los clientes, en lugar de a tareas administrativas y de recopilación de información.

El Agente de ventas es una gran ventaja no solo para los equipos de distribución, sino también para las áreas de TI:

“Con Agentforce, es sencillo satisfacer las necesidades de nuestros vendedores: pudimos crear una solución basada en un agente que es completa y fácil de usar para los vendedores”, dijo Jenny Tran, directora sénior de Productividad de Vendedores en Salesforce. “Y, dado que pudimos desarrollarla una vez e implementarla en Lightning y Slack, nuestros vendedores reciben la misma asistencia fluida dondequiera que se encuentren”.

La plantilla del Agente de información de clientes de Slack te permite crear y personalizar tu propio Agente de ventas.

El impacto: recuperar 203 000 horas al año

Al igual que con nuestro Agente de ingeniería, el éxito del Agente de ventas se expandió internamente como un reguero de pólvora y pudimos documentar rápidamente algunos resultados increíbles:

En promedio, el Agente de ventas hace posible que nuestros representantes ahorren más de una hora por resumen ejecutivo .

. Si esto se multiplica por los más de 25 000 vendedores que trabajan en todo el mundo, equivale a un ahorro proyectado de 203 000 horas al año.

Marcie Laderman, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Operaciones Comerciales Globales, lo resume a la perfección: “El Agente de ventas revoluciona el acceso de los vendedores a perspectivas decisivas, optimiza los procesos de incorporación y aporta información inmediata. Al combinar Agentforce con la accesibilidad de Slack, dotamos a nuestra fuerza laboral digital de la capacidad de trabajar con mayor rapidez e inteligencia”.

Lo más importante es que nuestros vendedores pueden volver a dedicarse a lo que más disfrutan de las ventas: desarrollar relaciones con los clientes e impulsar el éxito de estos.

Prueba nuestro Agente de ventas o personaliza una plantilla hoy Nuestro Agente de ventas tuvo un impacto inmediato e innegable: permitió ahorrar tiempo, mejoró la preparación de las negociaciones y nos ayudó a centrarnos en el éxito del cliente. Su eficacia como solución interna fue evidente, y esto nos alentó a formalizar los aspectos que funcionaron en una plantilla y ponerlos a disposición de nuestros clientes. El resultado es la plantilla del Agente de información de clientes de Slack. Se trata de una plantilla previamente completada en el Generador de agentes que incorpora temas y acciones seleccionados que se basan en el modo en que trabajan nuestros propios equipos. Con la plantilla, puede hacerse lo siguiente: Ayudar a los equipos de ventas a ponerse en marcha con mayor rapidez

Adaptarla a fin de satisfacer las necesidades específicas de cada equipo

Implementarla con rapidez en Slack “El Agente de ventas resolvió desafíos reales de productividad a los que nuestros equipos se enfrentaban dentro de Salesforce, y nos demostró que no se trataba tan solo de una ventaja interna, sino que podría ser también un modelo para nuestros clientes Con la plantilla del Agente de información de clientes de Slack, el objetivo era lograr que nuestros clientes aprovecharan fácilmente las mismas ventajas en sus equipos de ventas y hacer realidad la obtención de resultados en menos tiempo”, comentó Melissa Chan, directora de Productos de Slack.

Por qué Slack marca la diferencia

El Agente de ventas es tan eficaz porque se integra en Slack, la plataforma en la que nuestros equipos de ventas ya colaboran, desarrollan estrategias, comparten perspectivas y cierran negociaciones cada día. Esto significa que no es necesario cambiar de contexto ni abrir aplicaciones nuevas. Agentforce actúa como un compañero de equipo digital y se pone en marcha directamente en un canal compartiendo información y emprendiendo acciones, lo que hace que el proceso completo de venta sea más fácil, más intuitivo y mejor coordinado.

Obtén más información acerca de cómo Salesforce usa Agentforce en Slack a escala, o contáctanos para comenzar.